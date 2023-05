“Quería estudiar algo que implicara creatividad y estrategia”, Nicolás Álvarez

Nicolás Álvarez estudia Mercadeo en la universidad Jorge Tadeo Lozano, y cree que el mercadeo puede brindar experiencias únicas.

Revista P&M: ¿Por qué escogiste tu carrera?

Nicolás Álvarez: Elegir una carrera no es una tarea fácil y es muy importante, entonces siempre investigaba cual iba ser mi campo de acción después de que me graduara, si era algo que me gustaría ser y desarrollar en un futuro; por lo cual yo quería que fuera un área donde se desarrollara la creatividad , pero también la estrategia y en la búsqueda encontré el mercadeo, que me permite investigar y analizar problemas o necesidades reales del mercado y solucionarlos o encontrar una oportunidad de una manera innovadora.

Revista P&M: ¿Cuáles son las habilidades más importantes que deben tener los publicistas y mercadólogos en la actualidad?

N.A.: Dar el primer paso e ir más allá , no conformarnos con lo que ya ahi , si no tratar de mejorar y elevar la idea, buscar tratar de romper el molde y tomar la iniciativa, encontrar el equilibrio entre la creatividad y el razonamiento, y tratar de diferenciarnos de los demás , crear nuestra marca o sello que nos haga únicos, ser analíticos, observadores y empáticos con el mundo que nos rodea para tratar de entenderlo y mejorarlo.

Revista P&M: ¿Qué deberían aportar los publicistas y los mercadólogos al país?

N.A.: Creo que somos personas innovadoras , entonces le ofrecemos al país nuevas ideas , que sean posibles, únicas y lo más afables, reforzamos la comunicación y unión entre las comunidades y entregamos diversidad de ideas, planes y objetivos factibles, potencializando el mercado y la imagen nacional.

Revista P&M: ¿Qué te enseñó Effie College?

N.A.: Me enseñó a perder el miedo del futuro laboral, porque me enfrentaba a una oportunidad de una marca real e importante, me enseñó a pensar siempre en el usuario y la marca, pero también a pensar en las personas , en los sentimientos y emociones de ellas, porque el mercadeo actual le brinda experiencias únicas y diferenciadoras a los usuarios , entonces la meta era lograr eso con el caso que teníamos.

Álvarez hizo parte del equipo de Clic a primera vista, de Homecenter, que fue finalista en Effie College.

