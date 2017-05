J. Walter Thompson y Leo Burnett, protagonistas por Colombia en el New York Festivals

New York Festivals anunció los ganadores de la versión 2017, celebrada el 18 de mayo. Creativos publicitarios, medios de comunicación e invitados de muchos lugares del mundo, hicieron parte del evento anual que busca premiar lo mejor de la creatividad.

El Jurado estuvo compuesto por directores creativos globales y directores creativos ejecutivos, además de algunos cineastas. En total 400 miembros del gran jurado del New York Festivals, provenientes de diferentes países, se encargaron de escoger a los ganadores del evento.

Los jurados escogieron 8 Grand Prize Awards, 56 Primer premio, 155 Segundo premio y 256 Tercer premio. El Best of Show Award 2017 fue otorgado a “Meet Graham” Clemenger BBDO Melbourne´s. Al respecto, James McGrath, director creativo de Clemenger BBDO Melbourne, dijo: “Es un gran privilegio para nosotros unirnos al linaje y legado de los festivales de Nueva York. Estamos encantados de ser galardonados con Best of Show, queremos agradecer a nuestros creadores y fabricantes, por supuesto, y a nuestros clientes, cuya valentía y creencia genuina en la solución de problemas del mundo real nos inspira”.

BBDO fue el centro del escenario, ganando el título de Red del Año 2017 por quinto año consecutivo. El premio se presenta a la red de agencias que logra el mayor número de premios y produce el mejor nivel de trabajo. En total, 22 oficinas mundiales obtuvieron 2 Grand Prize, 7 Primer premio, 12 Segundo premio, 15 Tercer premio y 78 finalistas. Además, la red fue reconocida con el Primer premio del Departamento de Información Pública de las Naciones Unidas y 2 finalistas del PNUD.

Por Colombia, J. Walter Thompson y Leo Burnett se destacaron en el New York Festivals. “Para J. Walter Thompson Colombia es un gran honor recibir estos reconocimientos que nos siguen comprobando que estamos en el camino correcto. Creo que es una demostración de la transformación de la agencia en los últimos dos años hacia ideas más creativas y digitales”, le dijo a P&M, Rodolfo Borrell, vicepresidente de J. Walter Thompson.

A continuación, todos los ganadores por Colombia.

2017 Winners from Colombia Campaña Anunciante Agencia Categoría Segundo premio Morral salvavidas Casa Luker J. Walter Thompson Apparel, Footwear & Accessories Segundo premio Morral salvavidas Casa Luker J. Walter Thompson Healthcare Products & Services Tercer premio Concepción Davivienda Leo Burnett Financial & Investment Services Tercer premio Morral salvavidas Casa Luker J. Walter Thompson Healthcare Products & Services Tercer premio Morral salvavidas Casa Luker J. Walter Thompson Design Tercer premio Morral salvavidas Casa Luker J. Walter Thompson Corporate Image, Information & Recruitment Tercer premio La última máscara Fundación Natalia Ponce de León J. Walter Thompson Public Service Announcements Tercer premio Patrocinador especial Special Olimpics Colombia Leo Burnett Sporting Events Tercer premio Patrocinador especial Special Olimpics Colombia Leo Burnett Website, Microsite, or Banner Tercer premio La última máscara Fundación Natalia Ponce de León J. Walter Thompson Digital: Social Media

