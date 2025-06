McCann Worldgroup LATAM presenta sus casos destacados para Cannes Lions 2025

Latinoamérica se hace presente en Cannes con creatividad con propósito, impacto social, innovación y poder cultural.

A continuación las campañas destacadas de McCann Worldgroup LATAM:

El 7 Mujeres – McCann Worldgroup Colombia y Weber Shandwick Colombia

El VPH (Virus del Papiloma Humano) es responsable de 7 muertes diarias en Colombia, sin embargo, solo el 44% de las mujeres en el país conoce el virus, y el desconocimiento es aún mayor entre los hombres. Las restricciones legales prohíben la promoción directa de la vacuna contra el VPH en los medios masivos. En respuesta a esta problemática sanitaria, se produjo un cortometraje titulado El 7 Mujeres, en el que dos detectives investigan una serie de feminicidios atribuidos a un misterioso asesino llamado "El 7 Mujeres". A medida que avanza la historia, se revela que el verdadero "asesino" es el VPH, que mata a 7 mujeres cada día en Colombia. El cortometraje se proyectó en cines, universidades y festivales, y se distribuyó gratuitamente en línea junto con información sobre la vacuna.

Back Home - Weber Shandwick y Joystick

En Costa Rica, es ilegal extraer conchas marinas de las playas. Sin embargo, cada año miles de turistas las recolectan como recuerdo, generando un impacto ambiental silencioso que amenaza la vida de miles de especies marinas y acelera la erosión costera y la desaparición de las playas. Las autoridades confiscan más de 6 toneladas al año en el aeropuerto, pero no pueden devolverlas pues regresarlas sin conocer su procedencia exacta puede causar aún más daños al ecosistema. Por más de una década, millones de conchas simplemente se han enterrado. Para resolver este problema, la marca de cerveza Imperial desarrolló una herramienta de inteligencia artificial capaz de identificar el ecosistema de origen de cada concha incautada a partir de una fotografía. Gracias a esta innovación, y a más de 200 voluntarios, se clasificaron y devolvieron al mar 36.000 conchas, y se aprobó un nuevo protocolo nacional para que esta práctica continúe. La historia fue documentada en un cortometraje y compartida por científicos, medios y ciudadanos en más de 75 países. La innovación fue presentada ante la ONU en el Foro Mundial de los Océanos 2025, como un modelo open source, replicable a nivel mundial.

T-Search® – Cappuccino / Weber Shandwick (Brasil)

En Brasil, 200 personas desaparecen cada día, pero este tema rara vez se hace visible. Para tomar acción sobre esta problemática se creó T-Search, una poderosa campaña en la que la estrategia fue incorporar la causa a una tendencia creciente del streetwear: camisetas con rostros de celebridades. Al reemplazar ídolos por retratos de personas desaparecidas, T-SEARCH® convirtió la moda en un llamado a la sociedad.

The Lost Faces – WMcCann (Brasil)

WMcCann Brasil y Banco do Brasil se unieron para lanzar “The Lost Faces”, una campaña que buscó visibilizar y devolver la identidad a las mujeres negras históricamente significativas cuyo legado ha sido borrado. Utilizando diferentes herramientas digitales, el proyecto reconstruye los rostros de estas mujeres, porque un nombre sin rostro no puede contar toda su historia. Esta iniciativa no solo destaca la identidad brasileña, sino que también refleja el compromiso de Banco do Brasil con la sociedad al apoyar investigaciones académicas que promueven la inclusión y el reconocimiento de estas voces esenciales en la historia del país.

Drygiene Project – MRM México

En la actualidad, millones de personas no tienen acceso a agua limpia y jabón, lo que causa entre otras cosas, muchas enfermedades como la diarrea. Para cambiar esto, Enterogermina, MRM México y Real Relief pusieron en marcha el Proyecto "Drygiene" y así hacer accesible a las comunidades más necesitadas una solución innovadora: la Supertowel™. Estas toallas reutilizables y de alta durabilidad están hechas con una capa antimicrobiana permanentemente unida que permite limpiar las manos sin necesidad de jabón ni agua limpia. El proyecto comenzó en Campeche, donde la diarrea es una de las principales causas de muerte infantil. Allí, se distribuyeron las toallas y se desarrollaron y compartieron materiales educativos para promover la higiene entre las personas de la comunidad.

