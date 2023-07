Tres líderes con discapacidad y algunos datos

A lgunos datos

En Colombia, cuando una persona con discapacidad busca emplearse, todavía se topa con un mercado laboral que la ha perfilado en labores repetitivas y sin mayor exigencia. Según un informe del Dane, de los 1,7 millones de personas con discapacidad menos del 50 % está trabajando y, según un estudio de Fedesarrollo, solo 7 % tiene un contrato laboral a término fijo.

Por años, las compañías no contrataban personas con discapacidad, porque la Ley361 de 1997 estableció parámetros para prevenir la discriminación en el trabajo que fueron interpretados incorrectamente. Cuando una empresa quería despedir a una persona con discapacidad, tenía que informar al Ministerio del Trabajo, mediante un certificado de despido que explicara la justa causa del despido. Después, un inspector verificaba la veracidad de tales causas. Esto hizo que muchos empresarios no contrataran personas con discapacidad pues pensaban que era imposible despedirlas. Sin embargo, esto es falso ya que la ley establece que si el despido no tiene relación con la condición de discapacidad es completamente válido

También te puede interesar: La casa de Carlota: neurodiversidad como estrategia creativa