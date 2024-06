3 bronces para Colombia en Cannes Lions 2024

Durante la jornada de hoy en Cannes Lions, Colombia se lleva 3 bronces a casa. Sin duda, son casos llenos de ingenio, estrategia y creatividad que han sido premiados por destacar entre lo mejor del mundo de la publicidad y el mercadeo. Estos reconocimientos demuestran el talento de la creatividad colombiana.

De los ocho Shortlist en los que está presente Imagine with Petacos, ya consiguió su primer bronce. Actualmente, Buentipo Anchor y DDB Colombia son las agencias que han destacado en Cannes Lions 2024.

Los ganadores de la jornada del 17 junio son:

CLASSIC / Outdoor

E01 - Local Brand

Buentipo Anchor / DDB Colombia

Campaña: Imagine with Petacos

Marca: Poker

E02 - CHALLENGER BRAND

VML Colombia

Campaña: Adscan

Marca: Makro

Health/ Health & Wellness

B01 - Brand-Led Education & Awareness

McCANN Colombia / MRM WORLDWIDE, Santiago / MRM WORLDWIDE, Madrid

Campaña: Adopt Your Allergies

Marca: Alegra

Los ganadores no dejaron de compartir su victoria en redes sociales:

“Un bronce en la categoría de Outdoor con Imagine with petacos. Empezamos con victorias y le mandamos buena energía para recibir más éxitos con este proyecto y las otras ideas que están compitiendo en Cannes 2024. ¡Felicitaciones @poker! Y a todo el equipo que participó para hacer esta idea posible”, asegura DDB Colombia.

VML por su parte dice que: “🔱 Here we go again 🔱, Nuestro pimer Cannes como VML Colombia en 2024. Stronger Together. #VML”.

“🎉Nuestros McCanners han ganado bronce en @YoungLions. Un reconocimiento al talento, la pasión y la dedicación de un equipo joven y brillante💫​”, agrega McCann.

