"Hoy hay una restricción del gasto por parte del consumidor", Luz Elena Muñoz

Para conmemorar el Día Internacional del Mercadólogo hablamos con diferentes CMO de varios sectores económicos uno de ellos Luz Elena Muñoz, gerente senior de marketing Motorola LAN, quien nos habló de los retos desde su rol por ejemplo construir la marca en medio de un ambiente de incertidumbre económica y política.

Revista P&M: ¿Cuál es el mayor reto de un CMO en 2024?

Luz Elena Muñoz: Cada año trae consigo desafíos distintos para los CMO, este año en especial tenemos un reto importante de seguir construyendo la marca en medio de un ambiente de incertidumbre económica y política, tanto a nivel local como regional. Hoy hay una restricción del gasto por parte del consumidor, lo que nos lleva a buscar la mejor forma de defender al interior de la compañía el presupuesto para seguir trabajando desde acciones comerciales que nos lleven a una transacción de producto, pero además, logrando estrategias que nos permitan consolidar la presencia y la cercanía de la compañía con cada mercado.

Revista P&M: En la actualidad, el rol del CMO se está transformando. Hay compañías que hablan de reemplazarlo por el del Chief Customer Officer (CCO), ¿Qué opinas de esto?

L.M.: Más allá de pensar en un reemplazo el CMO y buscar una figura distinta, mucho más enfocada a ese servicio o a esa atención al consumidor, considero personalmente que el CMO tiene que seguir evolucionando, buscando cada vez más esa conexión emocional de la marca con el consumidor.

A veces estamos enfocados en el proceso de lanzamiento de un producto, pero no le estamos llevando al consumidor lo que está necesitando, sino desde el diseño de producto y la forma en la que queremos ponerlo en el mercado. Entonces, creo que sí tenemos que seguir evolucionando en entender cada vez más esa necesidad, en entender cada vez más cómo me conecto, cómo hablo, cómo generar una comunicación en doble vía con ese consumidor. Y cómo cada vez más al interior de las compañías logramos que la gente se conecte con el consumidor, independientemente del área en la que esté. Que todos nos sintamos parte, responsables por el consumidor en cada uno de los puntos de contacto o en cada uno de los cargos que se ocupan dentro de la compañía, no solamente desde el área de marketing.

Entonces, sí estoy de acuerdo en una evolución, más no en un cambio total del perfil del CMO.

Revista P&M: ⁠¿Cuál crees que es la gran tendencia para el mercadeo este año?

L.M.: La gran tendencia para el mercadeo este año, indudablemente va a ser todo lo que tiene que ver con las herramientas de inteligencia artificial. Yo creo esto hará que necesitemos evolucionar muy rápido, al ritmo como lo está haciendo la tecnología; revisar cómo apropiar todas estas herramientas para poder hacer más eficiente nuestro trabajo. Además debemos ser muy cuidadosos de no reemplazar todos estos momentos que tomamos en marketing, de generar ideas, de conversar con los equipos, de hacer que todos aporten para la solución de un problema. Porque creo que eso es muy importante y no puede reemplazarse 100% por una herramienta tecnológica.

La otra tendencia para el mercadeo este año también, tiene relación con los entornos económicos en los que estamos, cómo lograr que las acciones que nosotros hagamos no solamente sigan construyendo la marca y sigan en la mente del consumidor, sino además, cómo lograr que estas acciones se acerquen más al sell-out, a la venta del producto. No quedarnos solamente en la parte superior del funnel, hablando mucho de la awareness o de la consideración, sino lograr llegar cada vez más acciones de conversión que nos permita acompañar los resultados que necesitan conseguir las compañías en un entorno tan golpeado como el que estamos teniendo este año.

Revista P&M: ¿Por qué estudiar mercadeo en Colombia?

L.M.: Yo considero que hay que estudiar mercadeo, porque definitivamente todas las compañías necesitan que haya alguien que aterrice su producto a la necesidad real del mercado. Alguien que tenga un entendimiento del público objetivo al cual estamos entregando un producto o servicio.

Estudiar mercadeo permite que la gente tenga una sensibilidad hacia el ser humano, que cada vez quiera escuchar más y cada vez quiera lograr darle un grano de arena para esa felicidad o para que la gente alcance sus objetivos, acompañar a las personas en su vida diaria. Entonces sí creo que estudiar mercadeo no solamente es una gran carrera, sino que es un cargo que en las compañías genera mucho valor, genera conversaciones distintas. Rompe un poco esa conversación solo de negocio para humanizar más todas esas charlas del día a día.

Revista P&M: ¿Cómo crees que el sector real puede colaborar mejor con la academia?

L.M.: La forma como el sector real puede colaborar más con la academia es involucrándose más, tratando de llegar a las universidades, generar proyectos con ellos, entregarles casos reales de negocio para que los estudiantes los puedan resolver. Y creo que es un tema en doble vía. No solamente la empresa real está ayudando a la academia, sino que de alguna manera también estos estudiantes están entregando un valor agregado a las compañías.

Nos enfrentamos cada vez más a nuevas generaciones que tienen no solamente un tipo de consumo de medios distinto, sino que tienen una forma de pensar y relacionarse distinta con los productos. El acercarse a la academia nos permite ese entendimiento, a veces con esos target objetivos que tenemos, y también por otra parte darle la oportunidad a los estudiantes que vivan una experiencia corporativa en la vida real, invitarlos a que en algunas ocasiones visiten a las compañías, estén sentados con las personas de marketing viendo lo que hacen en el día a día, que puedan participar de alguna reunión y también tener ese entendimiento. Entonces creo que hay muchas oportunidades de acercarnos más y creo que no lo hacemos, así que sería muy bueno que esas iniciativas las empecemos a tener en cuenta.

También le puede interesar: Abierta la convocatoria para Women to Watch 2024