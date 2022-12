¿Hacia dónde vamos?: El estado de la publicidad en la actualidad

El año 2022 ha sido importante no solo para la publicidad, sino para el mundo. La guerra de Ucrania, la victoria de Gustavo Petro en las elecciones presidenciales en Colombia, el dólar estadounidense por encima de los 4.000 pesos, el mundial de fútbol en Catar y países entrando en recesión son sucesos que hicieron de este año un momento histórico.

Lo anterior quiere decir que los cambios culturales y políticos junto a los efectos de la economía, crearon un momento único para las comunicaciones, el comercio y la publicidad; por esto, las marcas tuvieron que replantear sus campañas y sus estrategias de marketing.

El Informe de Perspectivas del Consumidor de Kantar informó que el consumidor se encuentra en un momento complejo, donde su prioridad es reducir los niveles de consumo, lo cual es una reacción natural a la crisis inflacionaria.

La inflación es un proceso económico que propone un reto para los marketeros que deben replantear sus estrategias. Este suceso hace que se afecte la confianza de los consumidores en las marcas como fue mencionado durante el Café CMO de P&M junto a Field Agent; durante este evento David Mahbub, CEO y fundador de Field Agent, habló sobre la tendencia del “Brand Equity” que hará a las empresas comprender que sus ciclos de ventas seguirán siendo más largos y por esto, se tendrán que hacer más inversiones en mercadeo.

P&M habló con Omar Muñoz, decano de la Universidad Pontificia Bolivariana, sobre el estado de la publicidad en la actualidad y lo que le depara el futuro. Muñoz mencionó que el reto más importante al momento de hacer publicidad este año fue poder entender los cambios del entorno y adaptarse rápidamente a ellos.

Sobre los cambios que sufrió el mundo de la publicidad en 2022 afirmó que “hubo muchos . El primero fueron las dinámicas económicas que obligaron a reorganizar estrategias y presupuestos. Además, tuvimos que aprender a convivir con lo presencial y lo virtual”.

Jairo Sojo, director del área de mercadeo y publicidad de la universidad Jorge Tadeo Lozano, aseguró que "la publicidad es la voz responsable para accionar el mundo positivamente”, cuando le preguntamos sobre qué cree que es la publicidad para las marcas en la actualidad.

“Los estudios recientes muestran que las personas le creen más a las marcas que a los gobiernos, partidos políticos y otras entidades. Por ese liderazgo, la publicidad debe llevar a realizar buenas acciones a las personas, no sólo con productos o servicios, es responsabilidad en el mensaje diario de las marcas”, comenta Jairo.

La inflación y el momento económico que vive nuestro país y el mundo presentan un desafío para la publicidad y los marketeros. “El hombre que deja de hacer publicidad para ahorrar dinero es como un hombre que detiene el reloj para ahorrar tiempo” y es pertinente. menciona Jairo sobre cuál es el aporte de la publicidad en estos días. Explica que la publicidad siempre será “un motor del mercadeo”; por esto, aquellas marcas que no se activen detienen la economía.

Para el próximo año las marcas van a tener que trabajar un tipo publicidad que conecte directamente a sus consumidores o usuarios, tendencias como el branded y content marketing serán las más fuertes teniendo en cuenta que el consumidor busca en la marca algo más allá de simplemente un producto, pues quieren conectar con el propósito de la misma y sentirse orgullosos del porqué consumen este marca.

“La publicidad para las marcas es la capacidad de entender al nuevo consumidor post pandemia y la nueva visión que tiene del mundo”, comenta Omar Muñoz, decano de la Universidad Pontificia Bolivariana.

Metaverso, gaming, e-commerce y streaming fueron tendencias fuertes de este 2022 y se mantendrán en 2023, pues son puntos de gran alcance para la publicidad. Marcas como Meta, Samsung y Gucci ya incursionaron en el metaverso y se espera que para el próximo año crezca la inversión y los usuarios.

Sin embargo la publicidad no solo está centrada en marcas, empresas, ventas y consumidores, un factor muy importante son los próximos publicistas y mercadólogos del futuro. “Las nuevas generaciones no quieren estudiar ni trabajar en publicidad, muestra de ello es que cada vez las facultades reciben menos estudiantes” afirma Omar Muñoz.

Omar explica que para los estudiantes la publicidad ya no es “sexy” y se ha transformado en algo que no se quiere ver, solamente es aquello que se le da “saltar” para continuar viendo el contenido. “Eso pasa en todas las plataformas digitales. Es más, si no quieres recibir publicidad pagas para que no te llegue”, argumenta Omar.

Sobre esto Jairo Sojo menciona que desde la academia están construyendo nuevos lazos con la industria, “conectan a nuevos talentos y nuevos profesores aportan dinámicas diferentes en los salones de clase”

Sobre el hecho de que las matrículas en carreras como mercadeo y publicidad hayan decrecido en los últimos años, Jairo comenta, “Hoy en día, una marca necesita de economistas, administradores, mercadólogos, contadores, ingenieros y demás. Si vemos una agencia de publicidad, en sus equipos encontramos publicistas, economistas, psicólogos, antropólogos, sociólogos, diseñadores gráficos, industriales, interactivos, fotógrafos, cineastas, administradores y muchos más”.