Football’s First User Manual – Mercado McCann

Lanzar la octava edición de las pelotas YPF Messi Adidas en Argentina parecía un reto: ¿cómo sorprender a una audiencia que ya lo ha visto todo? Mercado McCann y YPF respondieron con creatividad: crearon el primer Manual de Usuario del Fútbol, un libro que recopila más de 50 reglas no escritas sobre cómo se juega realmente al fútbol, desde códigos de barrio hasta la etiqueta en la cancha. Porque, aunque todos los juguetes tienen manual, el más popular nunca lo había tenido. Para hacerlo aún más especial, el manual fue presentado por voces autorizadas: campeones mundiales Messi, De Paul y el entrenador Lionel Scaloni.

Le Gollé – McCann San José (Costa Rica)

Si eres de Costa Rica, conoces al muy famoso “Gollo”, que no es una mascota, es un ícono pop. Así que, cuando Francia apareció en la Eurocopa con un gallo en su camiseta, Costa Rica no vio a Francia, vió a Gollo y surgió una gran idea. Gollo y McCann San José lanzaron “Le Gollé”: una activación en tiempo real durante los seis partidos de Francia. Cada camiseta de un jugador francés estaba vinculada a un producto. Los fanáticos tenían que identificar al famoso gallo, etiquetar a Gollo en Instagram y desbloquear un código de descuento vía mensaje directo, canjeable en gollo.com.

The Concrete Pledge – FutureBrand São Paulo

En un país donde más de 230,000 personas viven en situación de calle —80,000 solo en São Paulo—, SP Invisível junto con Future Brand Sao Paulo se aliaron con la comunidad sin hogar para cambiar la narrativa: en lugar de que otros hablen por ellos, fueron ellos quienes redactaron su propia propuesta de gobierno. Desde la alimentación hasta la seguridad, cinco demandas clave fueron grabadas en un enorme libro de concreto, colocado frente a la Alcaldía de São Paulo, directamente en el paso obligado de los concejales. Este acto valiente hizo que sus voces fueran, literalmente, imposibles de ignorar. Un hecho sin precedentes en la política brasileña para firmar el compromiso y asumirlo públicamente.

Ad Conditioning- McCann Buenos Aires

BGH, con más de 110 años en Argentina, enfrentaba el desafío de competir contra marcas globales con enormes presupuestos. Pero tenía una ventaja única: como líder en el sector tenía miles de aires acondicionados instalados en fachadas, visibles en toda la ciudad. Es por esto que se tomó la decisión de convertirlos en soportes publicitarios. Se iluminaron estratégicamente las unidades, transformándolas en un circuito de Out of Home disruptivo y muy visible en las zonas más transitadas. El resultado fue una campaña de alta exposición a un costo mínimo.

El Examen – McCann Worldgroup México y Weber Shandwick

Animal Político, medio independiente mexicano reconocido por su periodismo de investigación y verificación de datos, transformó junto con McCann Worldgroup México y Weber Shandwick México una de sus investigaciones más impactantes en un poderoso cortometraje: El Examen. La pieza revela cómo los cárteles reclutan a los estudiantes de secundaria para la producción de fentanilo, una realidad negada sistemáticamente. Al llevar la verdad del papel a la pantalla, El Examen despertó un debate urgente sobre la crisis de reclutamiento juvenil en México. Esta campaña reafirma el rol de Animal Político como un actor clave en la lucha por la verdad, utilizando el cine como una herramienta de denuncia social con alcance masivo.

A Scoop of Justice – McCann Santo Domingo

En República Dominicana, abrir el congelador buscando helado y encontrar un frasco sin helado es una decepción común. Para transformar esa frustración cotidiana en un momento positivo, PedidosYa junto a Helados Bon, la marca de helados más icónica del país, lanzaron A Scoop of Justice, con la creatividad de McCann Santo Domingo. A través de un micrositio y redes sociales, invitaron a las personas a denunciar estos “crímenes del congelador” y ser recompensados con helado real entregado directamente en su puerta. La campaña generó muchas interacciones y un gran movimiento orgánico, convirtiendo una molestia local en una conversación digital divertida.

