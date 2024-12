Video Podcast con Stephanie Rumierk de DENICOLÁS/TBWA, Ep. 100

Stepahanie Rumierk es la directora creativa de DENICOLÁS/TBWA. Lleva cinco años en la agencia y cuatro en su cargo actual y es cofundadora del Colectivo creativas, iniciativa uqe busca darle visibilidad a las mujeres en la industria publicitaria.

Rumierk hizo parte de la cohorte 2024 del programa See It Bee It de Cannes Lions y habló de ser publicista como una "montaña rusa".

Describió los factores que definen al quehacer del publicista en el país y de lo polifacético que debe ser cualquier profesional del sector.

Dentro de los temas clave que toca este episodio es cómo se maneja el talento femenino dentro de la publicidad colombiana sobre lo cual Rumierk fue crítica y mencionó el síndrome del impostor.

Habló sobre cuál es la característica más importante en su relación con los clientes y cómo valora los premios vs. los resultados.

