Estéreo Picnic, una parada obligatoria para las marcas

El festival más grande de Colombia está consolidado como un imprescindible para las estrategias de branding, con más de 160.000 asistentes, 51.000 turistas y un impacto económico de 154.000 millones. P&M presenta las razones clave para que las compañías, agencias y estrategas suban a este escenario.

Con más de 160.000 asistentes, 10% más que en 2024, el Festival Estéreo Picnic (FEP) es el epicentro del entretenimiento juvenil y adulto en Colombia. Lo más valioso para las marcas es su composición: 30% son turistas (51.000 personas), de los cuales 18.258 son internacionales (Estados Unidos, México, Argentina y Europa). Este perfil multicultural, con alto poder adquisitivo (gasto promedio de 1,7 millones de pesos por turista), ofrece una oportunidad única para posicionamiento global y conexión emocional.

Dato clave: El 62% de los asistentes son millennials y Gen Z, el segmento más esquivo —y deseado—, por las marcas.

Más que un festival, un motor de negocios

Según estimaciones de la Secretaría de Bogotá, el FEP 2025 generará 154.000 millones de pesos, lo que equivale al 0.07% del PIB semestral de Bogotá. Detrás de esta cifra hay sectores clave que se benefician:

- Alojamiento (29.000 millones): Marcas de viajes y hospitality pueden capitalizar la logística.

- Artesanías y comercio local (11.000 millones): Oportunidad para marcas sostenibles o de diseño.

- Gastronomía y transporte: Espacio para foodtech, apps de movilidad y bebidas.

Un ejemplo de cómo las marcas entienden cómo posicionarse en el FEP es el de Johnnie Walker y Vans que en la edición 2024 del festival lograron recordación del 78% entre asistentes gracias a experiencias interactivas como photo ops con realidad aumentada y pop-ups gastronómicos y de bebidas.

Experiencias de marca: El nuevo lenguaje del engagement

Los festivales ya no son solo patrocinios de logos, por lo que tener presencia en FEP exige activaciones que generen recordación, que sean coherentes con la esencia de la marca y con el ambiente festivalero. Algunos Datos clave para destacar con una activación en un festival son:

1. Romper el molde con experiencias inmersivas

En un mar de stands y pantallas, la clave está en crear activaciones que trasciendan lo físico. Marcas como Cerave con su stand en 2024,han demostrado en ediciones pasadas del FEP que una instalación multisensorial (con realidad aumentada, sonido 3D o interacciones táctiles) puede convertir a los asistentes en protagonistas de su propia historia.

2. Data + Emoción: Personalización en tiempo real Los festivales son minas de oro de datos conductuales. Las marcas que aprovechen tecnología wearable (pulseras RFID) o apps con geofencing pueden ofrecer recompensas hiper personalizadas: desde cocteles con el nombre del asistente hasta acceso VIP basado en sus artistas favoritos.

Adicionalmente, las marcas pueden trabajar de la mano de agencias como Páramo Lab, la agencia creativa oficial del FEP, para diseñar estrategias integrales que incluyan captura y conversión de leads antes, durante y después del festival.

3. El arte del festival: Activaciones que se unen a la fiesta

La magia de los festivales como el FEP está en que ofrece una experiencia musical sin comparación: Más de 70 bandas en cuatro escenarios paralelos. Las marcas que saben entender el alma del festival crean activaciones que también le apuestan a experiencias sin comparación. Un ejemplo fue la activación de Alpina con Bon Yurt en el FEP 2024; los asistentes pagaban por un helado multicolor de la nueva línea de Bon Yurt Unicornio de la compañía, y podrían subirse a una cauchera creada exclusivamente para los días del festival. A pesar de ser una apuesta arriesgada, contaba con todas las medidas de seguridad, y atrajo a más de 100.000 personas.

Dato clave: Según Kantar, el 78% de los asistentes recuerda marcas que les dieron utilidad real (zonas donde cargar sus celulares, bebidas de hidratación rápida, o hasta kits de supervivencia post-fiesta). ¿El mensaje final? En un festival es necesario ser parte del vibe,

El Lineup como imán para las marcas

Con headliners como Justin Timberlake, Olivia Rodrigo, Tool, Incubus, Ca7riel y Paco Amoroso y Astropical, el FEP atrae no solo fans, sino prensa internacional y trendsetters . Las marcas pueden alinearse con:

- Contenido exclusivo: Live streams detrás de escena con artistas (ej. Red Bull).

- Ediciones limitadas: Collaborations con diseñadores locales (ej. Adidas x FEP y Koaj x FEP).

- Promociones atadas a artistas: Normalmente funcionan mejor antes del festival (Johnnie Walker x Shawn Mendez, la marca entregó un pase doble al fan más parecido a Mendez )

Lo que muestran los ejemplos anteriores es que el Festival Estéreo Picnic ha dejado de ser un evento musical para convertirse en un fenómeno sociocultural y económico. Con el 40% de los turistas extendiendo su estadía, el festival no solo impacta cuatro días de música, sino que activa toda la cadena de valor de Bogotá. Marcas como Bacardí ya lo entendieron: en 2024 transformaron after parties en Andrés DC en extensiones naturales del FEP, demostrando que la conexión entre el festival y la ciudad es el santo grial del engagement moderno. La estrategia ya no es solo estar presentes, sino tejer narrativas que trasciendan el recinto.

En 2025 el FEP ofrece a las marcas algo más valioso que visibilidad: un laboratorio vivo de experimentación en el que convergen cientos de miles de "Early adopters" ávidos de experiencias phygital, dispuestos a interactuar con innovaciones que mezclen lo digital con lo tangible. Es la audiencia perfecta para probar estrategias de fidelización 3.0, donde un código QR en una pulsera puede redimir desde un cóctel hasta acceso a contenido exclusivo post-festival.

Para las marcas que aún dudan, la ecuación es simple: el FEP reúne a la generación más influyente en su estado más receptivo. Quienes se pierden este espacio, no sólo estarán ausentes de la conversación cultural del año, sino que cederán terreno a competidores que sí entendieron que el futuro del branding se escribe entre beats, algoritmos y conexiones humanas auténticas.

Este artículo hace parte del especial sobre el FEP 2025 de P&M.

