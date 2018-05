Conozca Wooohooo, un generador de respuestas para vacaciones

Cerveza Corona presentó la nueva herramienta Wooohooo, un generador de respuestas automáticas fuera de oficina. Con esta, aquellos que quieran compartir una notificación con familiares y compañeros de trabajo pueden crear una respuesta personalizada para vacaciones, días festivos o incluso para cuando salen más temprano.

Con esta iniciativa, Corona, de la Cervecería Bavaria, busca cambiar la cultura laboral e inspirar a las personas a pasar más tiempo al aire libre. Esto se da tras conocer los resultados de una encuesta desarrollada por OnePoll para la marca, que arrojó que el 93% de los trabajadores a nivel mundial desearían poder pasar más tiempo al aire libre, sin embargo más del 25% ni siquiera utiliza sus días de vacaciones, y los que sí lo hacen, dicen haberse sentido culpables por haberlas pedido, el 44% para ser exactos.

Por otro lado, la situación no varía mucho en Colombia, donde 1 de cada 3 colombianos se siente culpable por tomar sus vacaciones y el 20% de los encuestados afirmó que en su compañía “está mal visto” tomarse días libres de la oficina.

“Como marca que celebra disfrutar la vida al aire libre, esperamos que nuestro nuevo generador Wooohooo encienda una nueva mentalidad e inspire a la gente a salir de la oficina. Es hora de convertir el ‘lo siento’ en ‘realmente no lo siento'”, afirmó Andrés Salazar, Gerente de Corona en Colombia.

De modo que, Wooohooo, con triple O por la abreviatura del inglés Out Of the Oficce: Fuera de la oficina, le facilita a los empleados generar un mensaje que anuncia su tiempo fuera de la oficina, y permite insertar fechas, ubicación, mensaje e imagen. El generador luego crea un Gif que incluye respuestas creativas e imágenes para utilizar en el correo corporativo, personal o en redes sociales.

