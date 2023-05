“Las habilidades blandas como la empatía y la paciencia son clave”, Karen Alejandra Figueredo

Figueredo es publicista y participó en Effie College como ejecutiva de cuentas. Considera que desarrollar habilidades blandas le permiten a los publicistas y mercadólogos y publicistas entender las coyunturas y, más importante, los consumidores.

Revista P&M: ¿Por qué escogiste tu carrera?

Karen Figueredo: Escogí mi carrera porque me brindaba demasiadas opciones, podía aprender de diferentes campos que me gustaban y combinarlos incluso, que creo que era la única que me ofrecía esto en ese momento. Además, podía contribuir a crear un impacto social en las personas creativamente, entendiéndolas y comunicándome de manera cercana con con ellas.

Revista P&M: ¿Qué te enseñó Effie College?

K.F.: Effie College me enseño disciplina y dedicación principalmente, en la importancia de cada proceso, desde la investigación a la ejecución creativa, en cómo cada detalle cuenta y tiene un impacto en las personas, de modo que la campaña realmente funcione y sea efectiva.

Revista P&M: ¿Cuáles son las habilidades más importantes que deben tener los publicistas y mercadólogos en la actualidad?

K.F.: Yo consideraría que, las habilidades blandas son muy importantes en este momento, como la empatía y la paciencia en el trabajo en equipo, así como para entender el contexto y a las personas, además de por supuesto la creatividad de pensar incluso en lo imposible.

Revista P&M: ¿Qué deberían aportar los publicistas y los mercadólogos al país?

K.F.: Pienso que deberíamos aportar historias y soluciones principalmente, aspectos que nos muevan y nos apasionen desde cada proyecto o marca en la que trabajemos siempre pensando en las personas, siento que es algo que nuestro país necesita.

