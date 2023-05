Gaming y gamificación

Con el auge de los formatos interactivos en todas las áreas del entretenimiento, desde las experiencias de realidad aumentada hasta la venta virtual, las fronteras entre el entretenimiento tradicional y las experiencias gamificadas se están difuminando.

La gamificación consiste en la incorporación de incentivos lúdicos en actividades cotidianas o no lúdicas. Cada vez que se introducen características o aspectos del diseño de un juego en contextos no lúdicos, se produce una gamificación. Así mismo, las plataformas de videojuegos –o gaming– son también cada vez más populares para que los profesionales de la publicidad y el mercadeo creen estrategias innovadoras y útiles para los consumidores.

A veces, la unión entre gaming, gamificación, mercadeo y publicidad no es clara. Por eso, lo mejor es usar un ejemplo. The gaming profile fue la estrategia de Sancho BBDO para Bancolombia: las personas que no contaban con historial crediticio podían acceder a servicios y productos financieros como créditos y tarjetas de crédito de una forma inédita pues usaban la plataforma Steam, con cientos de juegos en computador, para entrar a un juego en el que los personajes debían tomar todo tipo de decisiones. Cada decisión era monitoreada por los analistas del banco, que –con base en el comportamiento de cada jugador– definían si esa persona tenía el perfil necesario para obtener un servicio o producto del banco.

Este ejemplo muestra cómo los profesionales del sector pueden aprovechar estas herramientas y plataformas conocidas por múltiples generaciones: no solo la generación Z o los centennials juegan videojuegos; los millennials, gen X y boomers también lo hacen. Por esta razón, las plataformas de gaming y las herramientas de gamificación son un vehículo masivo y efectivo para llegar a diferentes consumidores, en todo tipo de escenarios. Así mismo, el deseo de las personas de acceder a servicios y productos a través de experiencias digitales inmersivas es cada vez mayor; por esto, las marcas, las agencias y sus expertos deben adoptar estas tecnologías y mecanismos como nuevos canales para lograr engagement y conversiones de parte de sus audiencias.