“La necesidad de obtener resultados en el corto plazo es una limitantes de los mercadólogos”, Carlos Andrés Jaramillo

Revista P&M: ¿Por qué son importantes los mercadólogos hoy para un país como Colombia?

Carlos Andrés Jaramillo: Los profesionales de mercadeo en Colombia y en el mundo no son importantes sólo por su capacidad de transmitir el valor que crea un producto o servicio, y/o el factor crítico de éxito de una compañía; sino también por la responsabilidad que tienen al usar el marketing como herramienta para hacer que los clientes y usuarios consuman distinto.

Revista P&M: ¿Qué deben o deberían enseñar las universidades a un mercadólogo que se gradúe en 2023?

C.A.J.: Ética y responsabilidad (No negociar principios y valores), pensamiento crítico, creatividad, prototipado, propuesta de valor; y en la era de la información: Marketing Digital.

Revista P&M: ¿Cuáles son las principales limitaciones que encuentran los mercadólogos en Colombia?

C.A.J.: La necesidad de obtener resultados en el corto plazo y el presupuesto.

Revista P&M: ¿Cómo podrían comenzar a ser parte de la parte gerencial y directiva de las compañías?

C.A.J.: El profesional de mercadeo tiene el poder de entender el cliente y usuario mejor que cualquier otra área de la compañía, este entendimiento lleva a la creación del valor y a la inserción exitosa de un producto o servicio en el mercado. Lo anterior es igual a ventas, se mueve la caja y las empresas crecen. Somos fundamentales. De hecho, dicen que sólo se deben desarrollar dos habilidades en la vida: Vender e innovar.

Revista P&M: ¿Qué es más importante hoy el mercadeo de contenidos o de data?

C.A.J.: La cuarta revolución industrial no funciona sin datos; sin embargo, no es posible obtener los datos sin crear valor, y el contenido de calidad, el contenido de valor es clave para hacerlo. Por lo anterior, en importancia, me inclino más por el contenido que por los datos.

Revista P&M: ¿Qué significa la IA para el mercadeo?

C.A.J.: La Inteligencia Artificial (IA) en el mercadeo puede ser vista como una amenaza o una oportunidad. Prefiero ver el vaso medio lleno y enfocarme en lo positivo, porque a lo largo de la historia la tecnología ha solucionado los problemas que ella misma crea, y liberado la mente creativa del ser humano. La IA en mercadeo llevará la disciplina a otro nivel, es una completa revolución y en gran medida el éxito de una empresa en este campo depende de tener procesos claros, datos de calidad y de lo que le hayas enseñado antes. Muchas tareas rutinarias del marketing serán automatizadas y la IA ayudará a descubrir patrones de conducta. Por ejemplo, podrá recomendar anuncios de compra de pauta según suba o baje la demanda, desarrollará campañas creativas, creará estrategias de comunicación, diseñará imágenes por si misma, entre otras múltiples aplicaciones. Aplicarlo permitirá diferenciar una agencia de otra y crear una ventaja competitiva no tan fácil de copiar en el mediano y largo plazo.

Revista P&M: Finalmente, quisiéramos pedirte algunas recomendaciones: podcasts, libros, películas, series, columnas que puedan guiar a los mercadólogos en su labor.

C.A.J.: Mis recomendados son: de podcasts; La estrategia emergente de Alejandro Salazar, The frye show y 13%.

De libros: El arte de pensar de Rolf Dobelli, El líder sin cargo de Robin Sharma. Y de series: New Amsterdam. Ayuda un montón a utilizar el pensamiento lateral para solucionar situaciones de todo tipo.

