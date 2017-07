“Primera Dimensión: La esencia de lo humano”

El arte y la creatividad tienen una relación intrínseca con la publicidad y el mercadeo. Y así como en el arte, el ser humano es la base de toda inspiración, por ello, muchas obras evidencian la relación entre el individuo y la vida.

Humanización de marcas y creatividad

Bien decía Philip Kotler que los cambios, son tan rápidos e intensos que “Ya no basta con satisfacer a los clientes, ahora hay que dejarlos encantados”. Andy Stalman, especialista en branding, recientemente dio a conocer su libro Humman Off On en el que hace una reflexión sobre el ser humano en tiempos digitales. Indica que hay nuevos desafíos pero también muchas nuevas herramientas que permitirán superarlos. Considera que el gran reto del ser humano es lograr convertir el mundo online y el offline en uno solo.

Publicidad

Andy Stalman dice que las empresas, las marcas, los clientes son personas y quien no entienda a las personas, sencillamente no comprende el mundo de los negocios. Por ello resulta indispensable humanizar la relación entre marca y persona.

Ahora, el big data, la realidad virtual, realidad aumentada, programmatic, analítica, maching learning, beacons, bitcoins, CRM, SEO, SEM, wearables son algunas palabras de las que con cada vez más frecuencia escuchamos en cualquier conversación. Sin lugar a dudas, la tecnología llegó para quedarse, para involucrarse en cada conversación y en cada situación cotidiana de la vida de las personas y, por ende, todas las empresas, cualquiera que sea su foco, están en la obligación de mantenerse actualizados, siguiendo el paso y el ritmo de esas tendencias y novedades que trae la tecnología.

Tecnología y ser humano

Sin embargo, no es un secreto que todas ellas corresponden a herramientas cuyo objetivo general es facilitarles la vida a las personas. Hoy en día casi que cualquier persona y cualquier empresa pueden acceder a las herramientas tecnológicas que están disponibles. El reto está en definir claramente una estrategia que permita establecer cuál es el valor agregado con el que esa persona o esa empresa van a contribuir a la sociedad.

Hoy, cuando la tecnología está inmersa en todo, se hace indispensable poner en el centro a las personas y muchas marcas lo han entendido y así lo han hecho. Recientemente en el Forbes Summit Women, un evento que realiza la revista Forbes, varias mujeres hablaron de la tecnología como un elemento transversal en el que lo más relevante es hablar de no solo de la tecnología sino de las personas.

La esencia de lo humano

Según Forbes, humanizar las marcas significa, de alguna manera, volver a la raíz y fortalecerla y, eso en marketing, resulta bastante valioso por varias razones que la misma revista describe: Humanizar las marcas permite que las empresas cuenten historias, atraigan a las personas, se conozcan y compartan intereses entre marcas y personas, generar confianza, fidelizar y crear amor de las personas por las marcas que les hablan a los humanos y no a los consumidores.

Dimensiones

Matemáticamente, se entiende por dimensiones a las magnitudes de un conjunto que permiten definir un fenómeno. La primera dimensión es la unión de dos puntos que, mediante una línea, permiten prolongar cada punto en dos direcciones: hacia adelante y hacia atrás.En nuestro especial de septiembre, la revista P&M hablará de la Primera dimensión, la esencia de lo humano, que tiene como objetivo contar cómo, desde adelante hacia atrás, y de atrás hacia adelante, la revolución digital o cuarta dimensión, se une inevitablemente con la esencia de lo humano.

Pero para que la Cuarta dimensión logre conectarse con la Primera, es necesario pasar por otras dos dimensiones o dos puntos de conexión. Así las cosas, nuestro especial tendrá cuatro grandes dimensiones con la que los lectores podrán emprender un viaje multidimensional:

Cuarta dimensión: Tecnología

Tercera dimensión: Innovación

Segunda dimensión: Creatividad

Primera dimensión: La esencia de lo humano

