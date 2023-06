Colombia demuestra su excelencia en el último día de Cannes Lions 2023

En el cierre de la septuagésima edición de Cannes Lions 2023 se premiaron diversas categorías; uno de los premios más esperados fue la categoría Titanium en el que David Bogotá fue galardonado por su campaña “Corona Extra Lime” para la marca Corona, una iniciativa que busca impulsar el trabajo de los agricultores de Lima en China, debido al impacto económico a causa del Covid -19 y que logró capturar la atención del público y destacarse por su creatividad e impacto en el mercado.

Titanium Lion: DAVID Bogotá - Corona Extra Lime - Corona - A01 (Titanium)

En la categoría de GOOD/ Sustainable Development Goals se reconoció el esfuerzo de Ogilvy Colombia, que se llevó un Bronze Lion por su trabajo en la campaña “Self - sufficient food cart” para Centelsa by Nexans, una iniciativa que contribuye al desarrollo de ciudades y comunidades sostenibles, buscando generar electricidad a partir de reutilización de aceite de los carros de comida de Colombia.

Bronze Lion: Ogilvy Colombia - Self - sufficient food cart - Centelsa by Nexans - B03 (Sustainable Cities and Communities)

De esta forma los colombianos culminan el Festival Cannes Lions 2023 con 14 leones en total: 1 Titanium; 1 gold; 6 silver y 6 bronze.

