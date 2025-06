Gustavo Petro ya no aparece en la agenda oficial de Cannes Lions 2025

El presidente colombiano Gustavo Petro estaba agendado para dar una charla el 19 de junio en el Festival Cannes Lions 2025 bajo el título "Creatividad Sostenible en el País de la Belleza", donde abordaría cómo Colombia está utilizando su biodiversidad y cultura para construir una reputación global basada en la sostenibilidad. Sin embargo, su nombre ya no aparece en la agenda oficial del evento, lo que genera incertidumbre sobre su participación.

Esta posible cancelación podría estar relacionada con el contexto político álgido que vive Colombia tras el atentado al precandidato Miguel Uribe Urbay, un hecho que ha intensificado las tensiones en el país.

P&M se comunicó con ProColombia, organización que patrocina la conferencia, para verificar si el mandatario oficialmente no hablará en el festival. Sin embargo, no obtuvo respuesta. Por lo tanto, si bien la eliminación de la charla de la agenda oficial es una señal, aún no se ha confirmado si el mandatario asistirá a Cannes Lions 2025.

Noticia en desarrollo.