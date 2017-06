La realidad aumentada: un factor clave en la decisión de compra

La realidad aumentada cada día toma más fuerza como una herramienta para influenciar a los consumidores en su decisión de compra. La posibilidad de facilitar desplazamientos y de capturar la atención de las personas facilita el proceso de seducción y acercamiento con las marcas.

Según el estudio New Worldwide Augmented and Virtual Reality Spending Guide desarrollado por la consultora IDC, junto con la Realidad Virtual, la Realidad Aumentada alcanzará los 13.900 millones de dólares en el mercado mundial para finales del año. Además para el 2020, la experiencia del cliente superará al precio y al producto como diferencial de marca, afirma un estudio de la firma de investigación Walker.

Este es un momento en el que apostar por estos recursos es pertinente, puesto que ya no basta con estar en digital, sino que es necesario engrosar estas plataformas con nuevos recursos que estén a la vanguardia.

Las marcas que apuestan por la realidad aumentada

Diferentes marcas en el país están optando por esta alternativa tecnológica para acercarse a las personas de una forma más eficaz. Los casos, que aún son pocos, han demostrado que las personas se están inclinando por los anunciantes que están implementando este tipo de dispositivos.

Según Jorge Concha, jefe de contenido audiovisual de Claro Colombia, asegura que con estas nuevas tecnologías distintos mercados logren expandirse y encontrar nuevos modelos de negocio.

“La realidad aumentada sirve para implementar soluciones en empaques de comida y/o productos de aseo, a través de ella se puede ofrecer a los consumidores recetas a base de esos productos, tratamientos de belleza o videos asociados a las marcas”, aseguró.

Concha agregó que “este es un mercado inexplorado que tiene un potencial gigante. La realidad aumentada permite que cualquier diseño de objeto plano o inanimado se comunique con nosotros a través de video, multimedia e interacciones. Y es que con la alta penetración de smartphones en Colombia, hay mucho por hacer. La realidad aumentada es un desarrollo que tiene potencial en sectores diferentes al editorial y abre nuevas oportunidades en la generación de contenidos multimedia, de mercadeo y de acercamiento con diferentes públicos, todo a través de un teléfono móvil”.

Los diseñadores de ropa y los minoristas están utilizando nuevas y fascinantes tecnologías para enamorar a los amantes de la moda, desencadenar tendencias de costura de la realidad virtual y la realidad aumentada y ayudar a todos a encontrar estilos con el toque perfecto. La prestigiosa marca de moda Dior utilizó unas elegantes gafas de RV personalizadas conocidas como Dior Eyes para ofrecer a los compradores de algunas boutiques de Dior acceso virtual a una de las zonas más exclusivas de la moda: entre los bastidores de una pasarela.

Brian Krzanich, CEO de Intel Corporation, explica que “la definición misma de lo que llamamos realidad está cambiando. Ahora estamos desarrollando lo que hemos acordado llamar realidad fusionada, en la que los mundos real y virtual confluyen de forma natural”, y añadió: “con esto me refiero a mucho más que a juegos como Pokémon GO. Me refiero a proyectos como Proyecto Alloy de Intel, que permite a los usuarios de realidad virtual utilizar sus manos, en lugar de mandos, a la hora de manipular objetos virtuales”.

El estudio Global de Nielsen sobre Comercio Conectado reveló que en Latinoamérica el 90% de los consumidores afirman tener un dispositivo móvil conectado.

Colombia no es ajena a esta realidad, el mismo reporte indica que el 94% de las personas del país t

iene un dispositivo móvil con acceso a internet, lo que cambia el comportamiento de consumo de los usuarios, convirtiéndolos en personas digitales, que están conectadas todo el tiempo, al punto que demandan cada vez más servicios en línea y por ello es importante tener a la realidad aumentada como un elemento clave para encontrar nuevas oportunidades de negocio.

“Nosotros consideramos que El mercado colombiano está atravesando una transformación digital, donde los consumidores están demandando plataformas que les faciliten los procesos que realizan y les permita optimizar los tiempos. Por esta razón, soluciones como la vinculación electrónica son la puerta de entrada a una nueva era tecnológica que contribuirá al desarrollo de las industrias e impulsará un mundo de experiencias positivas para sus clientes. De acuerdo a un estudio realizado por la consultora Gartner, para el 2018 más del 50% de las organizaciones implementarán significativos cambios en su modelo de negocio. “En este sentido, el precio pasará a un segundo plano para los usuarios y su decisión de compra de un producto o servicio estará más alineada a la experiencia. Un estudio de Walker, firma consultora de inteligencia de clientes, ratifica que para el año 2020, la vivencia del cliente superará al precio y al producto como un diferencial de marca”, dijo Consuelo Albornoz, Gerente de la Vertical Salud para iQ Outsourcing.

