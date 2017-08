Disney se despide de Netflix, ¿Cuáles son los retos que enfrenta la plataforma digital?

No hay duda de que las plataformas Over The Top, OTT, y Video On Demand, VOD, han sugerido nuevas formas de consumir contenidos, lo que ha llevado a los canales de televisión paga y proveedores de infraestructura a integrarse a esos procesos de transformación que parecen hacer parte de la naturaleza tecnológica.

El éxito de Netflix es innegable, tanto así que los mismos canales que hasta ahora vendían sus contenidos a la plataforma, han decidido dejar de hacerlo para apostarle a su propio formato de streaming. Luego de que Fox anunciara el retiro de su contenido de la plataforma digital, Disney anunció este martes que pone fin a su sociedad con Netflix, dejando claras sus intenciones de incursionar en el formato OTT, cuyo lanzamiento sería en 2019.

Disney

El anuncio se hizo durante la presentación de los resultados trimestrales de Disney, donde las cifras no fueron alentadoras, pues informó que su beneficio neto por acción a 1 de julio fue de 4,55 dólares frente a los 4,63 de 2016, cuando ganó 7.620 millones. En los últimos nueve meses facturó 42.358 millones. Una cifra que refleja un retroceso de -0,3 % respecto a los ingresos anotados en el mismo período de 2016, de 42.490 millones.

En cuanto a los resultados trimestrales, Disney ganó 2.366 millones (1,51 dólares por acción), un 9 % menos que los 2.597 del trimestre anterior.

La fuente de ingresos más sólida de Disney es su canal deportivo, por lo que se espera que a comienzos de 2018 exista una plataforma desde la cual se emita en directo ESPN, el canal deportivo más popular en Estados Unidos y América Latina. Y para 2019 se espera que ya exista una OTT con la que Disney pondrá a disposición los contenidos que hasta ahora están disponibles en Netflix (Disney Channel, Disney Junior y Disney XD).

Se cree que para su incursión directa en los contenidos en streaming (flujo continuo), Disney desembolsará 1.600 millones de dólares, elevando de 33% a 75% su participación en Bamtech, firma especializada en tecnologías vinculadas al video en línea.

Publicidad

“El panorama de los medios está cada vez más definido por la relación directa entre los creadores de contenido y los consumidores. Nuestro control de la gama de tecnologías innovadoras de Bamtech nos dará el poder de crear esas conexiones, junto con la flexibilidad de adaptarnos rápidamente a los cambios en el mercado”, dijo en un comunicado el CEO de Disney, Robert Iger.

Netflix

Por su parte, Netflix, mediante su agencia de relaciones públicas Síntesis Comunicaciones, le indicó a P&M que la noticia aplica únicamente al mercado estadounidense. “Nosotros no estamos siendo afectados, ya que el contenido de Disney no saldrá del servicio en Latinoamérica”, expresó.

Así mismo, la plataforma digital aclaró que: “Los miembros de Netflix en Estados Unidos podrán ver las películas de Disney hasta finales de 2019, incluyendo todas las películas nuevas que se estrenen en cines durante el resto del 2018. Continuaremos haciendo negocios con Walt Disney Company a nivel global en muchos frentes, incluyendo nuestra continua relación con Marvel TV”.

Retos

Luego de que muchos canales de televisión paga y proveedores de infraestructura observaran el éxito de Netflix, esta compañía parece tener varios retos, por ejemplo, ver de qué manera se sostiene en el tiempo y cómo logra producir contenidos propios en caso de que más canales, del tamaño de Fox y Disney, decidan romper sus alianzas para apostar a sus propias plataformas de contenidos digitales o multicanal.

En Colombia, según Emarketer, el país pasó de tener 45.000 suscriptores en 2011 a 535.000 en 2014, convirtiéndose así en el segundo país de América Latina, después de Chile, con mayor número de suscriptores a esa OTT por cada millón de habitantes.

Plataformas como Netflix, Amazon Prime, Hulu han ganado fuerza porque ofrecen la posibilidad de ver contenidos en el momento, lugar y dispositivo que el usuario desee.

El documento “El futuro del sector audiovisual en el marco de la convergencia tecnológica en Colombia”, publicado en 2016 por el DNP, con cifras de la ANTV, revela que entre 2011 y 2014 los suscriptores de televisión paga crecieron 1,6% mientras que los suscriptores de Netflix crecieron 13 veces más durante el mismo periodo de tiempo.

Comentarios