Samsung se burló de Iphone en uno de sus comerciales recientes

Por: Erika Mateus

La rivalidad entre las empresas convierte a la publicidad en un campo de batalla épica donde las campañas pueden ser herramientas con mensajes de burla, desaprobación o como en el caso del nuevo comercial de 60 segundos de Samsung una forma de dejar en ridículo a su oponente.

En este spot publicado en el canal de YouTube de la empresa coreana, se muestran las ventajas de los Samsung a través de la experiencia de diez años de un usuario de iPhone, dejando ver como estos superan a los dispositivos de la Manzana en resistencia al agua, carga inalámbrica, almacenamiento y gadgets.

Información decisiva que el protagonista observa a través de su novia quien siempre uso teléfonos Samsung, haciendo que este guarde para siempre su iPhone en un cajón y compre un Galaxy Note 8, mientras mira con vanidad la larga fila de compradores del Iphone X.

El comercial que no solo finaliza con la frase Upgrade to Galaxy (en español, mejora con un Galaxy), también llama la atención por el tema musical de fondo utilizado: I’m moving on, de Chyvonne Scott.

Aunque Apple ya le respondió a Samsung recordándole las quejas por las explosiones del Galaxy Note 7, aún el mundo espera la contundente respuesta publicitaria de iPhone a este duro golpe de 60 segundos de Samsung.

Otras burlas publicitarias para Apple

El iPhone X también recibió burlas por parte de Google en el anuncio de lanzamiento del Pixel 2. Un spot de casi dos minutos titulado Ask more of your phone, en el cual un grupo de personas nombra las maravillas del nuevo móvil de Google y manifiesta las limitaciones en la expansión de la capacidad de almacenamiento de iPhone.

