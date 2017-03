Havas Group UK retira publicidad de Google y Youtube

Las críticas sobre la efectividad de la compra programática no terminan y los principales involucrados en el tema son Google y Youtube. En las últimas horas, Havas Group UK, el brazo británico de la agencia, anunció el retiro de su publicidad en Youtube y Google tras no haber llegado a acuerdos. “Google no garantiza que los anuncios publicitarios se clasifiquen y se presenten con la suficiente rapidez y con todos los filtros adecuados”, explicó Paul Frampton, director de Havas Group UK.

El grupo Havas es la sexta agencia más grande del mundo y se calcula que su facturación es cercana a los 580 millones de euros en anuncios digitales de los cuales 200 millones de euros corresponden a clientes o marcas británicas, que son los que desaparecerían en los próximos días de Google y YouTube.

Contexto

Pero Havas no es la única inconforme con la manera como Google ha venido difundiendo los contenidos publicitarios en digital, el Gobierno británico recientemente señaló al gigante tecnológico de publicar contenidos gubernamentales junto a contenidos políticos y religiosos de orden extremista y que hacían apología al terrorismo.

Además de ellos, la cadena de almacenes y supermercados Marks & Spencer, marcas internacionales como Audi, L’Oreal, McDonald’s, los bancos Lloyds, HSBC o RBS, la BBC que es uno de los clientes de Havas Group UK, ya comenzaron a retirar sus anuncios de Google y Youtube.

¿Falta de garantías en la compra programática?

Ante la polémica y la infinidad de críticas e inconformidades que se han despertado alrededor de la manera como se está filtrando la publicidad y los espacios en los que se publica, Google parece tener una tarea muy difícil, pues perder la confianza de sus clientes podría poner en jaque a uno de los negocios más lucrativos del mundo.

Este lunes Matt Brittin, director de Google en Europa, durante la Semana de la Publicidad en Europa, pidió disculpas y dijo que asumen la responsabilidad de los hechos ocurridos.

Sin embargo, más adelante dijo que en realidad los anuncios publicados en páginas de dudosa reputación no habían tenido tantas visitas. Y más adelante, expresó que Google está invirtiendo millones de dólares para garantizar que la plataforma estará libre de “mala publicidad”.

