¿Invertir en Deporte? La estrategia es la clave para no morir en el intento

Los anunciantes necesitan asegurar que su inversión se convierta en resultados tangibles de negocio y hacerlo en deporte no debe ser la excepción.

The Coach busca ser el aliado estratégico para esto. Pero, ¿cuál es la fórmula y qué los hace diferentes? P&M habló con Diana Osorio, gerente general.

“The Coach surgió de profesionales del mercadeo y la publicidad. Amamos el deporte aunque no nacimos en él. Nos adentramos en este entorno aprendiendo sus dinámicas políticas, económicas y operativas para ofrecer un servicio verdaderamente especializado e integral que ha sido la clave de nuestro éxito en estos 8 años, en los que empresas como Bavaria, Nike Global, Bancolombia, Betsson, ESPN, Dimayor, entre otras, han confiado en nosotros convirtiéndonos en partners de negocio”, esto dice la gerente, quien ha participado en las últimas dos ediciones de la CONMEBOL Copa América como parte del equipo organizador gracias a su conocimiento y experiencia.

Valor diferencial tangible

Lejos de ser una agencia de publicidad, The Coach se define como administradora de plataformas de marketing deportivo que integra estrategia, creatividad y producción siempre buscando maximizar el retorno de inversión. Su meta para 2025 es consolidarse como la gerencia de marketing deportivo y administración de patrocinios en modalidad outsourcing para compañías que invierten en deporte.

Es fundamental que una marca que participe en este territorio o que planee hacerlo, cuente con un aliado estratégico que vaya más allá de la táctica y sea capaz de diseñar una plataforma costo eficiente, consistente y medible, alineada con los objetivos del negocio. Aunque esto parezca obvio, la mayoría de las compañías que invierten en deporte, destinan gran parte de su presupuesto para firmar patrocinios sin prever los recursos necesarios para capitalizarlos a favor, con esto aparece la falta de resultados y su retiro del deporte, lo que afecta no solo a las marcas sino también a la comunidad del deporte. Esa es una realidad que queremos cambiar

Enfatiza Osorio.

Para 2025, The Coach buscará conectar con compañías de diversos sectores y tamaños que aún no ven al deporte como el vehículo para lograr sus objetivos, para demostrarles que no se necesitan grandes cifras en patrocinios para tener éxito en el ecosistema deportivo.

