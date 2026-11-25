La Asociación Nacional de Medios de Comunicación (Asomedios) reúne medios privados de trayectoria: los canales de televisión abierta, las grandes cadenas de radio y algunas emisoras independientes, la publicidad exterior visual y una participación de revistas y medios digitales. Sus estatutos lo limitan al sector privado, así que un operador público como Inravisión (antes RTVC) no puede afiliarse, aunque el gremio use sus cifras para los estudios. Tulio Ángel Arbeláez, su presidente, dice que por ahora no está en la mesa una reforma estatutaria, aunque reconoce que habría que dar la discusión sobre si esa frontera entre lo público y lo privado sigue teniendo sentido.

La gobernanza descansa en una junta directiva que se reúne cada mes o mes y medio, con delegados de televisión, radio, publicidad exterior, revistas y digitales, y en comités regionales de radio y de televisión que sesionan de manera periódica para revisar los problemas de cada frente. De ahí sale la agenda que después ejecutan las áreas del gremio: la económica, que es transversal a los tres negocios; la jurídica; y la que atiende la normativa distrital, que regula la publicidad exterior en Bogotá.

Para lo que queda del año la prioridad es reactivar la interlocución con el nuevo gobierno, después de cuatro años que Ángel describe como difíciles para los gremios en general, no solo para los de este sector. El eje de esa conversación es la sostenibilidad del sector audiovisual, un frente que el gremio proyecta hasta 2030. Asomedios también hace parte de Aliadas, la agrupación de gremios donde coincide con Anda y Ucep, y desde ahí participó en la entrega al Gobierno de un estudio sobre informalidad elaborado por la Universidad del Rosario.

El diagnóstico de fondo es el desplazamiento de la inversión. El 60 % va hoy al mundo digital y el 80 % de eso queda en las grandes plataformas, en un mercado que dejó de ser oligopólico y donde la tarifa neta lleva tres años sin subir, porque el precio lo fija el comprador. A eso se suman las asimetrías regulatorias entre quien opera con espectro, paga licencia y responde ante la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), y quien distribuye por internet sin esas obligaciones, una discusión que se vuelve más urgente de cara a la renovación de 2029. De los tres negocios, el único que crece es la publicidad exterior.

El diferencial para un afiliado está en la información. Asomedios produce el estudio de inversión publicitaria con cifras netas reportadas por los propios medios, y Ángel insiste en la distancia entre ese dato y las mediciones de tarifa bruta estimada que circulan en el mercado, en las que algunos sectores aparecen hasta cuatro veces por encima de lo que realmente facturan. A eso se suman los estudios económicos, el seguimiento legislativo y el lobby en el Congreso. Sobre esto último es franco: "lo que se logra beneficia a afiliados y no afiliados por igual. Esa es la naturaleza de la función gremial".