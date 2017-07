#WomentoWatch “Talks”, la novedad de las mujeres que trascienden géneros

Adriana Pineda - Vicepresidente de planeación estratégica J. Walter Thompson

“Mi clave del éxito ha sido mucha disciplina, pero sobre todo ser apasionada y amar lo que hago. A medida que pasa el tiempo, he ido encontrando lo que me hace feliz, de tal forma que me da tranquilidad para ser mejor líder”.

Source: Foto por: Pablo Carvajal