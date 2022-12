Video entrevista GEMA 2022: Chevrolet, la que sueña

Con planes ambiciosos que buscan conectar a los colombianos con sus sueños y adentrarse en lo desconocido, la marca se destacó no solo por sus campañas, sino por ofrecer productos robustos y de alta calidad.

¿Cómo se planteó la visión de mercadeo en 2022?

Nuestra visión de mercadeo se plantea con base en nuestra visión: conectar a la gente con lo que realmente importa. En Chevrolet, tenemos el lema Find New Roads. Pero Find New Roads va mucho más allá de agarrar un auto y moverse del punto A al punto B; nosotros queremos que ese trayecto, esa conexión, ese movimiento sea con un propósito. Por ejemplo, en la planificación macro tuvimos nuestra SUV. Hoy, las camionetas son el segmento que más crece en Colombia y globalmente. Tenemos un portafolio muy amplio y el desafío de cómo comunicarlo. Entonces, toda la comunicación de este proyecto –que se llama Lost Roads– se basa en buscar los caminos con un propósito. En Lost Roads, invitamos a los consumidores a conectarse con los caminos que no conocían de Colombia; caminos olvidados o pueblos olvidados por problemas con la guerrilla. No solo eso, llegamos a lugares como el Chocó, que nosotros vemos como una tierra de oportunidades. Queremos soñar que se puede. Y con la marca queremos ser el nexo con lo que se sueña. Alrededor de eso, construimos nuestro plan de mercadeo para 2022.

¿Qué hitos alcanzaron con esa visión?

Con esa visión, alcanzamos varios hitos de mercadeo. Por ejemplo, ya llevamos nueve premios entre Effies, ANDYs, de todo. También hemos obtenido premios por contribuir a la sociedad. Hemos logrado millones de visitas, millones de personas han conocido los nuevos caminos de Colombia. Llevamos cuatro episodios de la saga de Discovery de Encontrando los nuevos caminos de Colombia, e hicimos un lanzamiento con una avant première de este último capítulo y trajimos a emprendedores. Entonces, estos capítulos sirven para que la gente salga al mundo y para que el mundo vea lo que pasa con nuestras comunidades, lo que pasa en nuestra sociedad. Queremos mostrar estos logros de la comunidad y mostrar oportunidades; eso va más allá de los logros de mercadeo, del porqué de la campaña, lo que importa es dar estas oportunidades.

¿Cómo visualizan el sector del mercadeo en 2023?

Estamos en una transformación de generaciones, pues las generaciones están cambiando y, por eso, el consumo –sobre todo, el de medios– también está cambiando. Entonces, ¿qué pasa? Todas las redes sociales y los mensajes que le están llegando a la gente están evolucionando. Entonces, de cara al mercadeo –no solo el próximo año, sino en los próximos tres a cinco años–, la forma de llegar a las audiencias y los mensajes que les enviamos no pueden ser masivos.

