El Ojo de Iberoamérica dio a conocer los ganadores de 2017

El Ojo de Iberoamérica es uno de los festivales con mayor relevancia en la región debido a que con un criterio y una mirada de la creatividad, la comunicación y el entretenimiento impulsa los límites del talento.

En esta oportunidad, el festival dio a conocer los ganadores de todas las categorías y de los países participantes. Por primera vez, DDB Latina se consagró como la red del año y la agencia brasileña, Africa, se coronó como la agencia del año.

Sergio Gordilho, director de Africa fue galardonado como Creativo del Año. Además, Nico Pérez Veiga y Primo fueron distinguidos como Mejor Director y Mejor Productora, mientras que We Believers volvió a coronarse como Mejor Agencia Independiente. De la mano de Narcos, Netflix USA fue el Mejor Anunciante.

Las agencias colombianas con mejor desempeño local fueron J. Walter Thompson Colombia, Grey Colombia, McCann Worldgroup Colombia y Geometry Global Colombia.

Los mejores anunciantes del país fueron Amigos De La Lactancia & Coalición De Marcas, Ecopetrol, Nike Colombia y LATAM Colombia

Listado de ganadores El Ojo de Iberoamérica 2017

El Ojo PR:

PR1 – Acciones de Comunicaciones corporativas

ORO

–Hecho entre todos de McCann España para Institucional de Campofrío España. España

–Lo que mamá no quiere de Fahrenheit DDB para Institucional Día de la madre de Oechsle. Perú

PLATA

-Amazon warriors safe collection de Little George para Coleçao Segura Repelentes de Ananse. Brasil

-Cenología de McCann España para IKEA food de IKEA España. España

–Nómada de Geometry Global Colombia para Nómada Smart School de Samsung Colombia. Colombia

BRONCE

-Max motor dreams de Ogilvy & Mather Madrid para Max Motor Dreams de Ford España. España

PR2 – Acciones de responsabilidad social

ORO

–Kiss the Kremlin de DM9 DDB para Concientización sobre los derechos LGBTQ de Ssex Bbox. Brasil

PLATA

-Talk to me de Maruri Grey para Talk to me de Panasonic Ecuador. Ecuador

BRONCE

-EqualiTV de Pagés BBDO para Institucional Día de la mujer de La Sirena. Centroamérica y Caribe

-Un viaje por la paz de Africa para Campaña contra la violencia en el deporte de AmBev Brasil. Brasil

PR3 – Acciones de Bien Público

ORO

–Cierra Unicef de J. Walter Thompson España para Unicef de Unicef España. España

PLATA

–Breastfeeding mannequin de J. Walter Thompson Colombia para Amigos de la Lactancia & Coalición de Marcas de Amigos De La Lactancia & Coalición De Marcas . Colombia

-El anuncio que hizo un gran cambio en 24 horas. de McCann Lima para Campaña de integración escolar de Sociedad Peruana De Sindrome De Down. Perú

BRONCE

-(Fo)rest in peace de VCCP Spain para Institucional de Asociación Nacional Bomberos Forestales. España

PR4 – Manejo de crisis

ORO

–Hecho entre todos de McCann España para Institucional de Campofrío España. España

PR5 – Acciones digitales y en redes sociales

ORO

–Kiss the Kremlin de DM9 DDB para Concientización sobre los derechos LGBTQ de Ssex Bbox. Brasil

–Lecciones de español de Alma DDB para Narcos de Netflix USA. Estados Unidos (Hispano)

PLATA

-HeroSmiths de Energy BBDO para Aspirin Bayer de Bayer Estados Unidos. Estados Unidos (Hispano)

BRONCE

-Episodio filtrado de Alma DDB para Narcos de Netflix USA. Estados Unidos (Hispano)

-Swishy chug de Zimmerman Advertising para Productos Jamba Juice de Jamba Juice. Estados Unidos (Hispano)

PR6 – Acciones con Influencers

PLATA

-Cry in spanish de Nobox para Orange is the New Black de Netflix México. México

-EqualiTV de Pagés BBDO para Institucional Día de la mujer de La Sirena. Centroamérica y Caribe

BRONCE

-Xuxa and the missing child de SOKO para Stranger Things de Netflix Brasil. Brasil

PR7 – Co- creación y contenido generado por el usuario.

ORO

–Kiss the Kremlin de DM9 DDB para Concientización sobre los derechos LGBTQ de Ssex Bbox. Brasil

BRONCE

-Cry in spanish de Nobox para Orange is the New Black de Netflix México. México

PR8 – Eventos y Patrocinio

ORO

–2030 una idea que se hizo Mundial de Mercado McCann para Mundial de fútbol 2030 de Iniciativa 2030. Argentina

–Mamás olímpicas de Grey Brasil para P&G Masterbrand de Procter & Gamble Brasil. Brasil

BRONCE

-Invisible sexism de FCB Brasil para Concientización sobre la violencia contra la mujer de Estadão. Brasil

-Price on the Jersey de DM9 DDB para Wal-Mart de Wal-Mart Brasil. Brasil

PR9 – Lanzamientos, relanzamientos y activaciones

BRONCE

-Alerta spoiler de Alma DDB para Narcos de Netflix USA. Estados Unidos (Hispano)

-Price on the Jersey de DM9 DDB para Wal-Mart de Wal-Mart Brasil. Brasil

El Ojo Sustentable:

GRAN OJO

–Inequality courts, de Africa para Institucional Día Internacional de la Mujer de Espn Brasil. Brasil

ST1-Salud

ORO

–Nomad echographies, de VCCP Spain para Windows de Microsoft España. España

PLATA

-Recién casados, de TBWA \ Buenos Aires para Institucional de ALPI. Argentina

BRONCE

-Códigos responsables, de WILD Fi para Havana Club de Pernod Ricard Uruguay. Uruguay

ST2- Responsabilidad social

ORO

–Breastfeeding mannequin, de J. Walter Thompson Colombia para Amigos de la Lactancia & Coalición de Marcas de Amigos De La Lactancia & Coalición De Marcas . Colombia

PLATA

-Amazon warriors safe collection, de Little George para Coleção de Livros Repelentes de Ananse. Brasil

BRONCE

-La ponchila, de McCann Lima para La Ponchila de Coca-Cola Perú / Pacífico Peruano Suiza / Cencosud Perú. Perú

ST3- Medio ambiente

ORO

–Ocean dildos, de Africa para Institucional sobre el cuidado del medio ambiente de MTV Brasil. Brasil

PLATA

-(Fo)rest in peace, de VCCP Spain para Camapaña contra la deforestación de Asociación Nacional Bomberos Forestales. España

BRONCE

-Bebedero de lluvia, de WMcCann para Água Mineral Crystal de Coca – Cola Brasil. Brasil

-Chef plantain, de Maruri Grey para Plátano verde de Tropical Fruit Export. Ecuador

ST5 – Diversidad y Género

PLATA

-EqualiTV, de Pagés BBDO para Institucional Día de la mujer de La Sirena. Centroamérica y Caribe

BRONCE

-Cambiando destinos , de Agência3 para Aeroporto internacional Tom Jobim de RIOgaleão – Aeroporto Internacional Tom Jobim . Brasil

El Ojo Design:

GRAN OJO

–Un nuevo banco connected by design, de R/GA São Paulo para Next de Banco Bradesco. Brasil

DG1 – Piezas impresas de comunicación

ORO

–Made of brazilian summer, de Almap BBDO para Havaianas de Alpargatas Brasil. Brasil

PLATA

-Chef plantain, de Almap BBDO para Havaianas de Alpargatas Brasil. Brasil

DG3 – Diseño de Packaging

ORO

–Cooling label, de Wunderman BA para Cerveza Mr Monk de Mr Monk Brewing Company. Argentina

BRONCE

-Chef plantain, de Maruri Grey para Plátano verde de Tropical Fruit Export. Ecuador

-Made of brazilian summer, de Almap BBDO para Havaianas de Alpargatas Brasil. Brasil

-Ocean dildos, de Africa para Institucional sobre el cuidado del medio ambiente de MTV Brasil. Brasil

DG4 – Diseño Ambiental

ORO

–Camaleón, de Contrapunto BBDO para Smart de Mercedes Benz España. España

BRONCE

-Friendly bars, de Grey Chile para Coca-Cola de Coca – Cola Chile. Perú

DG5 – Diseño Digital

PLATA

-Un nuevo banco connected by design, de R/GA São Paulo para Next de Banco Bradesco. Brasil

-Nike ID VR Studio, de R/GA Buenos Aires para Nike ID de Nike Chile. Chile

BRONCE

-The hijacked highway, de McCann Lima para The Hijacked Highway de Sodimac Perú. Perú

DG6 – Diseño de producto

PLATA

-Max motor dreams, de Ogilvy & Mather Madrid para Max Motor Dreams de Ford España. España

-Un nuevo banco connected by design, de R/GA São Paulo para Next de Banco Bradesco. Brasil

DG7 – Branding e Imagen Corporativa

PLATA

-Con amor, de Ampfy para Institucional de Bráz Pizzaria. Brasil

El Ojo Producción Gráfica 2017:

PG1 – Mejor Copy

BRONCE

-La justicia no es justa [Campaña], de J.Walter Thompson Brasil para Rede de Justiça de Rede De Justiça Criminal. Brasil

PG2 – Mejor Dirección de Arte

ORO

-Caperucita, de Prolam Young & Rubicam para Audio Libros Alfaguara de Alfaguara Chile. Chile

PLATA

-20000 leguas, de Prolam Young & Rubicam para Audio Libros Alfaguara de Alfaguara Chile. Chile

BRONCE

-Hereditario [Campaña], de Candy Shop para El Hereditário de Mundo Livre FM. Brasil

-Made of brazilian summer 2 [Campaña], de Almap BBDO para Havaianas de Alpargatas Brasil. Brasil

-Plus size [Campaña], de Propeg para Institucional de VK Plus Size Fashion. Brasil

PG3 – Mejor Fotografía original

ORO

-Footshake [Campaña], de Alma DDB para Campaña de recaudación de fondos de Angel Bins. Estados Unidos (Hispano)

BRONCE

-Security guard, de Havas Tribu para Movistar Internet Ilimitado de Telefónica Costa Rica. Centroamérica y Caribe

PG4 – Mejor Ilustración

PLATA

-Ahorcado [Campaña], de FCB Lisboa para ACA-M de Associação De Cidadãos Auto-Mobilizados. Portugal

-Oil spills [Campaña], de Alma DDB para Institucional de Rio Art. Estados Unidos (Hispano)

BRONCE

-Animales elétricos [Campaña], de Africa para New Outlander PHEV – The Electric 4X4 de Mitsubishi Motors Do Brasil. Brasil

El Ojo Media:

GRAN OJO

–Google home of the Whopper, de DAVID Miami para Whopper de Burger King USA. Estados Unidos (Hispano)

CM1 – Uso innovador del medio audiovisual

ORO

–Price on the Jersey, de DM9 DDB para Institucional de Wal-mart Brasil. Brasil

BRONCE

-EqualiTV, de Pagés BBDO para Día de la Mujer de La Sirena. Centroamérica y Caribe

-Pantallas, de Don para Presidencia de la Nación Argentina de Presidencia De La Nación Argentina. Argentina

-Roja a la violencia, de Wunderman Phantasia para Movistar de Telefónica Perú. Perú

CM2 – Uso innovador del medio gráfico

PLATA

-Primer acto, de Grey Colombia para Ecopetrol de Ecopetrol. Colombia

BRONCE

-Hello news, de F.biz para Moto Z de Motorola Brasil. Brasil

CM3 – Uso innovador del medio radial

ORO

–History worth playing, de DDB España para Museo del vídeo juego de Berlín de Computer Spiele Museum. España

PLATA

-Safety bike radio, de Isobar para 98FM de 98FM. Brasil

BRONCE

-Talk to me, de Maruri Grey para Parlantes de Panasonic Ecuador. Ecuador

CM4 – Uso innovador de la Vía Pública

ORO

–Dog channel, de Almap BBDO para Pedigree de Mars Brasil. Brasil

PLATA

-Avisos que combinan, de McCann Lima para Productos de temporada de Ripley Perú. Perú

-Equality signs, de J. Walter Thompson Colombia / Glue Colombia para Nike Women de Nike Colombia. Colombia

BRONCE

-Bacteriads, de The Electric Factory para Lifebuoy de Unilever Uruguay. Uruguay

-The hijacked highway, de McCann Lima para Sodimac de Sodimac Perú. Perú

CM5 – Acciones en el espacio público

PLATA

-Sobrevivientes Volvo, de We Believers para Institucional de Volvo North Miami. Estados Unidos (Hispano)

BRONCE

-Breastfeeding mannequin, de J. Walter Thompson Colombia para Amigos de la Lactancia & Coalición de Marcas de Amigos De La Lactancia & Coalición De Marcas. Colombia

-Equality signs, de J. Walter Thompson Colombia / Glue Colombia para Nike Women de Nike Colombia. Colombia

-Vuelo de navidad, de McCann Buenos Aires para Latam Airlines de LATAM Airlines Argentina. Argentina

CM6 – Eventos

PLATA

-El debut, de Africa para Budweiser de AmBev Brasil. Brasil

-Price on the Jersey, de DM9 DDB para Institucional de Wal-mart Brasil. Brasil

CM7 – Medios Alternativos

PLATA

-Chef plantain, de Maruri Grey para Verde de Tropical Fruit Export. Ecuador

BRONCE

-The book of rock, de Almap BBDO para Kiss FM de Kiss FM Brasil. Brasil

-The hacker spot, de LewLaraTBWA para The hacker spot de Fundação Dorina Nowill Para Cegos. Brasil

CM8 – Uso innovador de plataformas digitales

PLATA

-Episodio filtrado, de Alma DDB para Narcos de Netflix USA. Estados Unidos (Hispano)

BRONCE

-Ecoalarm, de Wunderman BA para Ecoalarm de Banco De Bosques. Argentina

-La última llamada, de RAYA para Donación de Órganos de Corporación Del Trasplante. Chile

CM9 – Acciones en redes sociales

PLATA

-Episodio filtrado, de Alma DDB para Narcos de Netflix USA. Estados Unidos (Hispano)

-Kiss the Kremlin, de DM9 DDB para Institucional de Ssex Bbox. Brasil

BRONCE

-Talentos invisibles, de Africa para Institucional de Alto Comisionado De Las Naciones Unidas Para Los Refugiados. Brasil

CM10 – Uso de data

PLATA

-Lego – Quest To Legoland [Campaña], de MediaMonks para Lego Theme Park de Lego Dinamarca. Estados Unidos (Hispano)

CM11 – Mix de Medios

ORO

–Cierra Unicef [Campaña], de J. Walter Thompson España para Unicef de Unicef España. España

PLATA

-Lecciones de español, de Alma DDB para Narcos de Netflix USA. Estados Unidos (Hispano)

-Price on the Jersey [Campaña], de DM9 DDB para Institucional de Wal-mart Brasil. Brasil

BRONCE

-El anuncio que hizo un gran cambio en 24 horas. [Campaña], de McCann Lima para Institucional de Sociedad Peruana De Sindrome De Down. Perú

El Ojo Producción Audiovisual:

PA1: Fotografía

ORO

–A casa de perfumaria do Brasil, de DPZ&T para Institucional Natura de Natura Brasil. PA: Iconoclast Brazil. D: Ian Ruschel. Brasil.

PLATA

-Cinema, de Publicis Worldwide para Orange de Orange. PA: Primo. D: Nico Perez Veiga. España.

BRONCE

-Best burger in town, de Africa para Mitsubishi ASX de Mitsubishi Motors Do Brasil. PA: Saigon Filmes. D: Vellas. Brasil.

-Inspiración- [Campaña], de La Comunidad para Billboard de Billboard Argentina. PA: Primo. D: Brian Kazez. Argentina.

PA2: Dirección de Arte

ORO

–Cinema, de Publicis Worldwide para Orange de Orange. PA: Primo. D: Nico Perez Veiga. España.

PLATA

-Best burger in town, de Africa para Mitsubishi ASX de Mitsubishi Motors Do Brasil. PA: Saigon Filmes. D: Vellas. Brasil.

BRONCE

-A casa de perfumaria do Brasil, de DPZ para Institucional Natura de Natura Brasil. PA: Iconoclast Brazil. D: Ian Ruschel. Brasil.

Carrousel, de DAVID São Paulo para Chocolates Nestlé de Nestlé Brasil. PA: Landia. D: Rodrigo Saavedra. Brasil.

PA3: Animación

ORO

–Horacio, de BBDO Chile para Institucional Elite de Elite Chile. PA: Paraiso Films. D: Gonzo Llorente. Chile.

–La muñeca que eligió conducir, de Proximity Barcelona para Audi España de Audi España. PA: Post23. D: Jordi Garcia. España.

BRONCE

-Piñata, de BBDO Chile para Institucional Elite de Elite Chile. PA: Rebolución / Cinemagica . D: Javier Usandivaras. Chile.

PA4: Efectos Visuales

ORO

–Best burger in town, de Africa para Mitsubishi ASX de Mitsubishi Motors Do Brasil. PA: Saigon Filmes. D: Vellas. Brasil.

PLATA

-Héroes, de Neogama BBH para KWID de Renault Brasil. PA: Primo. D: Jonathan Gurvit. Brasil.

BRONCE

-Imaginación, de GTB Brasil para Ecosport de Ford Brasil. PA: Primo. D: Nico Perez Veiga. Brasil.

PA5: Edición

PLATA

-Best burger in town, de Africa para Mitsubishi ASX de Mitsubishi Motors Do Brasil. PA: Saigon Filmes. D: Vellas. Brasil

-Rompe con la rutina, de BBDO México para Pepsi con Jugo de limón de Pepsico México. PA: Oriental Films. D: Alaska. México.

BRONCE

-Love is bad, de Marcel para Dos Equis de Cuauhtemoc Moctezuma Heineken México. PA: The Maestros. D: Gonzalo Oliveró. México.

-Meu bloco na rua, de TBWAMedia Arts Lab São Paulo / Apple para iPhone 7 Plus de Apple Brasil. PA: Vetor Zero. D: Gabriel Nobrega. BrasilP

PA6: Uso de Música Original

ORO

–Un hombre común y Corrientes, de Madre para Cerveza Quilmes de Quilmes Argentina. PA: Rebolución. D: Armando Bo. Argentina.

PLATA

-Best burger in town, de Africa para Mitsubishi ASX de Mitsubishi Motors Do Brasil. PA: Saigon Filmes. D: Vellas. Brasil.

-Pool boy, de Santo Buenos Aires para Coca-Cola de Coca-Cola Argentina. PA: Landia. D: Andy Fogwill. Argentinaç

PA7: Uso de Música Adaptada

ORO

–Coro, de Comunica+A para Orange de France Telecom. PA: Primo. D: Ida Cuellar. España.

PLATA

-Maniac, de Dhélet Y&R Latam para Multiplicate Movistar de Movistar Argentina. PA: La Doble A. D: Esteban Sapir / Martin Donozo. Argentina.

PA8: Diseño de Sonido

ORO

–Imaginación, de GTB Argentina para Ecosport de Ford Argentina. PA: Primo. D: Nico Perez Veiga. Argentina.

PLATA

-Cómo vos no lo sabías?, de Africa para Institucional VFII de Valongo Festival Internacional Da Imagem. PA: Landia. D: Giomi. Brasil.

BRONCE

-Movies in their original language, de Pagés BBDO para Branding de Fine Arts República Dominicana. Centroamérica y Caribe.

PA9: Dirección

ORO

–Cinema, de Publicis Worldwide para Orange de Orange. PA: Primo. D: Nico Perez Veiga. España.

PLATA

-Best burger in town, de Africa para Mitsubishi ASX de Mitsubishi Motors Do Brasil. PA: Saigon Filmes. D: Vellas. Brasil.

BRONCE

-A casa de perfumaria do Brasil, de DPZ para Institucional Natura de Natura Brasil. PA: Iconoclast Brazil. D: Ian Ruschel. Brasil.

PA10: Producción Integral

ORO

–Best burger in town, de Africa para Mitsubishi ASX de Mitsubishi Motors Do Brasil. PA: Saigon Filmes. D: Vellas. Brasil.

PLATA

-Cinema, de Publicis Worldwide para Orange de Orange. PA: Primo. D: Nico Perez Veiga. España.

PA11: Fotografía

ORO

–Diciembre, de BBDO Argentina para Institucional Tarjeta Naranja de Tarjeta Naranja. PA: Primo. D: Nico Perez Veiga. Argentina.

PLATA

-Coeur Croisé, de Frenzy Grecia para Polo & Pan de Hamburger Records & Ekleroshock. PA: Primo. D: Pablo Maestres. España.

PA12: Dirección de Arte

ORO

–Coeur Croisé, de Frenzy Grecia para Polo & Pan de Hamburger Records & Ekleroshock. PA: Primo. D: Pablo Maestres. España.

PLATA

-Diciembre, de BBDO Argentina para Institucional Tarjeta Naranja de Tarjeta Naranja. PA: Primo. D: Nico Perez Veiga. Argentina.

PA13: Animación

PLATA

-Sons da Conquista [Campaña], de Nova/sb para Institucional de Caixa Economica Federal. PA: Piloto. D: Daniel Soro / Alexandre Chalabi. Brasil.

PA15: Edición

PLATA

-#UntaggableMusic, de DDB España para Audi Q2 de Audi AG Internacional. PA: R S A Films LTD. España.

BRONCE

-A mãe, a filha e o espirita da santa, de Pereira&O´Dell para Booktrailer de Pereira&O´Dell. PA: Primo. D: Nixon Freire. Brasil.

PA16: Uso de Música Original

ORO

–The refugee nation, de Ogilvy & Mather New York / Asteroide para The Refugee Nation de Amnistia Internacional. PA: Asteroide Filmes / Canja Audio Culture. D: Guilherme Biglia. Brasil.

PLATA

-Nosferatu, de Almap BBDO para Getty Images de Getty Images Brasil. PA: Punch Audio. Brasil.

BRONCE

-Ahí afuera, de para App Studio + de Vivendi & Telefonica Group. PA: Primo. D: Nico Perez Veiga. Argentina.

PA17: Uso de Música Adaptada

ORO

–Best day of my life, de Eko para Institucional Shell de Shell Global. PA: Particle3. Paul Trillo. Brasil.

BRONCE

-#UntaggableMusic, de DDB España para Audi Q2 de Audi AG Internacional. PA: R S A Films LTD. España.

PA18: Diseño de Sonido

ORO

–Nosferatu, de Almap BBDO para Getty Images de Getty Images Brasil. PA: Punch Audio. Brasil.

PLATA

-Noldchter, de Amiga para Arri 100 años de Musitelli. PA: Bombay Films. D: Gustavo Pérez. Uruguay.

PA19: Dirección

ORO

–Diciembre, de BBDO Argentina para Institucional Tarjeta Naranja de Tarjeta Naranja. PA: Primo. D: Nico Perez Veiga. Argentina.

BRONCE

-Coeur Croisé, de Frenzy Grecia para Polo & Pan de Hamburger Records & Ekleroshock. PA: Primo. D: Pablo Maestres. España.

PA20: Producción Integral

ORO

–Ahí afuera, de para App Studio + de Vivendi & Telefonica Group. PA: Primo. D: Nico Perez Veiga. Argentina.

PLATA

-#Untaggable [Campaña], de DDB España para Audi Q2 de Audi AG Internacional. PA: R S A Films LTD / Factory Films / Duck Soup Films. España.

-Diciembre, de BBDO Argentina para Institucional Tarjeta Naranja de Tarjeta Naranja. PA: Primo. D: Nico Perez Veiga. Argentina.

El Ojo Sports:

SP1 – Medios audiovisuales

ORO

–Culo y calzón, de Mercado McCann para Institucional de TyC Sports Argentina. Argentina

PLATA

-El folclore del fútbol, de Madre para Bien público Quilmes de Quilmes Argentina. Argentina

-Roja a la violencia, de Wunderman Phantasia para Movistar de Telefónica Perú. Perú

BRONCE

-Price on the jersey, de DM9 DDB para Institucional de Wal-mart Brasil. Brasil

SP4 – Plataformas digitales.

BRONCE

-VR Power Trainer, de R/GA Buenos Aires para VR Power Trainer de Power Chair Football Argentina. Argentina

SP6 – Sponsorship y eventos de marcas.

ORO

–El sabor de la victoria, de J. Walter Thompson Perú para Marca Perú de PromPerú. Perú

PLATA

-2030 una idea que se hizo mundial, de Mercado McCann para Mundial de fútbol 2030 de Iniciativa 2030. Argentina

-Price on the jersey, de DM9 DDB para Institucional de Wal-mart Brasil. Brasil

BRONCE

-Hinchas de resistencia, de ONIRIA TBWA para Institucional de Resistencia Sport Club. Paraguay

-Inequality courts, de Africa para Institucional Día Internacional de la Mujer de ESPN Brasil. Brasil

-Patadidas, de RG2 para Academia fútbol estudiantes FC de Estudiantes De Caracas FC. Venezuela

El Ojo Innovación:

Gran Ojo

–Movido al respecto, de TV Globo para Concientización sobre la Inclusión Social de TV Globo. Brasil

IN1 – Producto

ORO

–Max motor dreams, de Ogilvy & Mather Madrid para Ford de Ford España. España

PLATA

-Getty pen project, de Almap BBDO para Getty Pen de Getty Images Brasil. Brasil

BRONCE

-Safety bike radio, de Isobar para 98 FM de 98FM. Brasil

IN2 – Tecnología

ORO

–Movido al respecto, de TV Globo para Concientización sobre la Inclusión Social de TV Globo. Brasil

PLATA

-Nike iD VR studio, de R/GA Buenos Aires para NikeID de Nike Chile. Chile

BRONCE

-Un nuevo banco connected by design, de R/GA São Paulo para Next de Banco Bradesco. Brasil

IN3 – Prototipo

BRONCE

-Baxi project, de Yslandia para Baxi Connect de Baxi. España

El Ojo Promo & Activación:

GRAN OJO

–Price on the Jersey, de DM9 DDB para Wal-Mart de Wal-Mart Brasil. Brasil.

PM1 – Promociones y activaciones en el punto de venta.

PLATA

-Sobrevivientes Volvo, de We Believers para Volvo de Volvo North Miami. Estados Unidos (Hispano)

BRONCE

-Lo que mamá no quiere, de Fahrenheit DDB para Institucional Día de la madre de Oechsle. Perú

PM2 – Sampling y Packaging.

PLATA

-Chef plantain, de Maruri Grey para Green Plantain de Tropical Fruit Export. Ecuador

BRONCE

-Alka font, de DDB Latina Puerto Rico para Alka-Seltzer de Bayer Puerto Rico. Puerto Rico

-The flag refill, de McCann Worldgroup Colombia para Concientización sobre la donación de sangre de Procolombia. Colombia

PM3 – Promociones y activaciones en plataformas digitales.

ORO

–The hijacked highway, de McCann Lima para Sodimac de Sodimac Perú. Perú

PLATA

-The zero point five effect, de Tribal 121 para Campaña de control de alcoholismo de Pacífico Seguros. Perú

BRONCE

-Whopper dealer, de Interaction para Whopper de Burger King Costa Rica. Centroamérica y Caribe

PM4 – Promociones y activaciones en redes sociales.

ORO

–Lecciones de español, de Alma DDB para Narcos de Netflix USA. Estados Unidos (Hispano)

PLATA

-Más del 70%, de J.Walter Thompson Brasil para Concientización sobre la desigualdad de género de Instituto Azmina. Brasil

BRONCE

–2:45 sin respirar, de DDB Colombia para BBVA de BBVA Colombia. Colombia

-The epic farewell, de LewLaraTBWA para Nissan GT-R de Nissan Brasil. Brasil

PM5 – Eventos, Auspicios y Patrocinios.

PLATA

-2030 una idea que se hizo Mundial, de Mercado McCann para Mundial de fútbol 2030 de Iniciativa 2030. Argentina

-Primer acto, de Grey Colombia para Campaña de ayuda a escritores desconocidos de Ecopetrol. Colombia

BRONCE

-El debut, de Africa para Budweiser de AmBev Brasil. Brasil

PM6 – Lanzamiento.

ORO

–Alerta spoiler, de Alma DDB para Narcos de Netflix USA. Estados Unidos (Hispano)

PLATA

-Episodio filtrado, de Alma DDB para Narcos de Netflix USA. Estados Unidos (Hispano)

BRONCE

-Whopper dealer, de Interaction para Whopper de Burger King Costa Rica. Centroamérica y Caribe

PM7 – Posicionamiento.

ORO

–Ocean dildos, de Africa para Institucional sobre el Cuidado del Medio Ambiente de MTV Brasil. Brasil

–Rechazados, de We Believers para Pepsi y Burger King de Burger King Argentina / Pepsi Argentina. Argentina

PLATA

-Somos Parrilla, de DAVID Buenos Aires para Burger King de Burger King Argentina. Argentina

BRONCE

-Baxi project, de Yslandia para Baxi Connect de Baxi. España

-Sobrevivientes Volvo, de We Believers para Volvo de Volvo North Miami. Estados Unidos (Hispano)

-The zero point five effect, de Tribal 121 para Campaña de control de alcoholismo de Pacífico Seguros. Perú

PM8 – Activación / Reactivación

ORO

–Price on the Jersey, de DM9 DDB para Wal-Mart de Wal-Mart Brasil. Brasil

PLATA

-HeroSmiths, de Energy BBDO para Bayer Aspirin de Bayer Estados Unidos. Estados Unidos (Hispano)

BRONCE

-Cierra Unicef, de J. Walter Thompson España para Unicef de Unicef España. España

El Ojo Mobile:

GRAN OJO

–La última llamada, de RAYA para Donación de Órganos de Corporación Del Trasplante. Chile

MB1 – Publicidad móvil

ORO

–The hijacked highway, de McCann Lima para Sodimac de Sodimac Perú. Perú

BRONCE

-Low res pre rolls, de Lowe / SSP3 para Móviles 4G ETB de Empresa De Telecomunicaciones De Bogotá. Colombia

-The hacker spot, de Lew’Lara\TBWA para The hacker spot de Fundação Dorina Nowill Para Cegos. Brasil

MB2 – Tecnología

ORO

–Max motor dreams, de Ogilvy & Mather Madrid para Max Motor Dreams de Ford España. España

PLATA

-Dytective for Samsung, de Cheil Worldwide Spain para Dytective de Samsung España. España

-Realidad visceral , de J.Walter Thompson Brasil para Rede de Justiça de Rede De Justiça Criminal . Brasil

-The hijacked highway, de McCann Lima para Sodimac de Sodimac Perú. Perú

BRONCE

-The never – Ending forest , de DAVID São Paulo para The never – Ending forest de Faber-Castell Brasil. Brasil

MB3 – Uso de data

ORO

–Amigo anónimo, de J.Walter Thompson Brasil para Alcohólicos Anónimos de Alcohólicos Anónimos Brasil. Brasil

PLATA

-Max motor dreams, de Ogilvy & Mather Madrid para Max Motor Dreams de Ford España. España

MB5 – Juegos

PLATA

-Lego – quest to legoland, de para Lego Theme Park de Lego Dinamarca. Estados Unidos (Hispano)

-Love.trip, de Ampfy para Love.Trip de GOL Linhas Aéreas / KLM Royal Dutch Airlines. Brasil

MB6 – Aplicaciones

ORO

–Reinventando el banco para la era digital, de R/GA São Paulo para Next de Banco Bradesco. Brasil

PLATA

-Ecoalarm, de Wunderman BA para Ecoalarm de Banco De Bosques. Argentina

BRONCE

-Dytective for Samsung, de Cheil Worldwide Spain para Dytective de Samsung España. España

-Max motor dreams, de Ogilvy & Mather Madrid para Max Motor Dreams de Ford España. España

MB7 – Ejecuciones para redes sociales

ORO

–Kiss the Kremlin, de DM9 DDB para Institucional de Ssex Bbox. Brasil

PLATA

-Produtos del mañana, de Africa para Institucional de The Nature Conservancy. Brasil

-LinkedKids, de Nexus BBDO para Fundación Alalay de Fundación Alalay. Bolivia

BRONCE

-Remixgram, de Wunderman Phantasia para Miller Genuine Draft de ABInBev Perú. Perú

-Vets, de Winglatino para SPLC de Southern Poverty Law Center. Estados Unidos (Hispano)

MB8 – Contenidos

PLATA

-Audio makeup, de Ampfy para Maybelline NY de L’Oreal Paris Brasil. Brasil

-La muñeca que eligió conducir, de Proximity Barcelona para Audi España de Audi España . España

-The hijacked highway, de McCann Lima para Sodimac de Sodimac Perú. Perú

BRONCE

-Real time fashion trends, de McCann Lima para Ripley de Ripley Perú. Perú

El Ojo Interactivo:

GRAN OJO

–Lecciones de Español, de Alma DDB para Narcos de Netflix USA. Estados Unidos (Hispano).

IT1 – Online Ad

PLATA

-Entre más veas este anuncio, mejor, de Proximity Colombia para Visa alianza Avianca de Visa Colombia. Colombia

BRONCE

-Low res pre rolls, de Lowe / SSP3 para Móviles 4G ETB de Empresa De Telecomunicaciones De Bogotá. Colombia

-The hacker spot, de LewLaraTBWA para The hacker spot de Fundação Dorina Nowill Para Cegos. Brasil

IT2 – Sites.

ORO

–Nosferatu, de Almap BBDO para Getty Images de Getty Images Brasil. Brasil

PLATA

-HeroSmiths, de Energy BBDO para Aspirina de Bayer Estados Unidos. Estados Unidos (Hispano)

-Terapia de señas, de Prolam Young & Rubicam para Web Interactiva de Terapia de Fundación Me Muevo / Fundación Sordos Chilenos. Chile

BRONCE

-The corruption converter, de FCB Brasil para Estadão de Estadão. Brasil

IT4 – Juegos online.

BRONCE

-Love.trip, de Ampfy para Institucional de GOL Linhas Aéreas / KLM Royal Dutch Airlines. Brasil

IT5 – Aplicaciones.

PLATA

-El color de la corrupción, de Grey Brasil para Vigie Aqui de Reclame Aqui. Brasil

-The hacker spot, de LewLaraTBWA para The hacker spot de Fundação Dorina Nowill Para Cegos. Brasil

BRONCE

-Dytective for Samsung, de Cheil Worldwide Spain para Dytective de Samsung España. España

-Emoti sounds, de Artplan para TIM Live de TIM Brasil. Brasil

-Reinventando el banco para la era digital, de R/GA São Paulo para Next de Banco Bradesco. Brasil

IT6 – Acciones en redes sociales.

PLATA

-El debut, de Africa para Budweiser de AmBev Brasil. Brasil

-Episodio filtrado, de Alma DDB para Narcos de Netflix USA. Estados Unidos (Hispano)

-Kiss the Kremlin [Campaña], de DM9 DDB para Institucional de Ssex Bbox. Brasil

IT7 – Viral Marketing.

ORO

–Lecciones de Español, de Alma DDB para Narcos de Netflix USA. Estados Unidos (Hispano)

PLATA

-Roja a la violencia, de Wunderman Phantasia para Movistar de Telefónica Perú. Perú

BRONCE

-América es grande, de Element para Cerveza Corona de Grupo Modelo México. México

-Cierra Unicef, de J. Walter Thompson España para Unicef de Unicef España. España

IT8 – Videos online.

PLATA

-América es grande, de Element para Cerveza Corona de Grupo Modelo México. México

-Lecciones de Español, de Alma DDB para Narcos de Netflix USA. Estados Unidos (Hispano)

-Nosferatu, de Almap BBDO para Getty Images de Getty Images Brasil. Brasil

IT9 – Videos online interactivos.

PLATA

-Remixgram, de Wunderman Phantasia para Miller Genuine Draft de ABInBev Perú. Perú

-Unmute, de Tribal Buenos Aires para Concientización sobre Violencia de Género de Fundación Para Estudio E Investigación De La Mujer. Argentina

BRONCE

-The exorcist 360, de Fox Creative para El Exorcista de FOX Networks Group Latin America. Argentina

IT10 – Uso de data.

ORO

–Google home of the Whopper, de DAVID Miami para Whopper de Burger King USA. Estados Unidos (Hispano)

PLATA

-Amigo anónimo, de J.Walter Thompson Brasil para Alcohólicos Anónimos de Alcohólicos Anónimos Brasil. Brasil

-El color de la corrupción, de Grey Brasil para Vigie Aqui de Reclame Aqui. Brasil

-Max motor dreams, de Ogilvy & Mather Madrid para Max motor dreams de Ford España. España

BRONCE

-Ai Buddy, de We Believers para Ai Buddy de Vidaxcenter Argentina. Estados Unidos (Hispano)

IT11 – Branded Content.

PLATA

-HeroSmiths, de Energy BBDO para Aspirina de Bayer Estados Unidos. Estados Unidos (Hispano)

-Lecciones de Español, de Alma DDB para Narcos de Netflix USA. Estados Unidos (Hispano)

-Nosferatu, de Almap BBDO para Getty Images de Getty Images Brasil. Brasil

-The hijacked highway, de McCann Lima para Sodimac de Sodimac Perú. Perú

BRONCE

-América es grande, de Element para Cerveza Corona de Grupo Modelo México. México

-Episodio filtrado, de Alma DDB para Narcos de Netflix USA. Estados Unidos (Hispano)

El Ojo Creative Data:

GRAN OJO

–El color de la corrupción, de Grey Brasil para Vigie Aqui de Reclame Aqui. Brasil

CD1 – Mejor visualización con el uso de data

PLATA

-Nosferatu, de Almap BBDO para Getty Images de Getty Images Brasil. Brasil

BRONCE

-Librería de orgasmos, de Proximity Madrid para Juguetes eróticos de Bijoux Indiscret España. España

-The corruption converter, de FCB Brasil para Estadão de Estadão. Brasil

CD2 – Uso de data en Tiempo Real

PLATA

-Carzaam, de Grey Maruri para Talleres autorizados Renault de Renault Ecuador. Ecuador

CD3 – Mejor experiencia con el uso de data

ORO

–Lego – Quest To Legoland, de MediaMonks para Lego Theme Park de Lego Dinamarca. Estados Unidos (Hispano)

PLATA

-El color de la corrupción, de Grey Brasil para Vigie Aqui de Reclame Aqui. Brasil

BRONCE

-Movido al respecto, de TV Globo para Inclusión Social de TV Globo. Brasil

El Ojo Producción Digital:

GRAN OJO

–Un nuevo banco connected by design, de R/GA São Paulo para Next de Banco Bradesco. Brasil

PD1 – Interfaz y Navegación

ORO

–Reinventando la experiencia bancaria, de R/GA São Paulo para Next de Banco Bradesco. Brasil

PLATA

-Nike iD VR studio, de R/GA Buenos Aires para NikeID de Nike Chile. Chile

-Read to me, de The Electric Factory para Read to Me de Eme Content. Uruguay

PD2 – Dirección de Arte

ORO

–Librería de orgasmos, de Proximity Madrid para Juguetes eróticos Bijoux Indiscrets de Bijoux Indiscret España. España

BRONCE

-Ecoalarm, de Wunderman BA para Ecoalarm de Banco De Bosques. Argentina

-Make a masterpiece, de MediaMonks para Stock Images de Adobe. Paises no Iberoamericanos

PD3 – Diseño de Sonido/ Música

ORO

–Talk to me, de Maruri Grey para Parlantes de Panasonic Ecuador. Ecuador

PLATA

-Librería de orgasmos, de Proximity Madrid para Juguetes eróticos Bijoux Indiscrets de Bijoux Indiscret España. España

BRONCE

-Ecoalarm, de Wunderman BA para Ecoalarm de Banco De Bosques. Argentina

PD5 – Experiencia de usuario

PLATA

-Ai Buddy, de We Believers para Ai Buddy de Vidaxcenter Argentina. Estados Unidos (Hispano)

-Realidad visceral, de J.Walter Thompson Brasil para Rede de Justiça de Rede De Justiça Criminal. Brasil

-Reinventando la experiencia bancaria, de R/GA São Paulo para Next de Banco Bradesco. Brasil

BRONCE

-Nike iD VR studio, de R/GA Buenos Aires para Institucional de Nike Chile. Chile

-VR power trainer, de R/GA Buenos Aires para VR Power Trainer de Power Chair Football Argentina. Argentina

PD6 – Diseño Global

ORO

–Un nuevo banco connected by design, de R/GA São Paulo para Next de Banco Bradesco. Brasil

PLATA

-Produtos del mañana, de Africa para Institucional de The Nature Conservancy Brasil. Brasil

El Ojo Contenido:

GRAN OJO

–Cuánto. Más allá del dinero, de MRM / McCann Madrid para Cuenta Smart 1|2|3 de Banco Santander España. España

CT1 – Audiovisual / Hasta 3 minutos.

ORO

–La muñeca que eligió conducir, de Proximity Barcelona para Audi España de Audi España . España

PLATA

-Rechazados, de We Believers para Pepsi y Burger King de Burger King Argentina. Argentina

CT2 – Audiovisual / Entre 3 y 20 minutos.

ORO

–Cuánto. Más allá del dinero, de MRM / McCann Madrid para Cuenta Smart 1|2|3 de Banco Santander España. España

PLATA

-El debut , de Africa para Budweiser de AmBev Brasil. Brasil

BRONCE

-Nosferatu, de Almap BBDO para Getty Images de Getty Images Brasil. Brasil

CT3 – Impreso

PLATA

-Primer acto, de Grey Colombia para Ecopetrol de Ecopetrol. Colombia

BRONCE

-Hello news, de F.biz para Moto Z de Motorola Brasil . Brasil

CT4 – Radial

BRONCE

-La radioterapia más segura, de Athos para Autoexamen de Mamas de Voluntarias De Cáncer De Mama Bolivia. Bolivia

-Say it with Pepsi , de Mirum Puerto Rico para Pepsi de Pepsico Puerto Rico. Puerto Rico

CT5 – Plataformas digital y mobile

PLATA

-Fri Movistar, de Wunderman BA para Fri Movistar de Telefónica Argentina. Argentina

-Lifeline, de Ogilvy & Mather USA para Lifeline de Qualcomm. Estados Unidos (Hispano)

-The hijacked highway, de McCann Lima para Sodimac de Sodimac Perú. Perú

CT6 – Plataformas sociales

ORO

–Lecciones de español, de Alma DDB para Narcos de Netflix USA. Estados Unidos (Hispano)

BRONCE

-Episodio filtrado, de Alma DDB para Narcos de Netflix USA. Estados Unidos (Hispano)

-Más del 70% , de J.Walter Thompson Brasil para Instituto Azmina de Instituto Azmina. Brasil

CT7- Contenido generado por Influencer

ORO

–Disculpas ilimitadas del Condor Mendoza, de McCann Lima para Entel Prepago de Entel Perú. Perú

PLATA

-El debut, de Africa para Budweiser de AmBev Brasil. Brasil

BRONCE

-2030 una idea que se hizo mundial, de Mercado McCann para Mundial de fútbol 2030 de Iniciativa 2030. Argentina

CT8 – Co-Creación y contenido generado por el usuario

PLATA

–Banco de views, de Geometry Global Colombia para Claro de Claro Colombia. Colombia

BRONCE

-Say it with Pepsi , de Mirum Puerto Rico para Pepsi de Pepsico Puerto Rico. Puerto Rico

-Unforgettable songs, de Isobar para Mares Films de Mares Films. Brasil

CT9 – Eventos de marcas

PLATA

-Hijos del entendimiento, de McCann España para Campaña Institucional de Campofrío España. España

CT10 – Experiencia de marca

ORO

–Sobrevivientes Volvo, de We Believers para Volvo de Volvo North Miami. Estados Unidos (Hispano)

PLATA

-Reinventando la experiencia bancaria, de R/GA São Paulo para Next de Banco Bradesco. Brasil

-The hijacked highway, de McCann Lima para Sodimac de Sodimac Perú. Perú

El Ojo Radio:

GRAN OJO

–Día de la madre [Campaña], de McCann España para Jamón Navidul de Campofrío España. España

RA1: Alimentos, bebidas, lácteos, golosinas y snacks.

PLATA

-Día de la madre: Ana, de McCann España para Jamón Navidul de Campofrío España. España

BRONCE

-Día de la madre: Elena, de McCann España para Jamón Navidul de Campofrío España. España

-Día de la madre: Pablo, de McCann España para Jamón Navidul de Campofrío

RA2: Hogar y Oficina: Limpieza, decoración, electrodomésticos.

BRONCE

-Trabalenguas – Armario, de McCann Lima para Servicio de armado de muebles de Sodimac Perú. Perú

-Trabalenguas – Zapatera, de McCann Lima para Sodimac servicio de armado de muebles de Sodimac Perú. Perú

RA3: Artículos de higiene personal, belleza, medicinales y farmacéuticos.

BRONCE

-Disclaimer, de FCB Lisboa para Harmony de Beiersdorf Portugal. Portugal

RA4: Automóviles camiones y motos. Accesorios y repuestos.

PLATA

-Agua, de Ogilvy & Mather Madrid para Ford Service de Ford España. España

BRONCE

-Mucho, de Grey Uruguay para Promoción OCA de Automóvil Club Del Uruguay. Uruguay

RA5: Compañías de servicios públicos y privados con fines de lucro.

PLATA

-Así sonó 1, de Young & Rubicam Uruguay para Campaña sobre seguridad vial de Banco de Seguro del Estado de Uruguay. Uruguay

-Así sonó 2, de Young & Rubicam Uruguay para Campaña sobre seguridad vial de Banco de Seguro del Estado de Uruguay. Uruguay

BRONCE

-Escalera, de Havas WW Gurisa para Garantía de alquiler de ANDA. Uruguay

RA7: Comercios al público, supermercados y tiendas online.

PLATA

-Bisagra borracho, de McCann Santo Domingo para 3-In-One Oil de Ferreteria Tabar. Centroamérica y Caribe

-Bisagra gordito, de McCann Santo Domingo para 3-In-One Aceite de Ferreteria Tabar. Centroamérica y Caribe

RA8 – Medios de comunicación y publicaciones.

PLATA

-Falló la Corte, de Mercado McCann para Diario Perfil de Diario Perfil. Argentina

RA9: Recreación, moda, transporte, viajes y turismo.

PLATA

-Despedida Fernanda, de McCann Lima para Vuelos Internacionales de LATAM Airlines Perú. Perú

BRONCE

-Despedida Pedro, de McCann Lima para Vuelos Internacionales de LATAM Airlines Perú. Perú

-History worth playing, de DDB España para Museo del vídeo juego de Berlín de Computer Spiele Museum. España

RA10 – Bien público, responsabilidad social empresaria, mensajes gubernamentales, políticos y religiosos.

ORO

-Obscene gap: abogada, de McCann España para Campaña sobre la brecha salarial de IB Women. España

PLATA

-Obscene gap: arquitecta, de McCann España para Campaña sobre la brecha salarial de IB Women. España

-Obscene gap: periodista, de McCann España para Campaña sobre la brecha salarial de IB Women. España

-Una llamada contra el trabajo infantil, de Wunderman Phantasia para Fundación Telefónica de Telefónica Móviles Perú. Perú

BRONCE

-Matar, de Punto Ogilvy & Mather para Ovación de El País Uruguay. Uruguay

RA11: Campañas de Productos, Servicios e Institucional

ORO

–Día de la madre [Campaña], de McCann España para Jamón Navidul de Campofrío España. España

-Thanks for nothing 2 [Campaña], de Alma DDB para Clorox bleach de Clorox USA. Estados Unidos (Hispano)

PLATA

-Trabalenguas [Campaña], de McCann Lima para Sodimac servicio de armado de muebles de Sodimac Perú. Perú

BRONCE

-A medias [Campaña], de Richards Lerma para MetroPCS Wireless de MetroPCS Communications. Estados Unidos (Hispano)

-Despedidas [Campaña], de McCann Lima para Vuelos internacionales de LATAM Airlines Perú. Perú

RA12: Campañas de Bien público, responsabilidad social empresaria, mensajes gubernamentales, políticos y religiosos

PLATA

-Bebidas [Campaña], de Publimark MullenLowe para Campaña de prevención de Hospital De Niños. Centroamérica y Caribe

BRONCE

-No te hagas güey [Campaña], de BBDO México para Campaña de prevención de Cerveceros De México. México

RA13: Formatos no convencionales

ORO

-Music transplant, de Ccz Comunicação para Doação de Órgãos de Jovem Pan FM. Brasil

-Price on the Jersey , de DM9 DDB para Institucional de Wal-mart Brasil. Brasil

PLATA

-Talk to me, de Maruri Grey para Parlantes Panasonic de Panasonic Ecuador. Ecuador

BRONCE

-Put it down, de Dieste para Public service announcement de Apple Sport Chevrolet. Estados Unidos (Hispano)

El Ojo Gráfica:

GRAN OJO

–Burning stores [Campaña], de DAVID Miami para Burger King deBurger King USA. Estados Unidos (Hispano)

GR1: Alimentos, lácteos, golosinas y snack

PLATA

-Algodón dulce, de Prolam Young & Rubicam para Freddo deFreddo Chile. Chile

BRONCE

-Pop corn, de Prolam Young & Rubicam para Freddo deFreddo Chile. Chile

GR3: Bebidas no alcohólicas.

ORO

–Auto (Café Caribe), de Prolam Young & Rubicam para Café Caribe de Café Caribe. Chile

PLATA

-Chinos, de BBDO Chile para Amman tea Blends deAmman Tea Blends. Chile

-Llaves, de Prolam Young & Rubicam para Café Caribe deCafé Caribe. Chile

GR5: Productos de higiene personal, belleza, belleza, medicinales y farmacéuticos.

PLATA

-Escapes: león, de Dhélet Y&R Latam para Laxante Fecofar deLaboratorios Fecofar. Argentina

BRONCE

-Cohete, de D4 McCann Guatemala para Condones retardantes Vive dePasmo. Centroamérica y Caribe

-Escapes: toro, de Dhélet Y&R Latam para Laxantes Fecofar deLaboratorios Fecofar. Argentina

-Hot dog, de DDB Latina Puerto Rico para Alka-Seltzer deBayer Puerto Rico. Puerto Rico

-Oil spills: pelican, de Alma DDB para Rio Art deRio Art. Estados Unidos (Hispano)

GR7: Automóviles, camiones y motos. Accesorios y repuestos

ORO

–Mingitorio, de DDB Argentina para Control de Distancia Volkswagen de Volkswagen Argentina. Argentina

PLATA

-Sauna, de DDB Argentina para Control de Distancia Volkswagen deVolkswagen Argentina. Argentina

BRONCE

-Control automático de distancia, de El Taier DDB Centro para Control de distancia automático Volkswagen deVolkswagen Guatemala. Centroamérica y Caribe

GR8: Instituciones y servicios financieros

PLATA

-2:45 sin respirar, de DDB Colombia para BBVA deBBVA Colombia. Colombia

GR9: Compañías de servicios públicos y privados con fines de lucro

PLATA

-Cocodrilo, de TBWA Buenos Aires para Trust Cargo deTrust Cargo International. Argentina

BRONCE

-Halcón, de TBWA Buenos Aires para Trust Cargo International deTrust Cargo International. Argentina

GR10: Institucional e imagen corporativa. Auspicios y Patrocinios.

ORO

–Cuerno, de DDB Argentina para Institucional de Getty Images Argentina. Argentina

PLATA

-Soldado, de DDB Argentina para Institucional deGetty Images Argentina. Argentina

BRONCE

-Basura, de DDB Argentina para Institucional deGetty Images Argentina. Argentina

GR12: Medios de comunicación y publicaciones

PLATA

-Los hijos de todas las bombas, de Mercado McCann para Diario Perfil deDiario Perfil. Argentina

BRONCE

-Caperucita, de Prolam Young & Rubicam para Alfaguara deAlfaguara Chile. Chile

-Moby Dick, de Prolam Young & Rubicam para Audio Libros Alfaguara deAlfaguara Chile. Chile

GR13: Recreación, moda, transporte viajes y turismo

PLATA

–Cine, de McCann Worldgroup Colombia para LATAM Entertainment deLATAM Colombia. Colombia

BRONCE

-Calvo, de Prolam Young & Rubicam para Loto dePolla Chilena De Beneficiencia. Chile

–Teatro, de McCann Worldgroup Colombia para LATAM Entertainment deLATAM Colombia. Colombia

GR14: Bien público, responsabilidad social empresaria, mensajes gubernamentales, políticos y religiosos.

PLATA

-5to piso, de Grey Uruguay para Campaña sobre el manejo responsable deAutomóvil Club Del Uruguay. Uruguay

-Hay vida, de Mercado McCann para Fundación Repro deHalitus. Argentina

-Ruta 1, de Mercado McCann para Seguridad Vial deSommierCenter. Argentina

GR15: Campañas de Productos

ORO

–Distancias VW [Campaña], de DDB Argentina para Control de distancia Volkswagen deVolkswagen Argentina. Argentina

–Made of brazilian summer 1 [Campaña], de Almap BBDO para Havaianas deAlpargatas Brasil. Brasil

PLATA

-Jaulas [Campaña], de DDB España para Audi allroad deVolkswagen España. España

-Made of brazilian summer 2 [Campaña], de Almap BBDO para Havaianas deAlpargatas Brasil. Brasil

-Puertas [Campaña], de Almap BBDO para Volkswagen Trucks deMan Latin America Brasil. Brasil

BRONCE

-Abuela – Jefe – Ama de casa [Campaña], de Mercado McCann para TyC Sports play deTyC Sports Argentina. Argentina

-The curious afterlife of a tin [Campaña], de Energy BBDO para Altoids deWrigley USA. Estados Unidos (Hispano)

GR16: Campañas de Servicios

PLATA

-Sillas [Campaña], de McCann Worldgroup Colombia para LATAM Entertainment deLATAM Colombia. Colombia

BRONCE

-Cazadores [Campaña], de TBWA Buenos Aires para Trust Cargo deTrust Cargo International. Argentina

-Estereotipos [Campaña], de Almap BBDO para Getty Images deGetty Images Brasil. Brasil

GR17: Campañas Institucionales y de Imagen Corporativa. Auspicios y Patrocinios.

ORO

–Burning stores [Campaña], de DAVID Miami para Burger King deBurger King USA. Estados Unidos (Hispano)

–Getty [Campaña], de DDB Argentina para Institucional de Getty Images Argentina. Argentina

PLATA

-Stick to art [Campaña], de Winglatino para Liga de Arte deLiga De Arte. Estados Unidos (Hispano)

BRONCE

–En las manos correctas [Campaña], de Lowe / SSP3 para Bibliotecas Colsubsidio deColsubsidio. Colombia

GR18: Campañas de Bien público, responsabilidad social empresaria, mensajes gubernamentales, políticos y religiosos.

PLATA

-Cyberbullying [Campaña], de El Taier DDB Centro para Concientización sobre el ciberbullying Save The Children deSave The Children Guatemala. Centroamérica y Caribe

-Dibujando un abuso [Campaña], de Africa para Campaña de concientización sobre la pedofilia deDisque Denuncia. Brasil

-Hay vida [Campaña], de Mercado McCann para Fundación Repro deHalitus. Argentina

BRONCE

-Desayuno – Almuerzo – Cena [Campaña], de Mercado McCann para Banco de Alimentos deBanco De Alimentos. Argentina

GR19: Formato impreso no convencional

PLATA

-Un diario, un símbolo de protesta, de McCann Lima para Concientización contra la violencia de género dePerú 21. Perú

GR20: Formato combinado

PLATA

–2:45 sin respirar, de DDB Colombia para BBVA deBBVA Colombia. Colombia

El Ojo Vía Pública:

VP1: Productos

PLATA

-Mingitorio, de DDB Argentina para Control de Distancia de Volkswagen Argentina. Argentina.

BRONCE

-Sauna , de DDB Argentina para Control de Distancia de Volkswagen Argentina. Argentina.

-Espalda, de Propeg para Institucional de VK Plus Size Fashion. Brasil.

VP2: Servicios

BRONCE

–Hogar, de McCann Worldgroup Colombia para Lotería de Boyacá de Lotería De Boyacá. Colombia.

-Security guard, de Havas Tribu para Movistar Internet ilimitado nocturno de Telefónica Costa Rica. Centroamérica y Caribe.

VP3: Institucional e Imagen Corporativa. Auspicios y Patrocinios.

ORO

–Soldado, de DDB Argentina para Banco de imágenes de Getty Images Argentina. Argentina.

PLATA

-Ataque, de DDB Argentina para Banco de imágenes de Getty Images Argentina. Argentina.

-Cuerno, de DDB Argentina para Banco de imágenes de Getty Images Argentina. Argentina.

VP4: Bien Público, responsabilidad social empresaria, mensajes gubernamentales, políticos y religiosos.

BRONCE

-Corazón, de DDB Argentina para Concientización sobre la Donación de Órganos de Fundación Argentina De Transplante Hepático (FATH). Argentina.

VP5: Campañas

ORO

–Pass the Heinz [Campaña], de DAVID Miami para Heinz de The Kraft Heinz Company. Estados Unidos (Hispano).

PLATA

-Getty [Campaña], de DDB Argentina para Banco de imágenes de Getty Images Argentina. Argentina.

BRONCE

-Distancias [Campaña], de DDB Argentina para Control de distancia de Volkswagen Argentina. Argentina.

VP6: Formato no convencional

PLATA

–Equality signs, de J. Walter Thompson Colombia / Glue Colombia para Nike Women de Nike Colombia. Colombia.

-Poosters, de J.Walter Thompson Brasil para Bapantol Baby de Bayer Brasil. Brasil.

-Shots of change, de Agência3 para Servicio Social de Instituto Bola Pra Frente. Brasil.

VP7: Ambientaciones e Instalaciones

ORO

–Inequality courts, de Africa para EspnW de ESPN Brasil. Brasil.

PLATA

–Breastfeeding mannequin, de J. Walter Thompson Colombia para Institucional de Amigos De La Lactancia & Coalición De Marcas. Colombia.

-Sobrevivientes Volvo, de We Believers para Volvo de Volvo North Miami. Estados Unidos (Hispano).

BRONCE

-Fun Legacy , de LOLA MullenLowe para Video de 9GAG, Inc. España.

VP8: Carteles (Indoor)

ORO

–Getty, de DDB Argentina para Banco de imágenes de Getty Images Argentina. Argentina.

PLATA

-Bacteriads, de The Electric Factory para Lifebuoy de Unilever Uruguay. Uruguay.

BRONCE

-Lo que mamá no quiere, de Fahrenheit DDB para Institucional Día de la Madre de Oechsle. Perú.

VP9: Postales

BRONCE

-Una ciudad,dos caras, de Young & Rubicam Uruguay para Denuncia de la pobreza de TECHO Uruguay. Uruguay.

VP10: Digitales

ORO

–Dog channel, de Almap BBDO para Pedigree de Mars Brasil. Brasil

PLATA

-Librería de orgasmos, de Proximity Madrid para Juguetes eróticos de Bijoux Indiscret España. España.

-The hijacked highway, de McCann Lima para Sodimac de Sodimac Perú. Perú.

El Ojo Eficacia:

EF1 – Productos

ORO

–Price on the Jersey, de DM9 DDB para Wal-Mart de Wal-Mart Brasil. Brasil

PLATA

–Sex guardian, de Geometry Global Colombia para Condones DUO de Beiersdorf Colombia. Colombia

BRONCE

-Coxinha de Mortadela, de PPM Brasil para Coxinha de Mortadela de Ragazzo Fast Food. Brasil

EF2 – Servicios

PLATA

-Una promo original de banco Galicia, de Mercado McCann para Institucional de Banco Galicia. Argentina

BRONCE

-Día de las madres, de REF+ para Institucional Día de las madres de Mercado Livre Brasil. Brasil

EF3 – Campañas Institucionales e imagen corporativa. Auspicios y Patrocinios.

ORO

–Lets put sequeira in its rightful place, de Fuel Lisboa para Lets put Sequeira in its rightful place de MNAA (Museo Nacional De Las Artes Antiguas). Portugal

BRONCE

-Whopper dealer, de Interaction para Whopper de Burger King Costa Rica. Centroamérica y Caribe

EF4 – Campañas de Bien público, responsabilidad social empresaria, mensajes gubernamentales, políticos y religiosos.

PLATA

-Tetas x Tetas, de DAVID Buenos Aires para Concientización del cáncer de mama MACMA de MACMA. Argentina

BRONCE

-Chocó to dance, de Lowe / SSP3 para Plataforma web Choco to Dance de Fundación JPGC. Colombia

-Dona un hashtag y salva vidas, de McCann Lima para Institucional de Cruz Roja Peruana. Perú

-Violencia de género, de Nómades para Cerveza Tecate de Cuauhtemoc Moctezuma Heineken México. México

EF5 – Lanzamiento y relanzamiento de producto

ORO

–Lecciones de español [Campaña], de Alma DDB para Narcos de Netflix USA. Estados Unidos (Hispano)

EF6 – Activación de marca.

PLATA

-Sobrevivientes Volvo, de We Believers para Volvo de Volvo North Miami. Estados Unidos (Hispano)

EF7 – Éxito sostenido.

ORO

–La historia de Marcos y Claudia, de Mercado McCann para Institucional de Banco Galicia. Argentina

PLATA

-La ciencia y las vacaciones, de Madre para Institucional de Almundo.Com. Argentina

EF8 – Estrategia y uso de medios.

PLATA

-El anuncio que hizo un gran cambio en 24 horas., de McCann Lima para Campaña por la inclusión en Escuelas de Sociedad Peruana De Sindrome De Down. Perú

Mejor Idea Latina:

GRAN OJO

–The refugee nation, de Ogilvy & Mather New York / Asteroide para The refugee nation de Amnistia Internacional. Pa: Asteroide Filmes. D: Guilherme Biglia. Brasil

Grupo A

PLATA

-LifeLine, de Ogilvy & Mather USA para Snapdragon 820 de Qualcomm. Pa: Anonymous Content / Rebolución. D: Armando Bo. Estados Unidos (Hispano)

-News of hope, de Ogilvy & Mather Brasil para Donación de órganos de LiveON NY. Pa: Central Films. D: Rodrigo García Saiz. Paises no Iberoamericanos

BRONCE

-Ahí afuera, de para App Studio + de Vivendi & Telefonica Group. Pa: Primo. D: Nico Perez Veiga. Paises no Iberoamericanos

Grupo B

ORO

–Google home of the whopper, de DAVID Miami para Whopper de Burger King USA. Estados Unidos (Hispano)

PLATA

-2030 una idea que se hizo Mundial, de Mercado McCann para Mundial de fútbol 2030 de Iniciativa 2030. Argentina

Grupo C

PLATA

-G Active, de TBWA Chiat Day LA para Gatorade G Active de Pepsico México. México

-Serena Williams match point, de TBWA Chiat Day LA para Gatorade de Pepsico USA. Paises no Iberoamericanos

BRONCE

-#MakeTheFuture, de J. Walter Thompson Brazil para Plataforma colaborativa de soluciones energéticas de Shell Global. Paises no Iberoamericanos

El Tercer Ojo:

GRAN OJO

-Google home of the whopper, de DAVID Miami para Whopper de Burger King USA. Estados Unidos (Hispano).

PLATA

-2030 una idea que se hizo mundial, de Mercado McCann para Mundial de fútbol 2030 de Iniciativa 2030. Argentina.

-El debut, de Africa para Budweiser de AmBev Brasil. Brasil.

-Talk to me, de Maruri Grey para Parlantes Talk to me de Panasonic Ecuador. Ecuador.

BRONCE

-Lecciones de español, de Alma DDB para Narcos de Netflix USA. Estados Unidos (Hispano).

-Pass the Heinz , de DAVID Miami para Heinz de The Kraft Heinz Company. Estados Unidos (Hispano).

El Ojo Campañas Integradas:

ORO

–Price on the Jersey, de DM9 DDB para Institucional de Wal-Mart Brasil. Brasil.

PLATA

-Cierra Unicef , de J. Walter Thompson España para Unicef de Unicef España. España.

-El debut, de Africa para Budweiser de AmBev Brasil. Brasil.

-Made of brazilian summer, de Almap BBDO para Havaianas de Alpargatas Brasil. Brasil.

-Nosferatu, de Almap BBDO para Getty Images de Getty Images Brasil. Brasil.

El Ojo Film:

GRAN OJO

Culo y Calzón, de Mercado McCann para Institucional de TyC Sports Argentina. Argentina. Pa: La Doble A. D: Watta Fernández.

FL1: Alimentos, lácteos, golosinas y snack.

PLATA

Venganza, de McCann España para Salchichas Campofrío de Campofrío España. España. Pa:Primo. D: Martín Kalina.

BRONCE

Designios, de Mercado McCann para Institucional de Paladini. Argentina. Pa: Blue Productora. D: Pucho Mentasti.

Genes: Amor, de McCann España para Atún claro Calvo ligero de Calvo España. España. Pa: Agosto. D: Diego Nuñez Irigoyen.

Genes: Pechos, de McCann España para Atún claro Clavo ligero de Calvo España. España. Pa: Agosto. D: Diego Nuñez Irigoyen.

FL2: Bebidas alcohólicas, tabaco y cigarrillos.

ORO

Un hombre común y Corrientes, de Madre para Quilmes de Quilmes Argentina. Argentina. Pa: Rebolución. D: Armando Bo.

PLATA

El Antipinky Pint, de Fahrenheit DDB para Cerveza Artesanal Barbarian de Barbarian. Perú. Pa: Rebeca Producciones. D: Ricardo Chadwick.

Francella, de Madre para Cerveza Quilmes de Quilmes Argentina. Argentina. Pa: Rebolución. D: Armando Bo.

FL3: Bebidas no alcohólicas.

PLATA

Estamos más cerca, de Grey Argentina para Institucional Coca-Cola de Coca-Cola Argentina. Argentina. Pa: Primo. D: Nico Pérez Veiga.

BRONCE

Encendido, de DAVID Buenos Aires para Powerade de Coca-Cola Argentina. Argentina. Pa: Primo. D: Nico Pérez Veiga.

FL4: Productos de higiene doméstica y mantenimiento del hogar y la oficina.

PLATA

Amateurs, de Grey Argentina para Magistral de Procter & Gamble Argentina. Argentina. Pa: Argentina Cine. D: Camila Gimenez Zapiola.

BRONCE

Casa, de FCB Buenos Aires para Poett Fraganza de Clorox Argentina. Argentina. Pa: Mu Films. D: El Clan.

FL5: Productos de higiene personal, belleza, medicinales y farmacéuticos.

BRONCE

Bebê, de DM9 DDB para Baby de Johnson & Johnson Brasil. Brasil. Pa: O2 Filmes / Cabaret Studio. D: Fred Luz.

Tommy Hugs, de Ponce para Axe de Unilever Argentina. Argentina. Pa: Landia. D: Agustín Alberdi.

FL7: Automóviles, camiones y motos. Accesorios y repuestos.

PLATA

Control automático de distancia, de El Taier DDB Centro para Control Automático de Distancia Volkswagen de Volkswagen Guatemala. Pa: Landia. D: Frank Paparella.

Toilets, de DDB Argentina para Cross up! de Volkswagen Argentina. Argentina. Pa: Salado Films. D: Rodrigo García Saiz.

BRONCE

Best burger in town, de Africa para Mitsubishi ASX de Mitsubishi Motors Do Brasil. Brasil. Pa: Saigon Filmes. D: Vellas.

Rockstar, de DDB España para Volkswagen Lane Assist de Volkswagen España. España. Pa: Garage Films España. D: Juan Flesca.

FL8: Instituciones y servicios financieros.

PLATA

War, de Master Comunicação para Institucional de Seguradora Líder. Brasil. Pa: The Youth. D: Eduardo Lubiazi.

BRONCE

Eau de Garrón, de Mercado McCann para Promoción Vamos los Jueves, Banco Galicia de Banco Galicia. Argentina. Pa: Concreto Films. D: Juan Taratuto / Matias Scartascini.

Poema, de Mercado McCann para Institucional de Rapipago. Argentina. Pa: Argentina Cine. D: Vladimir Durán.

FL9: Compañías de servicios públicos y privados con fines de lucro.

PLATA

Hater – anti-millennial, de FCB Buenos Aires para ZonaJobs Argentina. Argentina. Pa: Mu Films. D: El Clan.

BRONCE

Exploradores, de Don para Fibertel de Cablevisión Argentina. Argentina. Pa: La Doble A. D: Watta Fernández.

Manos, de Ponce para Personal de Telecom Argentina. Argentina. Pa: La Doble A. D: Esteban Sapir.

FL10: Institucional e imagen corporativa. Auspicios y Patrocinios.

ORO

Rechazados, de We Believers para Pepsi / Burger King de Pepsico Argentina / Burger King Argentina. Argentina.

PLATA

Eutanasia, de Mercado McCann para Institucional de Philco Argentina. Argentina. Pa: Landia. D: Julián Fernández.

BRONCE

Funeral II, de Almap BBDO para Volksbike de Volkswagen Brasil. Brasil. Pa: Sentimental Filmes. D: Marcello Lima.

FL11: Comercios al público, supermercados y tiendas online.

PLATA

Precios corajudos, de Madre para Carrefour Argentina. Argentina. Pa: La Doble A. D: Esteban Sapir / Juan Cordoni.

BRONCE

Fotografías, de Fahrenheit DDB para Promart Homecenter Perú. Perú. Pa: Señor Z. D: Bacha y Chinon.

FL12: Medios de comunicación y publicaciones.

ORO

Culo y Calzón, de Mercado McCann para Institucional de TyC Sports Argentina. Argentina. Pa: La Doble A. D: Watta Fernández.

PLATA

Hijos de Premium, de Ponce para Fox Premium de FOX Argentina. Argentina. Pa: Landia. D: Rodrigo Saavedra.

BRONCE

Sinceros, de Ponce para FOX Sports Premium y TNT Sports de FOX Argentina. Argentina. Pa: Argentina Cine. D: Augusto Giménez Zapiola.

Sinversos, de Mercado McCann para Institucional de TyC Sports Argentina. Argentina. Pa: La Doble A. D: Watta Fernández.

FL13: Recreación, moda, transporte, viajes y turismo.

PLATA

El beso, de RKpeople para La Quiniela de Loterías Y Apuestas Del Estado. España. Pa: Fandango. D: Rafa Cortés.

Ódienme, de Madison DDB para Marca País Esencial Costa Rica de Procomer Costa Rica. Pa: Fulfierros. D: Gustavo Loria.

BRONCE

Regalos descompensados, de Contrapunto BBDO para Lotería Nacional de Loterías del Estado España. España. Pa: Pueblo Films. D: Rafa López Saubidet.

FL14: Bien público, responsabilidad social empresaria, mensajes gubernamentales, políticos y religiosos.

ORO

Love story, de Young & Rubicam México para Conciencia Movistar de Telefonica México. México. Pa:Wabi Productions. D: Andrew Lang.

PLATA

Born apart, de Young & Rubicam México para Special Olimpics México. México. Pa: Oxígeno Producciones. D: Kike Maíllo.

BRONCE

Doctor, de Fuel Lisboa para Associação de Mulheres Contra a Violência de AMCV Portugal. Portugal. Pa: Krypton. D: Fred Oliveira.

FL15: Campañas de Productos.

ORO

ConverSOS [Campaña], de Mercado McCann para Institucional TyC Sports de TyC Sports Argentina. Argentina. Pa: La Doble A. D: Watta Fernández.

PLATA

Inspiración [Campaña], de La Comunidad para Billboard Argentina. Argentina. Pa:Primo. D: Brian Kazez.

BRONCE

Apodos [Campaña], de Ponce para Axe de Unilever Argentina. Argentina. Pa: Landia. D: Agustín Alberdi.

FL16: Campañas de Servicios.

ORO

Lugares [Campaña], de La Comunidad para Turismo Argentina de Presidencia de la Nación Argentina. Argentina. Pa: Primo. D: Luisa Kracht.

PLATA

Eau de Garrón – Mala sangre – Go juicer – Aqua&Aceite [Campaña], de Mercado McCann para Institucional de Banco Galicia. Argentina. Pa: Concreto Films. D: Juan Taratuto / Matias Scartascini.

BRONCE

Multiplicá [Campaña], de Dhélet Y&R Latam para Multiplicate Movistar de Telefónica Argentina. Argentina. Pa: La Doble A. D: Esteban Sapir / Martin Donozo.

Poema – Siesta – Aprendiz [Campaña], de Mercado McCann para Institucional de Rapipago. Argentina. Pa: Argentina Cine. D: Vladimir Duran.

FL17: Campañas Institucionales y de Imagen Corporativa. Auspicios y Patrocinios.

PLATA

El folclore del fútbol [Campaña], de Madre para Institucional Cerveza Quilmes de Quilmes Argentina. Argentina. Pa: Rebolución. D: Armando Bo.

BRONCE

Cinemateca [Campaña], de Larsen; Laudrup & Lerby para Festival 35º Internacional de Cine de Cinemateca Uruguaya. Uruguay. Pa: Oriental Films. D: Boki y Chelo.

FL19 – Productos

ORO

Fun Legacy, de LOLA MullenLowe para Institucional de 9GAG, Inc. España. Pa: Story We Produce. D: Daniel Fortuny.

PLATA

One Walk with Chicano Batman, de Anomaly para Johnnie Walker de Diageo USA. Estados Unidos. Pa: All Day Everyday. D: Ghost + Cow.

FL20 – Servicios

ORO

Jack, de Almap BBDO para Getty Images de Getty Images Brasil. Brasil. Pa: Vetor Zero. D: Gabriel Nobrega.

FL21 – Institucional e imagen corporativa. Auspicios y Patrocinios.

PLATA

Hijos del entendimiento, de McCann España para Institucional Campofrío de Campofrío España. España. Pa: Lee Films. D: Sega.

BRONCE

Gracias mamá, de McCann México para Día de la madre Nido de Nestlé México. México. Pa: Películas Imaginarias. D: Mario Muñóz.

FL22 – Bien público, responsabilidad social empresaria, mensajes gubernamentales, políticos y religiosos.

BRONCE

Juguetes vs Armas, de MullenLowe SSP3 para Prevención de reclutamiento infantil de Ministerio de Defensa Colombia. Colombia. Pa: Los Notarios. D: Alejandro Carreño.

Obscene gap: Huelga, de McCann España para Campaña Social Brecha Salarial de IB Women. España. Pa: Lee Films. D: Sega / Fede.

Obscene gap: Testimonios, de McCann España para Campaña Social Brecha Salarial de IB Women. España. Pa: Lee Films. D: Sega / Fede.

FL23 – Comerciales hasta 30 segundos de duración

PLATA

Control automático de distancia, de El Taier DDB Centro para Control Automático de Distancia Volkswagen de Volkswagen Guatemala. Pa: Landia. D: Frank Paparella.

FL24 – Comerciales de 31 a 120 segundos de duración

ORO

Campaña Lecciones de Español [Campaña], de Alma DDB para Narcos de Netflix USA. Estados Unidos. Pa: Alma Studio.

PLATA

Estamos más cerca, de Grey Argentina para Coca Cola de Coca-Cola Argentina. Argentina. Pa: Primo. D: Nico Pérez Veiga.

BRONCE

Amateurs, de Grey Argentina para Magistral de Procter & Gamble Argentina. Argentina. Pa: Argentina Cine. D: Camila Gimenez Zapiola.

Hater – anti-millennial, de FCB Buenos Aires para ZonaJobs Argentina. Argentina. Pa: Mu Films. D: El Clan.

True Colors, de Propeg para Institucional de Grupo Gay Da Bahia. Brasil. Pa: Vapt Filmes. D: Rafael Damy.

FL25 – Comerciales de 121 a 180 segundos de duración

ORO

Love story, de Young & Rubicam México para Conciencia Movistar de Telefonica México. México. Pa: Wabi Productions. D: Andrew Lang.

PLATA

Rechazados, de We Believers para Pepsi / Burger King de Pepsico Argentina / Burger King Argentina. Argentina.

FL26 – Contenidos creados TV, Cine y plataformas online

ORO

Google home of the Whopper, de DAVID Miami para Whopper de Burger King USA. Estados Unidos (Hispano). Pa: Caviar.

Lecciones de Español [Campaña], de Alma DDB para Narcos de Netflix USA. Estados Unidos. Pa: Alma Studio.

PLATA

Cuánto. Más allá del dinero, de MRM / McCann Madrid para Cuenta Smart 1|2|3 de Banco Santander España. España. Pa: Producciones Oxígeno. D: Kike Maíllo.

Nosferatu, de Almap BBDO para Getty Images de Getty Images Brasil. Brasil. Pa: Punch Audio.

BRONCE

Ahí afuera, de para App Studio+ de Vivendi & Telefonica Group. Argentina. Pa: Primo / Iconoclast. D: Nico Pérez Veiga.

FL27 – Otras Pantallas

BRONCE

Movies in their original language, de Pagés BBDO para Institucional Fine Arts de Fine Arts República Dominicana.

Mejor Productora de Iberoamérica

G: Primo

1F: Saigon Filmes

2F: Landia

3F: La Doble A

4F: Rebolucion

Mejor Realizador de Iberoamérica

G: Nico Pérez Veiga (Primo)

1F: Vellas (Saigon Filmes)

2F: Armando Bo (Rebolucion)

3F: Watta Fernández (La Doble A)

4F: Thiago Prestes (Primo)

Red (Puntos / GP / Oro / Plata / Bronce / Finalistas)

DDB Latina (658 / 3 / 37 / 47 / 34 / 35) McCann (407 / 3 / 10 / 37 / 31 / 36) BBDO (294 / – / 15 / 25 / 16 / 16) Ogilvy & Mather (168 / 4 / 9 / 9 / 7 / 7) Grey (155 / 1 / 3 / 20 / 7 / 6)

Mejor Agencia de Iberoamérica

G: Africa (Brasil)

1F: Alma DDB (USA Hispano)

2F: DM9 DDB (Brasil)

3F: Mercado McCann (Argentina)

4F: Almap BBDO (Brasil)

5F: McCann Lima (Perú)

Mejor Creativo de Iberoamérica

G: Sergio Gordilho

1F: Luis Miguel Messianu / Álvar Suñol (Alma DDB)

2F: Aricio Fortes / Paulo Coelho (DM9 DDB)

3F: Martín Mercado / Darío Rial / Diego Tuya (Mercado McCann)

4F: Luiz Sanches (Almap BBDO)

5F: Christian Caldwell / Mauricio Fernández Maldonado (McCann Lima)

Mejor Desempeño Local

AGENCIAS

Argentina

G: Mercado McCann

1F: DDB Argentina

2F: Madre

3F: Wunderman

Brasil

G: Africa

1F: Almap BBDO

2F:DM9 DDB

3F: R/GA San Pablo

Centroamérica y Caribe

G: Regu El Taier DDB Centro

1F: Pages BBDO

2F: Interaction

3F: Publimark MullenLowe

Chile

G: Prolam Young & Rubicam

1F: RAYA

2F: BBDO Chile

3F:McCann Santiago

Colombia

G: J. Walter Thompson Colombia

1F: Grey Colombia

2F: McCann Worldgroup Colombia

3F: Geometry Global Colombia

Ecuador

G: Maruri Grey

España

G: McCann España

1F: Ogilvy & Mather Madrid

2F: J. Walter Thompson España

3F:DDB España

USA hispano

G: Alma DDB

1F: DAVID Miami

2F: We Believers

3F: Energy BBDO

México

G: Young & Rubicam México

1F:Element

2F: BBDO México

3F: McCann México

Perú

G: McCann Lima

1F: Wunderman Phantasia

2F: Fahrenheit DDB

3F: J. Walter Thompson Perú

Portugal

G: Fuel Lisboa

1F: FCB Lisboa

Región Sur

G: Nexus BBDO

1F: ONIRIATBWA

2F: Athos

3F:Kausa Central Creativa

Puerto Rico

G: DDB Latina Puerto Rico

1F: J.Walter Thompson Puerto Rico

2F: Mirum Puerto Rico

3F:Badillo Nazca Saatchi & Saatchi

Uruguay

G: Young & Rubicam Uruguay

1F: The Electric Factory

2F: Grey Uruguay

3F: Havas WW Gurisa

Publicidad

MEJOR CREATIVO

Argentina

G: Martín Mercado / Darío Rial / Diego Tuya

1F: Adrián Piattoni / Facundo Varela

2F: Madre

3F: Sebastián Tarazaga / Daniel Minaker

Brasil

G: Sergio Gordilho

1F: Luiz Sanches

2F: Paulo Coelho / Aricio Fortes

3F: Fabiano Coura

Centroamérica y Caribe

G: Julián Núnez / Jorge Solórzano

1F: Néstor Villalobos Corrales

2F: Javier Zeledón / Jorge Carrera / Franklin Guevara

3F: Álvaro Noboa

Chile

G: Álvaro Becker / Francisco Cavada / Emerson Navarrete

1F: Ingrid Lira

2F: Samer Zeidan / Marcelo Con

3F: Guido Puch

Colombia

G: Rodolfo Borrell

1F: Sebastián Mallarino / Emiliano González

2F: Samuel Estrada / Alejandro Bermúdez

3F: Carlos Andrés Rodríguez

Ecuador

G: Eduardo Maruri / Pipo Morano

España

G: Mónica Moro

1F: Eva Santos

2F: Paulo Areas

3F: José Gamo

USA hispano

G: Luis Miguel Messianu / Álvar Suñol

1F: Anselmo Ramos

2F: Gustavo Lauría / Patricio Elfi / Leo Prat

3F: Andrés Ordóñez

México

G: Saul Escobar

1F: Camila Trombert

2F: Ariel Soto

3F: Javi Carro

Perú

G: Christian Caldwell / Mauricio Fernández Maldonado

1F: José Aburto / Carlos Altamirano

2F: Ricardo Chadwick / Sergio Franco Tosso

3F: Diego Livachoff

Portugal

G: Pedro Bexiga / Marcelo Lourenço

1F:Luis Silva Dias / Edson Athayde

Región Sur

G: Federico Alonso

1F: Camilo Guanes

2F: Fernando Fernandes / Pablo Leiva

3F:Alberth Cabrera / Rodolfo Gómez

Puerto Rico

G:Enrique Renta

1F: Jaime Rosado

2F: Juan Carlos Rodríguez

Uruguay

G: Juan Cardeillac

1F: Federico Cibils / Gustavo Etchandy

2F: Diego Lazcano

3F: Claudio Invernizzi

MEJOR PRODUCTORA

Argentina

G: Primo

1F: La Doble A

2F: Rebolucion

3F:Landia

Brasil

G: Saigon Filmes

1F: Primo

2F: Iconoclast Brazil

3F: Landia

Chile

G:Bitt Animation +VFX

Colombia

G: Akira Cine

Ecuador

G: Primo

España

G: Primo

1F: Landia

USA hispano

G: Rebolución

1F:[email protected] Media

México

G: Wabi Productions

1F: Oriental Films

2F: Central Films

3F: The Maestros

Perú

G: Saturno

1F: 7 Samurai

2F: Señor Z

3F: Rebeca Producciones

Portugal

G: Krypton

Uruguay

G: Bombay Films

1F: Oriental Films

MEJOR REALIZADOR

Argentina

G: Nico Perez Veiga

1F: Watta Fernández

2F: Armando Bo

3F: Esteban Sapir

Brasil

G: Vellas

1F: Guilherme Biglia

2F: Ian Ruschel

3F: Giomi

Colombia

G: Juan Rueda

Ecuador

G: Santiago Elías

España

G: Nico Perez Veiga

1F: Pablo Maestres

2F: Ida Cuellar

3F: Martín Kalina

USA hispano

G: Armando Bo

1F: Johnatan Gurvit

México

G: Andrew Lang

1F: Alaska

2F: Rodrigo García Saiz

3F: Gonzalo Oliveró

Perú

G:Álvaro Luque

1F: Jorge Caterbona

2F: Bacha Y Chinon

3F: Ricardo Chadwick

Portugal

G: Fred Oliveira

Uruguay

G: Gustavo Pérez

1F: Boki y Chelo

MEJOR ANUNCIANTE

Argentina

G: Getty Images Argentina

1F: Quilmes Argentina

2F: TyC Sports Argentina

3F: Volkswagen Argentina

Brasil

G: Wal-Mart Brasil

1F: Getty Images Brasil

2F: Banco Bradesco

3F: Reclame Aqui

Centroamérica y Caribe

G: Volkswagen Guatemala

1F: La Sirena

2F: Burger King Costa Rica

3F: Ferreteria Tabar

Chile

G: Café Caribe

1F: Corporación Del Trasplante

2F: Alfaguara Chile

3F: Nike Chile

Colombia

G: Amigos De La Lactancia & Coalición De Marcas

1F: Ecopetrol

2F: Nike Colombia

3F: LATAM Colombia

Ecuador

G: Panasonic Ecuador

1F: Tropical Fruit Export

2F: Renault Ecuador

3F: Volkswagen Ecuador

España

G: Campofrío España

1F: Ford España

2F: Audi España

3F: Unicef España

USA hispano

G: Netflix USA

1F: Burger King USA

2F: Volvo North Miami

3F: Bayer Estados Unidos

México

G: Telefonica México

1F: Grupo Modelo México

2F: Netflix México

3F: Pepsico México

Perú

G: Sodimac Perú

1F: Telefónica Perú

2F: Oechsle

3F: Sociedad Peruana De Sindrome De Down

Portugal

G: MNAA (Museo Nacional De Las Artes Antiguas)

1F: Fuel TV Portugal

2F: Associação De Cidadãos Auto-Mobilizados

3F: AMCV Portugal

Región Sur

G: Fundación Alalay

1F: Resistencia Sport Club

2F: Amnistía Internacional Paraguay

3F: Voluntarias De Cáncer De Mama Bolivia

Puerto Rico

G: Bayer Puerto Rico

1F: Susan G. Komen Puerto Rico

2F: Pepsico Puerto Rico

3F: Toyota Puerto Rico

Uruguay

G: Banco de Seguro del Estado de Uruguay

1F: Unilever Uruguay

2F: Automóvil Club Del Uruguay

3F: Eme Content

Mejo Idea Local:

ARGENTINA

GANADOR

-Un hombre común y Corrientes, de Madre para Quilmes de Quilmes Argentina.

1º FINALISTA

-ConverSOS [Campaña], de Mercado McCann para Institucional TyC Sports de TyC Sports Argentina.

2º FINALISTA

-Rechazados, de We Believers para Pepsi y Burger King de Burger King Argentina / Pepsi Argentina.

3º FINALISTA

-Getty [Campaña], de DDB Argentina para Institucional de Getty Images Argentina.

4º FINALISTA

-Somos Parrilla, de DAVID Buenos Aires para Burger King de Burger King Argentina.

5º FINALISTA

-Hijos de Premium, de Ponce para Fox Premium de FOX Argentina.

-Lugares [Campaña], de La Comunidad para Turismo Argentina de Presidencia De La Nación Argentina.

BOLIVIA

1º FINALISTA

-LinkedKids, de Nexus BBDO para Concientización sobre el trabajo infantil de Fundación Alalay

2º FINALISTA

-La radioterapia más segura, de Athos para Autoexamen de Mamas de Voluntarias De Cáncer De Mama Bolivia..

BRASIL

GANADOR

-El color de la corrupción, de Grey Brasil para Vigie Aqui de Reclame Aqui.

1º FINALISTA

-Nosferatu, de Almap BBDO para Getty Images de Getty Images Brasil.

2º FINALISTA

-Dog channel, de Almap BBDO para Pedigree de Mars Brasil.

3º FINALISTA

-Kiss the Kremlin, de DM9 DDB para Institucional de Ssex Bbox.

4º FINALISTA

-El debut, de Africa para Budweiser de AmBev Brasil.

5º FINALISTA

-Inequality courts, de Africa para EspnW de ESPN Brasil.

CENTROAMÉRICA y CARIBE

GANADOR

-Control automático de distancia, de El Taier DDB Centro para Control de distancia automático Volkswagen de Volkswagen Guatemala.

1º FINALISTA

-Whopper dealer, de Interaction para Whopper de Burger King Costa Rica.

2º FINALISTA

-EqualiTV, de Pagés BBDO para Institucional Día de la mujer de La Sirena.

3º FINALISTA

Cohete, de McCann Erickson para Condones retardantes Vive de Pasmo.

4º FINALISTA

-Ódienme, de Madison DDB para Marca País Esencial Costa Rica de Procomer Costa Rica.

CHILE

GANADOR

-La última llamada, de RAYA para Donación de Órganos de Corporación Del Trasplante.

1º FINALISTA

-Auto (Café Caribe), de Prolam Young & Rubicam para Café Caribe de Café Caribe.

2º FINALISTA

-Llaves, de Prolam Young & Rubicam para Café Caribe de Café Caribe.

3º FINALISTA

-Terapia de señas, de Prolam Young & Rubicam para Web Interactiva de Terapia de Fundación Me Muevo / Fundación Sordos Chilenos.

4º FINALISTA

-Caperucita, de Prolam Young & Rubicam para Audio Libros Alfaguara de Alfaguara Chile.

5º FINALISTA

-Algodón dulce, de Prolam Young & Rubicam para Freddo de Freddo Chile.

COLOMBIA

GANADOR

-Primer acto, de Grey Colombia para Ecopetrol de Ecopetrol.

1º FINALISTA

-Breastfeeding mannequin, de J. Walter Thompson Colombia para Amigos de la Lactancia & Coalición de Marcas de Amigos De La Lactancia & Coalición De Marcas .

2º FINALISTA

-Equality signs, de J. Walter Thompson Colombia / Glue Colombia para Nike Women de Nike Colombia.

3º FINALISTA

-Entre más veas este anuncio, mejor, de Proximity Colombia para Visa alianza Avianca de Visa Colombia.

4º FINALISTA

-Nómada , de Geometry Global Colombia para Nómada Smart School de Samsung Colombia.

5º FINALISTA

-2:45 sin respirar, de DDB Colombia para BBVA de BBVA Colombia.

ECUADOR

GANADOR

-Chef plantain, de Maruri Grey para Green Plantain de Tropical Fruit Export.

1º FINALISTA

-Talk to me, de Maruri Grey para Parlantes de Panasonic Ecuador.

2º FINALISTA

-Carzaam, de Grey Maruri para Talleres autorizados Renault de Renault Ecuador.

ESPAÑA

GANADOR

-Cierra Unicef , de J. Walter Thompson España para Unicef de Unicef España.

1º FINALISTA

-Cuánto más allá del dinero, de MRM / McCann Madrid para Cuenta Smart 1|2|3 de Banco Santander España.

2º FINALISTA

-La muñeca que eligió conducir, de Proximity Barcelona para Audi España de Audi España .

3º FINALISTA

-Max motor dreams, de Ogilvy & Mather Madrid para Max Motor Dreams de Ford España.

4° FINALISTA

-Librería de orgasmos, de Proximity Madrid para Juguetes eróticos Bijoux Indiscrets de Bijoux Indiscret España.

5° FINALISTA

-Camaleón , de Contrapunto BBDO para Smart de Mercedes Benz España.

ESTADOS UNIDOS (Hispano)

GANADOR

-Google home of The Whopper, de DAVID Miami para Whopper de Burger King USA.

1° FINALISTA

-Burning stores [Campaña], de DAVID Miami para Burger King de Burger King USA.

2° FINALISTA

-Campaña Lecciones de Español [Campaña], de Alma DDB para Narcos de Netflix USA.

3° FINALISTA

-Pass the Heinz [Campaña], de DAVID Miami para Heinz de The Kraft Heinz Company.

4° FINALISTA

-Episodio filtrado, de Alma DDB para Narcos de Netflix USA.

5° FINALISTA

-Sobrevivientes Volvo, de We Believers para Volvo de Volvo North Miami.

MÉXICO

GANADOR

-Love story , de Young & Rubicam México para Conciencia Movistar de Telefonica México.

1° FINALISTA

-Cry in spanish, de Nobox para Orange is the New Black de Netflix México.

2° FINALISTA

-Born apart, de Young & Rubicam México para Special Olympics de Special Olimpics México.

3° FINALISTA

-América es grande, de Element para Cerveza Corona de Grupo Modelo México.

4° FINALISTA

-Gracias mamá, de McCann México para Día de la madre Nido de Nestlé México.

5° FINALISTA

-Rompe con la rutina, de BBDO México para Pepsi con Jugo de limón de Pepsico México.

PARAGUAY

GANADOR

-Hinchas de resistencia, de ONIRIA\TBWA para Institucional de Resistencia Sport Club.

1° FINALISTA

-Muñecos anti abuso, de Kausa Central Creativa para Muñecos anti abuso de Amnistía Internacional Paraguay.

PERÚ

GANADOR

-The hijacked highway, de McCann Lima para Sodimac de Sodimac Perú.

1° FINALISTA

-Roja a la violencia , de Wunderman Phantasia para Movistar de Telefónica Perú.

2° FINALISTA

-El sabor de la victoria, de J. Walter Thompson Perú para Marca Perú de PromPerú.

3° FINALISTA

-The zero point five effect, de Tribal 121 para Campaña de control de alcoholismo de Pacífico Seguros.

4° FINALISTA

-Lo que mamá no quiere, de Fahrenheit DDB para Institucional Día de la madre de Oechsle.

5° FINALISTA

-Avisos que combinan, de McCann Lima para Productos de temporada de Ripley Perú.

-El anuncio que hizo un gran cambio en 24 horas., de McCann Lima para Campaña de integración escolar de Sociedad Peruana De Sindrome De Down.

PORTUGAL

GANADOR

-Cobblestone riders, de FCB Lisboa para Fuel TV de Fuel TV Portugal.

1° FINALISTA

-Let’s put Sequeira in its rightful place , de Fuel Lisboa para Et’s put Sequeira in its rightful place de MNAA (Museo Nacional De Las Artes Antiguas).

2° FINALISTA

-Doctor, de Fuel Lisboa para Associação de Mulheres Contra a Violência de AMCV Portugal.

3° FINALISTA

-Ahorcado [Campaña], de FCB Lisboa para ACA-M de Associação De Cidadãos Auto-Mobilizados.

4° FINALISTA

-Disclaimer, de FCB Lisboa para Harmony de Beiersdorf Portugal.

PUERTO RICO

GANADOR

-Alka font, de DDB Latina Puerto Rico para Alka-Seltzer de Bayer Puerto Rico.

1° FINALISTA

-Busiest women, de J.Walter Thompson Puerto Rico para Campaña contra el cáncer de mama de Susan G. Komen Puerto Rico.

2° FINALISTA

-Abuelo , de Badillo Nazca Saatchi & Saatchi para Toyota de Toyota Puerto Rico.

3° FINALISTA

-Bacon, de DDB Latina Puerto Rico para Alka-Seltzer de Bayer Puerto Rico.

4° FINALISTA

-Hot dog, de DDB Latina Puerto Rico para Alka-Seltzer de Bayer Puerto Rico.

5° FINALISTA

-Say it with Pepsi , de Mirum Puerto Rico para Pepsi de Pepsico Puerto Rico.

URUGUAY

GANADOR

-Bacteriads , de The Electric Factory para Lifebuoy de Unilever Uruguay.

1° FINALISTA

-Así sonó 1, de Young & Rubicam Uruguay para Campaña sobre seguridad vial de Banco de Seguro del Estado de Uruguay.

2° FINALISTA

-Así sonó 2, de Young & Rubicam Uruguay para Campaña sobre seguridad vial de Banco de Seguro del Estado de Uruguay.

3° FINALISTA

-Read to me , de The Electric Factory para Read to Me de Eme Content.

4° FINALISTA

-Códigos responsables, de WILD Fi para Havana Club de Pernod Ricard Uruguay.

VENEZUELA

3° FINALISTA

-Mercado social, de J. Walter Thompson Caracas para Mercado social de Alcaldía De Baruta.

