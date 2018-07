Cómo sacarle provecho a Instagram para su marca

Por: Lucas Emma, fundador de Socialtools.me, plataforma de Social Media Marketing, y CEO de Postcron, plataforma para ahorrar trabajo y tiempo en el manejo de redes sociales.

Instagram es la red social de la imagen. Sin embargo, muchas empresas al aventurarse a la plataforma no tienen en clara que estrategia utilizar. El posicionamiento de una marca dentro de una cultura es lo que Kevin Roberts denominó Lovemarks. Son aquellas marcas por las que los consumidores sienten pasión, lealtad y todo lo que lancen, será adquirido por ellos.

Por sus elementos, Instagram para su marca puede ser la red social propicia para que los leads comiencen a amarla. Sus características visuales dan una gran herramienta para causar emociones mediante la transmisión de mensajes visuales. Además de la capacidad de colocar Instagram Stories, compartir contenido de otros usuarios, crear hashtags creativos e incluso divertidos, entre otros, hace que muchas personas se enganchen con las marcas.

Sin embargo, la marca debe crear una estrategia de contenidos para que sus clientes ideales conecten emocionalmente con la empresa. No solo se trata de saber sus datos sociodemográficos, edad y género, sino también acerca de sus intereses, comportamientos. En especial, se deben conocer sus necesidades, para saber cómo entrarle a sus emociones y sentimientos.

Un Lovemark no se construye de un día para otro. Pero, evidentemente es algo que le conviene a cualquier marca, ya que estará en el top of mind de los consumidores al hacer una compra. Instagram para su marca puede ser un gran aliado. A continuación queremos manifestarle algunas ideas para que empiece a aplicarlas desde ahora.

Preste atención a los aspectos generales

Es importante tener una cierta congruencia entre el perfil, la biografía y el timeline. De esta forma, al hacer cualquier publicación los consumidores sabrán que se trata de su marca que acaba de hacer una actualización.

Lo más recomendable es que la foto de perfil sea el logo y que cuide los colores, calidad de las imágenes y fuente que use en todos sus posts. Su perfil debe tener consistencia en todos los sentido. Por eso, coloque en su biografía todo lo que pretende con su cuenta de Instagram y promueva algún hashtag (#) divertido. El humor siempre es bien recibido por las audiencia y causa emoción.

No le tema a los videos

Muchas marcas, por temor al cambio de formato, temen hacer videos para sus cuentas. Sin embargo, son los videos los que generan gran engagement en esta red social, por lo que es fundamental que su marca los haga si quiere que se convierta en una verdadera Lovemark. Lo mejor es que pruebe con videos de algún evento que su marca haya propiciado. Tampoco debe tenerle temor al humor siempre y cuando tenga como bandera el respeto; lo importante es que explote su creatividad para que vea resultados en las emociones de sus seguidores.

Haga un How To o tutoriales

Las personas amarán si les enseña a hacer algo con un paso a paso, y más si se trata de una necesidad que tenían. Estos tutoriales no tienen porqué ser en formato de video, pero, por las características de Instagram, puede hacer un collage o un multiple post con cada uno de los pasos a seguir. Explique detalladamente y apóyese en el caption; si responde a los comentarios de sus usuarios resolviendo sus dudas, no se sorprenda cuando comience a estar en el top de sus mentes.

Comparta contenido de otros

Si no deseas que su marca dé la impresión del egocentrismo, entonces haga una búsqueda de contenidos a través de los hashtags que encajen con su audiencia y los valores de su marca y ¡compártalo! La otra cuenta se lo agradecerá siempre que le decrédito. Igualmente, puede compartir fotos que le hayan mandado sus usuarios usando su producto o servicio, eso siempre causará un impacto positivo.

Use los Instagram Stories

Las historias de Instagram gustarán si las usa para dar la versión relajada de su marca a través de ellas. Es decir, muestre los “behind the scenes” de sus procesos, promueva sus concursos, use gif divertidos, etc. Su creatividad no debe de tener límites. Mientras más tome en cuenta las necesidades y deseos de su comunidad, más estará ganando.

En conclusión, para ganarse el corazón de sus seguidores y sacarle provecho a Instagram para su marca es necesario que esta sea experta y amigable para conversar con todos. Use todos los recursos de manera creativa y en poco tiempo se convertirá en su Lovemark.

