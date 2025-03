La IA transforma el mercadeo

Con el vertiginoso ritmo de transformación que vivimos, la Inteligencia Artificial (IA) está revolucionando todos los aspectos de nuestra realidad, y las industrias de la publicidad y del mercadeo no son una excepción. La IA, con su capacidad para analizar grandes volúmenes de datos y automatizar procesos, promete redefinir la manera en que las marcas se comunican con sus audiencias. De acuerdo con McKinsey, se espera que esta tecnología cree 133 millones de nuevos empleos para 2030 y abra un mundo de posibilidades para quienes sepan adaptarse.

No obstante, no todas las organizaciones están preparadas para aprovechar este potencial. Un informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) destaca que más del 50% de las pequeñas y medianas empresas en América Latina aún no utilizan herramientas basadas en IA, debido a la falta de conocimiento y recursos. Esta brecha refleja el reto de democratizar el acceso a estas tecnologías para garantizar que su impacto positivo alcance a la mayoría de los actores de la economía.

En la publicidad y el mercadeo, un reciente estudio de la Federación Mundial de Anunciantes (WFA) revela una creciente adopción de la IA. El 94% de las marcas reconoce su potencial para agilizar la toma de decisiones, pero solo el 3% ha integrado plenamente esta tecnología en sus procesos. Además, aunque el 47% de las marcas la utiliza en tareas específicas, apenas el 8% cuenta con políticas formales para su gestión. Adicionalmente, en un sondeo realizado en el evento De la inteligencia artificial a la inteligencia emocional, organizado por la ANDA, representantes de diferentes empresas del sector manifestaron que la regulación y la ética son los mayores desafíos de la IA.

Si bien la IA representa un gran avance para la industria, también plantea interrogantes y retos. La ausencia de un marco jurídico que evolucione al mismo ritmo que esta tecnología obliga a las empresas a asumir un papel activo en la definición de principios éticos para su uso. En este contexto, garantizar una aplicación responsable de la IA en la comunicación comercial es una tarea compartida entre todos los actores del ecosistema.

Desde la Asociación Nacional de Anunciantes de Colombia (ANDA), reafirmamos nuestro compromiso de liderar el desarrollo ético y sostenible de la industria de la comunicación comercial, en línea con nuestra misión de contribuir al progreso del país. Conscientes de los desafíos que plantea, hemos tomado la iniciativa de construir la Guía de buenas prácticas para el uso de la inteligencia artificial en la comunicación comercial ¹, la cual aborda aspectos esenciales, como la necesidad de mantener un control humano en la toma de decisiones, garantizar la transparencia y equidad de los algoritmos y ofrecer un marco claro para la integración ética de la IA en las estrategias de comunicación.

Nuestra Guía promueve las mejores prácticas y también empodera a las organizaciones para innovar responsablemente al proporcionar una hoja de ruta con recomendaciones enmarcadas en la autorregulación. Además, facilita que las empresas tomen decisiones informadas sobre cómo integrar la IA en sus estrategias empresariales.

La inteligencia artificial generativa está redefiniendo el mercadeo del futuro y es fundamental abordar esta tecnología con cautela y responsabilidad. Nuestra Guía proporciona a los profesionales de la comunicación comercial las herramientas y el conocimiento necesarios para navegar en este nuevo paradigma, lo que asegura que se aproveche al máximo el potencial de la IA de manera ética y socialmente responsable.

