Dos leones más para Colombia: David Bogotá y DDB Colombia  

En el penúltimo día de Cannes Lions 2023, la agencia David Bogotá se llevó un león más para la campaña “Corona Extra Lime”, que busca impulsar el trabajo de los agricultores de Lima en China, debido al impacto económico a causa del Covid -19; con esto Corona logró donar las ganancias de las limas a los agricultores, aumentando el ingreso per cápita. Esta iniciativa destaca la identidad de Corona, de que una rodaja de lima en el cuello de la botella es un ritual para la marca.

Por otro lado DDB Colombia también se destacó una vez más con “Influencer’s friends” campaña que ya lleva 4 leones.

El equipo creativo que participó en el desarrollo de la campaña, son Anderson Álvarez, director de arte; Laura Ballesteros, copywriter; Cristian Caballero, animador; Camilo Monsalve y David Gómez, directores creativos; Alina Vélez y Gina Medina, directoras; Carlos Sánchez , Daniel Sabogal y Jim Fernando Salcedo, editores; César Amado y Stephanie Bonilla, productores ejecutivos; Daniel Bedoya y Willy Vela, fotografía; Jairo Paz y Juan Guillermo López, directores de sonido.

También, Xavier Serrano, CEO; María Alejandra Gómez Gallego, ejecutiva de cuentas; Marian Cárdenas, Brand Director; Eric Bernard, Brand Manager; Gustavo Victorino Y Juan Carlos Chaves, Creative Vp; Dario Lozano, General Director; Juan Pablo Bernal, General Producer; Carlos Correa, Head Of Planning; Javier Ducuara, Managing Director; Adriana Taborda, Managing Director & Evp; Alvaro De Luna, Marketing Vp; Laura Garzon, Pr & Influencers Lead; César Rivera, Pr Executive; John Raúl Forero, President And Cco; Daniel Perez, Project Manager Lead; Y Angelica Alvarado, Vice President Beyond Core.

Ganadores de colombia 22 de junio:

Categoría: EXPERIENCE / Creative Business Transformation

Silver Lion: David Bogotá - Corona extra lime - Corona - B01 (Operational Transformation)

Categoría: Strategy / Creative Strategy

Bronze Lion: DDB Colombia - Influencer’s friends - Poker - C02 (Breakthrough on a Budget)

