Colombia brilló en Cannes Lions 2023 con 14 leones y 2 Young Lions

Durante los días 19 al 23 de junio se celebró el evento más importante de la industria publicitaria; en el festival no solo se premió a las agencias que se destacaron por su creatividad sino que durante la jornada hubo actividades, como conferencias, paneles de discusión y eventos de networking. Gracias a estos espacios se logró que las agencias colombianas y del mundo lograran tener una perspectiva de lo que se verá en la próxima edición.

Durante esta septuagésima edición, Colombia logró por segunda vez obtener un Titanium Lion con la campaña de Corona Extra Lime hecha por DAVID Bogotá. DDB logró una sorprendente jornada para la agencia colombiana quien fue la más galardonada de todo el país.

Categoría: CLASSIC/ Outdoor

1. Gold Lion: Grey Colombia - Life Extending Stickers - Makro Supermarkets - F04 (Social Behaviour)

2.Bronze Lion: DDB Colombia - Kids - Mcdelivery Delivery Food Service - A05 (Retail)

3. Bronze Lion: DDB Colombia - Office - Mcdelivery Delivery Food Service - A05 (Retail)

4. Bronze Lion: DDB Colombia - Late Night - Mcdelivery Delivery Food Service - A05 (Retail)

5. Bronze Lion: David Bogotá - Unofficial Goals - Águila - D05 (Live Advertising And Events)

6. Bronze Lion: Wunderman Thompson Colombia- Nest Domes - Banana Boat Solar Protector - F07 (Corporate Purpose & Social Responsibility)

Categoría: CRAFT/ Design

7. Silver Lion: Grey Colombia, Life Extending Stickers - Makro Supermarkets - D02 (Point of Sale, Consumer Touchpoints & In-store Collateral)

Categoría: ENTERTAINMENT

8. Silver Lion: DDB Colombia - Influencer’s friends - Poker - C02 (Influencer & Co-Creation)

9. Silver Lion: DDB Colombia - Influencer’s friends - Poker - D02 (Partnerships with Talent)

Categoría: ENGAGEMENT/Direct

10. Silver Lion: DDB Colombia - Influencer’s friends - Poker - D03 (Use of Social Platforms)

Categoría: EXPERIENCE / Creative Business Transformation

11. Silver Lion: David Bogotá - Corona extra lime - Corona - B01 (Operational Transformation)

Categoría: STRATEGY/ Creative Strategy

12. Bronze Lion: DDB Colombia - Influencer’s friends - Poker - C02 (Breakthrough on a Budget)

Categoría: TITANIUM

13. Titanium Lion: DAVID Bogotá - Corona Extra Lime - Corona - A01 (Titanium)

Categoría de GOOD/ Sustainable Development

14. Bronze Lion: Ogilvy Colombia - Self - sufficient food cart - Centelsa by Nexans - B03 (Sustainable Cities and Communities)

Adicionalmente, las duplas ganadoras del Oro en la competencia de Young Lions Colombia, también representaron al país en el festival.

Nicolás Téllez y Jonathan Rodríguez se destacaron en la categoría “Young Lions Media” al obtener la medalla de plata con la campaña “Cutout beers”. Por otro lado, Camila Cabra y Alejandro Orjuela también se llevaron a casa una medalla de plata en la categoría “Young Lions Design” con la campaña “Hidden QRffitis”

