“Los sueños se logran cuando uno los trabaja”, Diana Wiest

A Diana, en la universidad, un profesor le despertó su curiosidad por el Festival Cannes Lions, ella tenía una familia que no tenía nada que ver con la publicidad, era una familia militar. En 2010, cambió el rumbo de la historia, Diana se presentó a Young Lions en la categoría Media y junto a su dupla ganaron en representación de Iniciative.

Después de vivir la experiencia completa como participantes, recibir un brief y tener 24 horas en unos cubículos para desarrollar el caso y luego presentar ante un jurado; Diana pensó ¿por qué no ser jurado? llamó a la delegación de Cannes Lions en Colombia, preguntó los requerimientos, que eran bastantes y requería varios años de esfuerzo, y los anotó tipo checklist, donde fue tachando uno a uno con paciencia y mucho trabajo hasta quecumplió su sueño, ser jurado de Cannes Lions.

Desde tener más años de experiencia en el área, tener casos de éxito, mejorar el inglés, ganar un león, eran requisitos que implicaban unos retos altísimos y fui haciendo con paciencia, finalmente logré ser calificada. Logré ser la primera persona que va desde la industria de banca en la historia de Colombia

Narra Diana Wiest con nostalgia en su voz.

En 2024 ya como jurado en la categoría Media de Cannes Lions 2024 y en Young Lions en la categoría Digital. Estuvo en ese primer gran filtro de manera online de shortlist de 330 casos de todo el mundo, “ahí me tocaron varias categorías muy interesantes como Uso de las Pantallas, Pearl Stones y su efecto en medios, campañas en medios de compañías B2B, campañas de empresas sin ánimo de lucro, entre otras”, cuenta Diana.

Lo más impactante de la experiencia como jurado es estar codo a codo con personajes destacados en la industria

Por ejemplo, estará el líder creativo global de WhatsApp, y la persona que creó Gemini la Inteligencia Artificial. Es increíble conocerlos, hablar con ellos y discutir sobre lo que me apasiona. Espero ver cómo ellos perciben la comunicación digital utilizando las tecnologías actuales, redes sociales y la inteligencia artificial. Esto será muy enriquecedor

Desde su experiencia aconseja a los participantes algo que parece obvio pero que algunos olvidan “resolver el brief es muy importante, la gente muchas veces se le olvida, tienen una gran idea pero uno como jurado ve el brief y dice: ok es una gran idea, pero estaba buscando otra cosa. Entonces realmente entender el brief, resolverlo con una alta dosis de creatividad. Las ideas deben ser impactantes y resolver problemas de negocio para el anunciante, y al mismo tiempo, abordar problemáticas sociales. Cuando esto se logra, el resultado es absolutamente ganador”.

En esta segunda etapa, ya presencial como jurado de la categoría Media, Diana tiene la expectativa de “entender cómo las diferentes generaciones perciben y consumen el mundo digital”. Ella quiere ver cómo interpretan la tecnología y los medios digitales para resolver un brief. “Estoy emocionada por ver trabajos de 50 países de todos los continentes, comprender sus entornos culturales y cómo aplican las herramientas digitales. Esto enriquecerá la experiencia de todos los jurados presentes" afirma Diana.

Para finalizar como Colombiana, Diana reconoce que “Colombia tiene casos impresionantes de creatividad. En los festivales de Cannes y otros, el país ha ganado premios anualmente, destacándose en el ámbito global. Este año, una agencia colombiana ganó un premio en un festival por primera vez, demostrando su altísimo nivel competitivo. Estoy segura de que será un gran año para Colombia”.

