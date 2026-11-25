Con mesas de trabajo que lideran sus afiliados, el gremio de la publicidad digital produce las guías de formatos como DOOH, retail media e influencer marketing que usa el mercado del país.

El Interactive Advertising Bureau Colombia (IAB) es la asociación de la industria del marketing y la publicidad digital, y ese apellido define su perímetro. Afilia a agencias y centrales de medios, publishers, plataformas, anunciantes e instituciones educativas, con un requisito de entrada que incluye estados financieros o certificación del revisor fiscal sobre los ingresos del año anterior. Paola Restrepo Ospina la dirige desde 2023. El peso del gremio obedece a una cifra que ella misma repite: el canal digital concentra hoy el 59% de la inversión publicitaria del país y supera los tres billones de pesos al año.

La gobernanza de cara a los afiliados se organiza en dos figuras. Las mesas son grupos de trabajo por protagonista o por tema, y hoy están las de agencias, plataformas, publishers, anunciantes, influencer marketing, CTV, retail media y DOOH. Los comités abordan temas transversales y están abiertos a cualquier afiliado. Cada mesa y cada comité tienen presidente y vicepresidente, postulados por una empresa afiliada, con las condiciones de ser perfiles que toman decisiones y de participar de manera activa en el grupo. El cargo dura dos años y solo admite una reelección, para que los proyectos no se corten cuando el liderazgo cambia.

Esos roles no son honoríficos. Sus funciones incluyen definir los entregables del grupo, dirigir y hacer seguimiento a los proyectos, revisar lo que se produce, convocar a tomadores de decisión de la industria y elegir el contenido de los eventos según la experticia de la mesa.

De esa maquinaria salen los productos que el mercado usa. ya que, por ejemplo, solo en la última edición del IAB Day, lanzó la guía de DOOH, la guía práctica de influencer marketing y un estudio sobre tendencias de talento en la industria, y a eso se suman el estudio de inversión digital, las guías regionales como la de retail media para América Latina y la formación de IAB Academy. La agenda también sale de Bogotá, con Digital Days en Medellín, Cali y Manizales.

Su diferencial está en que esos estándares se escriben con los afiliados y no para ellos. Cuando IAB publica una guía de un formato nuevo, define el lenguaje con el que ese formato se compra y se mide en el país, un trabajo que ninguna plataforma ni agencia podría hacer sola sin quedar bajo sospecha de estar armando la regla a su favor.

Cuantos más formatos entran a la inversión digital, más intereses distintos se sientan en las mesas de IAB Colombia. Plataformas, publishers, agencias y anunciantes tienen posiciones diferentes sobre la misma inversión, y cada guía exige un acuerdo entre empresas cuyos negocios dependen de cómo se mida un formato. El límite a la reelección y la exigencia de que los líderes tengan poder de decisión en sus compañías dan respaldo a los acuerdos. La credibilidad del gremio depende de que ningún grupo de afiliados imponga su lectura del mercado.