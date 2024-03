Han sido elegidas por su crecimiento, gestión del talento e inclusión, innovación en medios y contenidos, y su trato justo con medios y anunciantes.

Adbid

Adbid dinamiza la inversión publicitaria y de comunicación en Colombia, con la adopción de nuevos formatos de publicidad y la capacitación y educación a los clientes en ellos. La empresa ha tenido un crecimiento en sus ventas del 35 % año tras año. Su rentabilidad es del 36 %. También incrementó en 20 % el número de empleados, en períodos sucesivos. Incentiva a sus consultores a sumergirse en el entorno de las redes sociales. Por ello, ellos y sus colaboradores están certificados por plataformas como TikTok y Pinterest.

Woods & Trees

Esta agencia ofrece un diferencial concreto, práctico y profundo, que les da velocidad a los objetivos de los clientes. Ha crecido 50 % año a año, ganó más de seis clientes regionales como Toyota, Rappi, Fundación Grupo Social, Colsanitas, Freskaleche y Siigo con presencia en México, Colombia, Ecuador, Uruguay y Chile. Woods & Trees creció 400 % en facturación pues ve las marcas como propias y forma un solo equipo para lograr los objetivos del negocio; esto la ha llevado a mantener el portafolio de clientes a lo largo del año y duplicar su rentabilidad en comparación con los planes iniciales.

El equipo humano creció 50 %: todos sus empleados son directos. La autonomía estratégica, la libertad creativa y el cuidado del negocio de sus aliados le han dado mayor rentabilidad y eficacia en la gestión de recursos.

Starcom

Ayuda a sus clientes –como socio– en la transformación de sus negocios. Así proporciona experiencias a sus consumidores y agrega valor a su servicio, yendo más allá de lo que ofrece una agencia de medios tradicional. En 2023, la facturación neta como agencia creció 10 % frente a 2022. Ganó a Clic Air como cliente y Abbott le asignó su unidad ARDx en Latinoamérica. Implementó un plan de crecimiento interno que ha reducido 21 % la rotación del equipo en lo corrido del año en comparación con 2022. Además, Starcom ganó 11 Effies Colombia: 6 oros, 2 platas y 3 bronces con sus clientes Alpina, Davivienda, Grupo Bolívar y McDonald's. Obtuvo el cuarto lugar en el ranking de agencias más efectivas, según Effie Colombia y el segundo puesto en agencias de medios. Dos de sus clientes están en el top 5 del ranking de anunciantes más efectivos de Effie Colombia: Alpina y McDonald's.

Initiative Colombia

Desarrolló un way of work completamente holístico e integral que le ha permitido generar diversas estrategias para los anunciantes y clientes con los que trabaja, va desde la construcción de herramientas completamente disruptivas para la industria en Colombia; así como la integración completa en función de resultados. Por tercer año consecutivo, la agencia obtuvo la certificación Great Place to Work. Actualmente, tiene 148 empleados directos en Colombia. Genera un eco relevante en la industria de inversión publicitaria y comunicación en Colombia, al crear espacios más responsables y sostenibles para los colaboradores de sus agencias. También fue galardonada en YouTube Awards con la mejor campaña cross media 2023.

OMD Colombia

Fusiona la tecnología, la creatividad y el conocimiento del consumidor para ofrecer soluciones efectivas a sus clientes. En 2023, optimizó sus procesos y mantuvo una plantilla de más de 180 colaboradores que abarcan desde ingenieros y programadores hasta analistas de datos, expertos en casi todas las especialidades digitales, análisis del consumidor, publicidad y mercadeo. Además, agregó a Frisby, Jamar, Mabe y Betsson como nuevos clientes y mantuvo a Central Cervecera de Colombia, Heineken y Tres Cordilleras, entre otras de renombre mundial. OMD sobresalió en Effie Colombia al ser la única agencia nominada y ganadora en la categoría Automotriz, lo que demuestra su capacidad de innovar y destacar en sectores clave. Su creatividad y estrategia la han llevado a obtener 18 nominaciones en shortlists de Effie y a ganar 11 metales.

También te puede interesar: Lee el especial del Top10 P&M 2023 completo