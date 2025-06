Publicitarias será speaker en Cannes Lions 2025 con un workshop sobre inclusión y creatividad

Además, fue seleccionada por el Equity, Representation and Accessibility Programme (ERA), que apoya el acceso de nuevas voces a la industria global. La organización llevará una delegación de mujeres latinoamericanas al festival.

Publicitarias, la organización pionera que promueve la diversidad, la equidad y la inclusión en la industria publicitaria de Iberoamérica, participará como speaker en el festival Cannes Lions 2025, donde dará el workshop oficial “The DEI Challenge: Put your ideas to the test”.

La sesión ofrecerá un espacio seguro para la autoexploración y el aprendizaje colectivo, brindando herramientas prácticas para detectar sesgos, fomentar conversaciones significativas y diseñar ideas que impulsen una publicidad más inclusiva y efectiva. Mediante el uso de las tarjetas "Perspectivas", las personas asistentes podrán analizar ideas, identificar puntos de mejora y aplicar estrategias que promuevan una transformación cultural en sus equipos.

El workshop será facilitado por Melanie Tobal (fundadora y presidenta de Publicitarias), Emilia Åström (Learning Experience Designer), GiGi Gutiérrez (Líder de Triple Impacto) y Ale Haro (Embajadora de Publicitarias México), todas con una reconocida trayectoria en integrar impacto social con excelencia creativa.

Además, Publicitarias fue una de las organizaciones sin fines de lucro seleccionadas por el Equity, Representation and Accessibility Programme (ERA), el programa de Cannes Lions que apoya la participación de proyectos comprometidos con la representación, la accesibilidad y la equidad en el ecosistema creativo global.

Gracias a este reconocimiento, la organización llevará a una delegación compuesta por 13 mujeres líderes, embajadoras y voluntarias de diferentes países de la región. Esta participación colectiva busca visibilizar el talento y la perspectiva latinoamericana en los espacios donde se decide el futuro de la industria.

“Estamos viviendo un año clave para hablar y trabajar sobre diversidad, equidad e inclusión en la industria. Que Cannes Lions reconozca el trabajo que venimos haciendo desde Publicitarias es un orgullo enorme y también una señal de esperanza para quienes seguimos trabajando con propósito en medio del backlash”, afirmó Melanie Tobal.

Acerca de Publicitarias

Publicitarias es una organización sin fines de lucro fundada en 2017, con presencia en más de 10 países de Iberoamérica. A través de formación, concientización y alianzas con empresas, busca transformar la industria publicitaria en un espacio más justo, representativo y libre de violencias.

También te puede interesar: Cannes Lions 2025: Los ejes que redefinirán la creatividad