Uso de medios, creatividad e innovación

La creatividad y la innovación hacen que estas estrategias resalten en el sector y creen nuevos caminos. En esta oportunidad, están nominadas siete campañas que utilizaron el gaming y el metaverso para la disrupción.

McDonald's Land en Roblox, de Publicis Play, Digitas y Starcom para Arcos Dorados

En alianza con Roblox, se creó McDonald's Land, un mundo conformado por cuatro islas que era el reflejo de un nuevo combo pensado para este mercado in-between: el “Combo McPro”.

Este enfoque buscaba abarcar a los niños más grandes (tweens mayores de 12 años) y crear una nueva manera de pensar el e-commerce: al comprar el combo McPro, los chicos podían acceder a skins exclusivas en Roblox; y al jugar y completar ciertos desafíos en ese mundo, eran recompensados con descuentos en la app de McDonald's.

Creamos el primer Bot reguetonero del mundo, de VML para Movistar

Movistar convirtió su guía de atención al cliente en el primer bot reguetonero, para mejorar la atención al cliente. La relación entre clientes y telcos suele ser hostil, ruda y estresante y suele ser un foco de conflicto entre la empresa y sus clientes, que la ven y perciben como robotizada. Por eso, su bot tiene una personalidad acorde con la marca, más humana, cercana y urbana. Sus canales de atención digital son más usados y su relación con los clientes mejoró.

Davivienda y el primer remoto de radio en el metaverso, de Starcom & Leo Burnett para Davivienda

Junto al equipo de Radioacktiva, estas agencias sumergieron a los oyentes en el metaverso. Brindaron una experiencia educativa sobre NFT y guiaron a la generación Z por el universo digital de Davivienda. Además, ofrecieron a los seguidores la oportunidad de interactuar cara a cara o, mejor dicho, avatar a avatar, con sus DJ favoritos, para tener un encuentro virtual sin precedentes. La fusión de una experiencia inmersiva en Decentraland con la colaboración de una emisora de radio experta en el lenguaje y cultura de la generación Z colombiana, expandió el alcance y la relevancia de Davivienda con este segmento de usuarios.

TransfHer Markt, de MullenLowe SSP3 para Aguila, Bavaria

Aguila decidió utilizar los banners que aparecen en su página web para darle visibilidad al fútbol femenino, con información de cada una de las jugadoras, desde goles, asistencias y rendimiento, hasta sus copas y otros logros. Estos banners se camuflaron en la interfaz de la plataforma, para que al darle clic, los usuarios sean redirigidos a hermarket.co, una página web creada por cerveza Aguila en la que estará la data mencionada de la Selección Colombia Femenina, América de Cali, Junior y Medellín, con el fin de exaltar y reflejar los méritos de las jugadoras del país.

Mermelada de la Buena, de BPN y VICTORIA para Levapan - San Jorge

En el contexto político de Colombia, suele discutirse sobre sobornos y ayudas políticas, con el concepto mermelada. Las agencias identificaron esto como una oportunidad y crearon la campaña ¿Mermelada? ¡Sí! Pero solo de la buena, para destacarse entre los ciudadanos. La estrategia tenía como meta intervenir las conversaciones políticas en tiempo real, con un enfoque ágil y preciso que aporta un matiz fresco y humorístico en medio del bombardeo publicitario electoral.

¿Ya no lo ves?, de VML para Vanti | OPE

Esta iniciativa busca crear conciencia sobre la importancia de proteger la fauna silvestre. Para lograrlo, la agencia eliminó por completo las imágenes de animales (como elefantes, jirafas, mariposas, búhos…) de las vallas publicitarias, incluso cuando no estaban siendo alquiladas para anuncios con esos animales. En su lugar, puso la frase: ¿YA NO LO VES? ¡Si seguimos contaminando, no los volveremos a ver! Cámbiate a Gas Natural Vehicular con Vanti.

Esta acción llamó la atención de las personas sobre las negativas consecuencias de la contaminación en el medio ambiente y en la vida de los animales, al mismo tiempo que promueve el uso de gas natural vehicular como una alternativa más amigable con el entorno.

La A de avianca se voló con Wingo, de Buentipo Anchor para Wingo

Wingo aprovechó la oportunidad de conversación que su principal competidor inició, para aumentar la visibilidad. Esto reforzó el posicionamiento de Wingo como la aerolínea con las tarifas más bajas en un momento en que la gran inversión publicitaria de la competencia iba a acaparar toda la atención. Además de generar conversación, lanzó una campaña de e-mail marketing con el código promocional LAASEFUEENWINGO, el cual les otorgaba a los usuarios descuentos del 10 % en tiquetes nacionales y 20 % en tiquetes internacionales.

