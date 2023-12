Gema 2023: Grupo Familia, construyendo un mercadeo responsable

El director de mercadeo consumer tissue del Grupo Familia/Essity, reveló la visión y compromiso del Grupo Familia con un mercadeo responsable, donde la sostenibilidad, la autenticidad y la acción social son fundamentales para construir un futuro que genere un impacto positivo en la sociedad y en el medio ambiente.

Sostenibilidad como pilar fundamental

Para Familia la sostenibilidad no es simplemente una opción sino la única manera de construir negocios sostenibles a largo plazo. La responsabilidad de la compañía se centra en superar barreras en beneficio del bienestar, ofreciendo soluciones que aseguren el cuidado de seres queridos, la sociedad y la preservación del planeta. Asimismo, la compañía busca crear conciencia, educación y promover la acción social en campos cruciales.

Top of Heart: autenticidad y consistencia

Carlos Vélez aborda la distinción entre ser "top of mind" y "top of heart". Mientras que la consistencia y el músculo en el mercado pueden lograr el reconocimiento, el "top of heart" se construye a través de la autenticidad. Familia se ha destacado por romper barreras y generar bienestar, una consistencia que ha perdurado a lo largo de la historia de la empresa.

Acciones sociales de Familia

Las diversas acciones sociales que lleva a cabo el Grupo Familia van desde la campaña asociada a la línea "Green", que destina parte de las ventas para apoyar a recicladores en alianza con la Fundación Grupo Familia. Hasta la colaboración en bibliotecas, capacitaciones de emprendimiento y cooperativismo, promoviendo la educación y el bienestar de los recicladores.

Adicionalmente Vélez destacó la participación de Familia en eventos masivos, como festivales y conciertos, donde intervienen baños para crear una experiencia positiva y memorable. Estas acciones de branding no solo se enfocan en promover la marca, sino en generar cercanía con los consumidores a través de experiencias sensoriales.

