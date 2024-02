Con base en su desempeño y crecimiento, la incorporación de nuevos clientes y cuentas, la gestión de talento, los resultados para los anunciantes y la inclusión, se destacaron dentro de la industria. Califican agencias creativas, agencias de promo y activación, agencias de comunicación, con composición accionaria local y extranjera.

DDB Colombia

En 2023, DDB Colombia tuvo un crecimiento innegable en ventas y nuevas cuentas en el país. Así mismo, se destacó en todos los festivales al ser nombrada agencia del año en Cannes Lions, donde ganó seis leones, Effie Colombia, Effie Latam y El Ojo de Iberoamérica.

The Juju

No cabe duda de que 2023 fue un buen año para The Juju. Esta agencia compite de igual a igual con otras que llevan más de diez años en Colombia, pues se quedó con cuentas como Banco Caja Social y Colombina.

Páramo Lab

Páramo Lab realiza la producción publicitaria, creativa y estratégica de todos los eventos de Páramo Producciones, que desde 2023 fue adquirida por Live Nation. Su participación en los festivales Estéreo Picnic, Cordillera, Baum y la feria Vassar dejan claro que es una de las agencias más visionarias y exitosas del país.

Sancho BBDO

En 2023, Sancho BBDO continuó destacándose como una de las agencias creativas más exitosas del país y del continente. Recibió oros en los premios IAB Mixx, los Effie Colombia y dos leones de bronce en Cannes. Así mismo, la prensa nacional e internacional analizó dos de sus campañas sostenibles y con corazón social: The jaguar wall y The real value of food.

Los Goodfellas

Reconocida como la única agencia empresa B –comprometida con un sistema económico que beneficia al planeta y a todas las personas– en Colombia, Los Goodfellas siguen haciendo buena publicidad con un enfoque sostenible. Con su lema de no caer en el brand washing, en 2023, colaboraron con marcas como Roche, Fruco y, junto a The Juju, obtuvieron la cuenta de Colombina.

Asylum Marketing

Asylum Marketing, agencia independiente, aumentó sus ventas 76 % en 2023. Su nueva sede en México complementa sus operaciones en Colombia, Estados Unidos y Panamá. Su entendimiento del mundo digital la posiciona como una agencia para el futuro.

Edelman Colombia

En 2022, Edelman Colombia tuvo un crecimiento de 127 % y proyectaba uno de 65 % respecto al año anterior. En el Ranking de las 300 empresas de la comunicación de P&M ascendió del quinto al tercer lugar y publicó de nuevo sus Trust Barometer que es noticia en todos los medios mundiales y analiza a los países según la confianza que proveen sus instituciones.

