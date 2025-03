La transformación del Out Of Home, retos y oportunidades

El Out Of Home es una de las formas de publicidad más antiguas en el mundo, que con el paso del tiempo ha evolucionado gracias a las nuevas necesidades de las marcas, el consumidor y los avances tecnológicos, que permiten obtener resultados más precisos. Pasando de los carteles a las vallas estáticas en el mobiliario urbano, transporte, medios alternativos, a pantallas digitales encargadas de innovar y sorprender de manera continua y acelerada.

Revista P&M: ¿Cómo se ha transformado y evolucionado el OOH en los últimos años?

Jackie Montoya: No solamente aquí en Colombia, sino también a nivel mundial, todo se está transformando hacia el Digital Out Of Home. Hay varias soluciones de todo tipo y unas especificaciones que son para ese tipo de aplicaciones, pero en algunas ciudades de Latinoamérica todavía hay muchas restricciones para poder tener pantallas digitales, sobre todo en grandes formatos. Sin embargo en centros comerciales todo retail está muy enfocado en tener la información digital, precisamente porque esto permite entregar información en tiempo real, se pueden conectar con diferentes bases de datos, y la versatilidad es muchísima comparada con lo que podía mostrar en el Out Of Home "normal".

Revista P&M: Háblanos sobre las tendencias que están revolucionando la forma de realizar OOH en el mundo y de qué manera estas se adaptan a las necesidades y exigencias del consumidor?

J.M: Hoy hay una cantidad de experiencias inmersivas. La tecnología permite que podamos hacer otras cosas que antes no se podían lograr, por ejemplo, hay mucho contenido que se puede generar con inteligencia artificial, contenido 3D. Hay muchas herramientas que nos permiten poder ir muchísimo más allá de tener solo una pantalla LED encendida simplemente con un logo y un contenido fijo.

Estas herramientas digitales lo que permiten, es llegarle al cliente con el contenido final, con el contenido específico y personalizado que está esperando tener de la marca.

Revista P&M: ¿Qué beneficios le ofrece el Digital Out of Home a las marcas y cuál es el futuro que se pronostica gracias a la implementación de las innovaciones tecnológicas?

J.M: Ya existe una cantidad de formatos de pantallas con curvas, flexibles, o con la facilidad de armar como un lego según el tamaño deseado. Pero también en contenido, podemos tener la información más relevante que nuestro cliente quiera publicar para su cliente final, y que se pueda actualizar en tiempo real, porque todo esto se puede conectar de manera instantánea en múltiples plataformas.

En el Digital Out Of Home o Retail, tenemos aplicaciones para los eventos que requieren pantallas gigantes, como por ejemplo el tomorrowland, donde el año pasado nosotros tuvimos presencia. También tenemos soluciones para estadios, o pantallas que son especiales para producción virtual y funcionan para canales o productoras que ya no se tienen preocupar por llevar a sus artistas a diferentes locaciones. Esto simula un estudio de producción virtual, y un ejemplo de esto se vio en la película de Pobres Criaturas, que ganó varios Oscar y uno de ellos fue a la producción que se hizo con una pantalla de nuestra marca.

Además de todos los sistemas de medición de audiencia que estas soluciones tienen, para poder entregarle al cliente y también a la marca una información extra y de mucho valor. Hoy estas soluciones están yendo mucho más allá de lo que generalmente se podía hacer con este contenido.

Hay muchos proveedores a nivel mundial que hacen eso, con diferentes herramientas. Puede ser con Wi-Fi, detectando los celulares que están alrededor del equipo; o también cámaras que ayudan a detectar si la persona es mujer o hombre, identificar cuál es la expresión cuando miran el contenido y cuánto tiempo se queda expuesto a ver ese contenido especial, todo esto apoyándose de la inteligencia artificial desarrollada por un grupo de ingenieros especialistas en el área.

Revista P&M: ¿Desde INFiLED qué estrategias van a implementar para llegar y posicionarse en el mercado colombiano?

J.M: INFiLED es una compañía global, líder en fabricación de pantallas LED. Esta compañía ya tiene 15 años en el mercado y nosotros acabamos de abrir en Colombia, con el nombre de INFiLED Latam, donde tenemos todo el mercado de Centroamérica y Sudamérica. Vamos a tener un showroom aquí en Bogotá, que va a estar operando más o menos en julio de este año..

Con el showroom regional esperamos que lleguen clientes de otros países, nuestros principales focos están en México, Brasil, Colombia y Perú. Sin embargo, esperamos atender todo el mercado regional. Queremos tropicalizar toda nuestra tecnología y adecuarla a este mercado.

Una cosa importante es el entendimiento de la necesidad de generación de contenidos por parte de los clientes, porque cuando estamos en este tipo de medios, hay que generar contenido permanentemente. Pero a pesar de que Colombia en particular, tiene un reto grande con los temas de regulación, en este momento con relación a otros países de la región que he tenido la oportunidad de visitar, está un poco más adelante. Acá, tenemos gente muy profesional en todo el tema de desarrollo de contenidos, de marketing, y definitivamente hay mucho talento por impulsar.

Este artículo hace parte de un especial de tendencias para 2025 en la revista P&M, donde exploramos cómo las marcas colombianas pueden liderar en un mundo en constante transformación.