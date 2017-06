Black Friday: recomendaciones para no ser víctima de fraude

El reciente ciber ataque mundial impactó la confianza y seguridad de los compradores online, aumentando las dudas y la incertidumbre en quienes consideran que este es un método poco seguro y previniendo a los que frecuentemente utilizan internet para adquirir productos y servicios.

Por esta razón, es preciso tener presente algunas recomendaciones para que usuarios y compañías puedan retomar la confianza en el sistema, hacer compras seguras y aprovechar los descuentos del conocido Black Friday que se realizará este 2 de junio.

Al momento de comprar online siempre tenga en cuenta las siguientes recomendaciones que aconsejan los expertos para garantizar compras exitosas y seguras:

No utilice conexiones Wi-Fi de dudosa confiabilidad: Elija redes protegidas por contraseña.

Revise que la página web a la que está accediendo sea segura. Enrique García, fundador y director de tecnología de Place to Pay, señala: “el ícono del candado es uno de los elementos que ayuda a identificar las páginas confiables aunque no es lo único que debemos comprobar”.

Verifique que la tienda virtual o el proveedor de pagos esté certificado en PCI (máximo estándar internacional en seguridad en tarjetas de crédito). Actualice su sistema y aplicaciones. Esto le permitirá estar protegido, porque los proveedores de seguridad ya han corregido posibles amenazas. Evite enviar y abrir enlaces en los correos electrónicos. Se recomienda escribir la dirección de la página web en el navegador y verificar que la oferta exista. Mantenga siempre sus claves de forma segura, no las repita ni use para diferentes cuentas. Utilice aplicativos para mantener diferentes contraseñas como Kee Pass.

Adicionalmente los expertos en comercio electrónico de Place to Pay hacen un llamado a la importancia de comprar software legal, que además evita muchos problemas porque se reciben permanentemente las actualizaciones y alertas tempranas. “De esta forma todos contribuimos y apoyamos la legalidad y no a la ciberdelicuencia”, afirmó el director de tecnología de la plataforma colombiana Place To Pay, Enrique García.

Los usuarios deben mantener sus sistemas operativos y aplicaciones con actualizaciones automáticas. Si no lo hacen deben estar pendientes de las notificaciones y actualizaciones del proveedor. Hay que revisar la información antes de compartirla por medio de fotos, videos, cadenas y otros.

“Las empresas pueden hacer una buena implementación de políticas de seguridad: limitar los computadores de la compañía para que no utilicen USB, bloquear a quienes se conecten a la red si llevan más de cierto tiempo sin actualizaciones”,

Específicamente Place to Pay no se vio afectada ni como compañía ni con sus clientes, gracias a que su infraestructura tiene altos niveles de seguridad: “Tenemos proveedores que nos hacen “hackeo ético”, ataques continuos, nos hacen pruebas de penetración de aplicativos, de vulnerabilidades internas y externas. Tenemos un sistema de alertas tempranas y de monitoreo”, afirmó García.

Tenga en cuenta que para no caer en un fraude es necesario que no ingrese información de las cuentas y tarjetas por medio de enlaces enviados por remitentes desconocidos, leer los términos y condiciones de las tiendas virtuales, verificar la veracidad de la tienda, revisar que aparezca el ícono del candado en la página web y que los usuarios se comprometan con el manejo de datos sensibles, porque la mayoría de las veces las tarjetas son clonadas de la forma tradicional, pero el fraude se materializa virtualmente.

