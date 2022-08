Missing Stock, la campaña de Wunderman Thompson que se llevó un bronce en Cannes Lions 2022

Para la sección Creatividad al día, P&M recopiló el contexto de la campaña Missing Stock de Wunderman Thompson para su cliente Stock Image Bank. Esta fue ganadora de un bronce en la categoría Direct del Festival Cannes Lions en su última versión.

¿Cuál es el contexto en el que surge esta necesidad?

En las últimas décadas, alrededor de 120.000 personas se han desaparecido en Colombia, producto de guerras civiles, desastres naturales y tragedias personales; lo que ha dejado un sinnúmero de familias en la búsqueda de sus seres queridos. Los métodos para buscar desaparecidos no han cambiado desde hace décadas, incluso siglos. Posters en la calle, avisos de prensa, cajas de leche y hasta social media han sido herramientas recurrentes, pero poco efectivas para la búsqueda de desaparecidos alrededor del mundo.

¿En qué consistió la idea o propuesta creativa?

Missing Stock es un banco de imágenes gratuito basado en la inteligencia artificial que las marcas pueden utilizar en sus campañas publicitarias y que sustituye los rostros de los modelos por los de las personas desaparecidas. La herramienta de IA del banco de imágenes puede predecir el envejecimiento y los cambios en los rasgos faciales de las personas desaparecidas, lo que aumenta en gran medida su posibilidad de ser encontrada.

La herramienta y los derechos de imagen del material de MissingStock.com son libres de uso para cualquier marca, la única condición que se estableció fue incluir en la pieza publicitaria un disclaimer resaltando que la persona que aparece está desaparecida. Marcas mundiales y locales se sumaron a la iniciativa y utilizaron los rostros de las personas desaparecidas en sus campañas.

Ejecución ¿cuáles son las piezas, contenidos y medios que harán parte de la campaña?

Más de nueve marcas globales y locales se unieron a la iniciativa incluyendo en su estrategia publicitaria estos contenidos con las caras de los desaparecidos. Las piezas publicitarias tuvieron un despliegue omnicanal a nivel nacional para incrementar la posibilidad de encontrarlos.

Resultados

Las piezas diseñadas con las imágenes de Missing Stock han conseguido más de 14 millones de impresiones en las redes sociales y esto suma aproximadamente 12 millones de dólares en medios de comunicación de alcance. Desde el lanzamiento de MissingStock.com se están confirmando tres casos adicionales de personas encontradas a través de estas piezas publicitarias; se están llevando a cabo las pruebas de ADN para confirmar el parentesco, demostrando una vez más que es una idea revolucionaria.

Desarrollado por Wunderman Thompson Colombia, MissingStock.com se encuentra disponible para que cualquier marca a nivel mundial pueda seguir impulsando esta iniciativa que cada vez va tomando más protagonismo en Colombia y el mundo.

Ficha técnica

Global CCO: Bas Korsten

Global CCO: Daniel Bonner

Regional CCO: Dany Minaker

Regional CCO: Sebastián Tarazaga

CEO: Julián A Mercado

CCO: Daniel Payán

Executive Creative Director: Pipe Ruiz Pineda

Executive Creative Director: Sergio Tenjo

Executive Creative Director: Diego Rodríguez

Creative Director: Sergio Lizarazo

Creative Director: Nicolás Malpica

Creative Director: Luis Moreno

Copywriter: David Moncada

Copywriter: Mateo Álvarez

Art Director: Wilson Estrada

Art Director: Moisés Martínez

Art Director: Paula Ramírez

Art Director: Andrés Díaz

Art Director: David Torres

Account Director: Natalia Greco

Account Executive: Camila Téllez

Account Executive: Catalina Castellanos

Social Media Manager: Andrés Garavito

Project Manager: Luisa Páez

Strategic Design Director: Ricardo Arévalo

Web Developer: Laura Rojas

Web Developer: Daniel Montero

Motion Graphic Designer: Nicolás Arévalo

Editor and Colorist: Leonardo Vargas

Director: José María Ángel

Director Of Photography: Lola Gómez

Executive Producer: Angela María Rodríguez

Music And Sound Design: Diego Cáceres

Creative Support:Silvia Forero

Creative Support: Andrés Salgado

Managing Director: Camilo Salah

Head Of Trading: Andrea Ruiz

