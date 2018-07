Las estrategias de posicionamiento de marca deben integrar online y offline

Convivencia e integración son conceptos determinantes a la hora de estructurar las estrategias de posicionamiento de marca. Hoy, resulta necesario que las tácticas estén enfocadas para abordar los canales on y offline. Esta parece ser la forma adecuada de lograr el éxito esperado de las estrategias.

En Colombia, la inversión en publicidad digital durante el primer semestre de 2017 fue de más de 103 mil millones de pesos, así lo reveló el informe IAB Colombia. En cuanto a medios tradicionales, según Asomedios, la publicidad invertida en ellos durante el mismo periodo, fue de 793 mil millones de pesos.

Susan Rodríguez, country manager de High Results, destacó que “estructurar los planes de posicionamiento con estos dos canales le permitirán a una organización transmitir los mensajes que desea para conectarse con sus audiencias con un alcance más grande. Hay que tener en cuenta que las nuevas generaciones pueden ser -altamente o completamente- digitales, pero hay quienes están en medio de las dos y otros que están aferrados a los medios tradicionales, de ahí reside la necesidad de estructurar de manera adecuada el plan y poder interactuar con todos estos públicos”.

Rodríguez también considera que al articular los dos canales se puede hablar de una estrategia 360, es decir, una mayor probabilidad de transmitir el mensaje de la manera que se desea y de forma efectiva. Esto se debe complementar con una adecuada segmentación de la audiencia y teniendo definidos los objetivos del plan de comunicación.

BTL: importante como punto de contacto

“Otro aspecto para tener en cuenta, es que al plantear tácticas en los canales online hay que analizar la posibilidad de contar con activaciones BTL; estos son puntos de contacto que ayudan a generar una experiencia al cliente y siguen teniendo vigencia, acá se debe ser muy creativo para no caer en lo tradicional”, agregó la country manager de High Results, quien además explicó que en la actualidad los medios online y offline se encuentran en coexistencia y así seguirá siendo por algunos años más.

En el momento en el que una empresa decida utilizar los medios on y offline, debe asegurarse de tener o contratar el personal idóneo para el desarrollo. Hay quienes creen que el área de informática o el ingeniero (no es que ninguno sepa hacerlo, algunos se han capacitado en esto) es capaz de realizarlo, pero no es así, lo que lleva a pérdida de tiempo y dinero.

