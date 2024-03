Mención especial plataformas de contenido

Esta mención reúne las plataformas que propician el mejor entorno para las marcas y la comunicación.

TikTok

En Colombia, TikTok alcanzó más de 20,1 millones de usuarios y es la quinta red con más consumidores activos, según el estudio We Are Social 2023. Además, desde la llegada de TikTok for Business a Latinoamérica, en 2022 la cantidad de empresas que apuestan por construir una presencia digital y una conexión única y auténtica con la comunidad de TikTok creció 221 %.

Pluto Tv

Pluto Tv entra a competir con los gigantes de plataformas OTT (Over The Top) que sirven para ver contenido multimedia como películas, series, telenovelas y/o streaming. La plataforma llega con un diferencial: su oferta es totalmente gratuita pues no requiere una suscripción paga. Pluto Tv cuenta con canales de películas y televisión online en vivo; esto permite a los usuarios acceder desde cualquier dispositivo con cobertura de internet.

Fluvip

Fluvip conecta a creadores de contenido con marcas para llevar a cabo campañas de mercadeo de influencia. Esta plataforma ejecuta y administra campañas de mercadeo de influenciadores de manera eficiente y exitosa; proporciona herramientas integrales para la planificación, ejecución y seguimiento de campañas; coordina todas las fases de la campaña; e implementa estrategias innovadoras para garantizar la autenticidad y el impacto de las colaboraciones entre marcas y creadores.

Twitch

Twitch se enfoca en el contenido en vivo de larga duración y la interacción en tiempo real, desde videojuegos hasta arte, música, charlas y más. Los streamers transmiten sus actividades en tiempo real, lo que permite a los espectadores ver y participar activamente, a través del chat en vivo, es decir, pueden hacer preguntas, enviar mensajes, donaciones y emojis personalizados; los espectadores también apoyan a sus streamers favoritos de manera monetaria.

Getty Images

Getty Images es un destacado creador mundial de contenidos visuales y permite a los clientes buscar, seleccionar, licenciar y descargar contenido de sus sitios web. Esta plataforma ofrece una biblioteca en constante crecimiento que supera los 551 millones de recursos visuales, videos e imágenes fijas. Además, cuenta con más de 551.000 colaboradores en total, de los cuales más de 80.000 son exclusivos de Getty Images, lo que garantiza una amplia variedad de perspectivas y estilos.

YouTube

YouTube plantea la evolución de los contenidos audiovisuales y cómo su diversificación en la plataforma puede apoyar a los desarrolladores, creadores de contenido y publicistas para amplificar mensajes y aprovechar el potencial creativo de las herramientas para tocar corazones y mentes a través de anuncios. Según cifras de Statista, en el mundo, hay 2.514 millones de usuarios activos de YouTube.

Trebel

Esta plataforma de streaming de música no requiere suscripción, no tiene costos adicionales ni interrupciones y permite descargar el contenido para luego escuchar la música sin conexión a internet. Ofrece una biblioteca de más de 75 millones de canciones gratuitas. Consume menos batería celular en comparación con otros sitios de videos de música, lo que la convierte en una opción eficiente para los usuarios. Su llegada a Colombia busca “democratizar” la forma de consumir música y compartirla con todos así tengan un plan móvil.

También te puede interesar:Lee el especial digital completo.