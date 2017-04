10 consejos para implementar e-commerce

En la era de la transformación digital las empresas han empezado a entender que deben cambiar la manera en la que hacen negocios para adaptarse y mantenerse rentables y vigentes. En especial los empresarios se preocupan por adentrarse en el mundo online y de esta manera acceder a una nueva fuente de comercio: el e-commerce.

A propósito, