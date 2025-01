Gravity, el jugador clave en el performance para e-commerce

El e-commerce ha logrado un crecimiento dinámico en los últimos años, lo que le ha otorgado un puesto importante en la economía mundial. Asimismo, la tecnología, que ha transformado múltiples aspectos del mundo, también ha sido un pilar para el comercio electrónico. Gracias a los avances tecnológicos, una amplia penetración de internet y el cambio en los hábitos de consumo, este sector ha dado pasos agigantados para lograr que cada usuario adopte estas herramientas digitales y optimice sus compras. Sin embargo, detrás de su rentabilidad y relevancia, las plataformas de pago digitales enfrentan retos, ya que este canal no es gratuito y es altamente competitivo.

Comprender los pros y contras de lo que conlleva estar en este campo no es tarea fácil, sin embargo, Gravity, ha desarrollado un performance que ha logrado algo clave: no solo estar presentes, sino establecer estrategias que generen resultados medibles y sostenibles. Como agencia, han encontrado una estrategia sólida gracias a que las marcas alcancen sus metas de negocio sin tener que hacer grandes sacrificios de rentabilidad, “nuestra propuesta de valor está basada en un modelo end-to-end que abarca toda la ecuación para el éxito en e-commerce: desde el desarrollo y la tecnología, hasta la experiencia de usuario (UX), el contenido, las estrategias de paid media y el análisis de datos”, comenta Germán Argüelles – New Business Developer.

Este año dejó algo muy claro en el sector: La personalización, la segmentación avanzada y la optimización para dispositivos móviles son y serán las tendencias predominantes. No obstante, las marcas continúan adaptando nuevas herramientas para lograr soluciones ágiles y positivas “las marcas están adoptando tecnologías como inteligencia artificial, machine learning y publicidad programática para mejorar el rendimiento de sus campañas. Además, el social commerce y los formatos de video se están consolidando como piezas clave para captar la atención de los consumidores y maximizar las conversiones”, señala Germán Argüelles – New Business Developer.

En este 2025, desde Gravity han encontrado la fórmula: las marcas deben apostarle a la personalización, la experiencia del cliente y la eficiencia operativa para mantenerse competitivas en el mercado. Así como también, la agencia reconoce que con metodologías basadas en las 4P del marketing —producto, plataforma, plan de comunicación y performance—, y que con herramientas digitales lograr ser más efectivos, “buscamos maximizar el retorno de inversión publicitaria y la rentabilidad de los canales de e-commerce, enfocándonos en cumplir las metas de ventas sin sacrificar la rentabilidad. Utilizamos un enfoque basado en las 4P del marketing y metodologías ágiles para optimizar la conversión. Además, integramos fuentes de datos en tiempo real para monitorear resultados minuto a minuto y ajustar las estrategias según lo que brinde mejores resultados” finaliza Germán Argüelles – New Business Developer.

