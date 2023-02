Nominados en la categoría Líder de agencia

A na Echavarría, CEO de Feeling Company

Ana Patricia Echavarría Molina consolidó a Feeling Company como una de las agencias de publicidad más importantes y reconocidas de Colombia, con una facturación sorprendente. Así mismo, está detrás de la transformación digital de la agencia y trajo cuentas como Rica, Cunit, Chocolate Cordillera y Muverang. Echavarría tiene una trayectoria brillante en el mercadeo y la publicidad en medios, compañías de consumo masivo y agencias.

Andrés Carvajal, managing director en Sancho BBDO

Andrés Carvajal comenzó a trabajar en Sancho en 2009 como director de cuentas. Desde ese año, ha recorrido un largo camino hasta asumir como managing director en 2021.

Con su liderazgo, la agencia se consolidó como la número uno del país y la más efectiva de Colombia, según Effie, ElDorado y Scopen. Fue reconocida por el Agency Scope 2022-23 como la mejor agencia para trabajar y como la Agencia del año del Top10 de P&M.

Camila Gómez, socia y vicepresidente ejecutiva en Dattis Comunicaciones

Camila Gómez Pardo, experta en comunicaciones estratégicas y relaciones públicas, lleva 12 años en Dattis, agencia de comunicaciones estratégicas. También tiene experiencia en implementación de estrategias de comunicación y manejo de crisis y tiene más de diez años de experiencia en relaciones públicas y responsabilidad social empresarial.

Juan Pablo Navas, chief creative officer for Hispanic South America en Accenture Song

Juan Pablo Navas fundó Barbara & Frick, la primera agencia de comunicación basada en datos de América Latina. Después de este éxito, Accenture Song lo contrató como director creativo y, de la mano con Droga5, desarrolló proyectos especiales de creatividad global. Ha sido destacado por medios como The Economist y ha liderado campañas para la presidencia de Colombia.

Juan Pablo Rocha, CEO de The Juju/June&July

Es el CEO de TheJuju/June&July, agencia creativa que dirige junto a Andrés Norato. Durante 17 años, Rocha fue presidente de J. Walter Thompson Colombia, donde lideró la cuenta global de Kimberly Clark. También dirigió la campaña de reelección de Juan Manuel Santos. Es uno de los duros de las agencias independientes y decano de la Escuela de Publicidad, de la Universidad Sergio Arboleda.

Julián Mercado, CEO de Wunderman Thompson Colombia

Con más de 16 años de experiencia dentro la red WPP, ha guiado a Wunderman Thompson Colombia hacia una cultura joven. Ha ganado premios como Cannes, The One Show, D&AD, CLIO y Effie. Lideró la fusión de JWT y Wunderman en Colombia y es el autor de las estrategias más exitosas de la agencia.

Leticia Navarro, managing director en Kantar Insights Colombia

En enero de 2021, Navarro asumió como managing director en Kantar Insights Colombia. Es experta en temas de investigación de mercado y conocimiento del consumidor. En sus 16 años, en Kantar ha liderado proyectos de amplio alcance y desarrolló las habilidades analíticas del equipo.

Mauricio Sarmiento, vicepresidente creativo en Leo Burnett

Sarmiento lleva 21 años en Leo Burnett, una de las agencias creativas más importantes del mundo. En 2022, Agency Scope lo nombró la segunda persona más admirada en las agencias creativas, y junto a su equipo ganó reconocimientos en Cannes y Effie. Su trabajo trajo el primer León de Cannes para Davivienda y hace parte del World Creative Ranking: The 200 most awarded Chief Creative Officers, de la revista inglesa The Drum.

Paco Cepeda, co-founder & chief creative officer de Diptongo

Cepeda, con más de 15 años de experiencia como creador y director de contenidos publicitarios, es uno de los fundadores de Diptongo Media Group, compañía con más de 12 años en la industria de la comunicación y la publicidad. Ha liderado proyectos con marcas como FIFA, 20th Century Fox, RCN, Movistar, Win Sports, Kokoriko, Uber, Popsy, Mountain Dew y Pepsi.

Patricia Mauchi, CEO andino en Mediacom



Con más de 20 años de experiencia en el mundo de las agencias y una experiencia similar en mercadeo, medios y estrategia digital, lleva cuatro años liderando Mediacom y es reconocida por transformar la agencia y consolidar cuentas como Coca-Cola y Bayer.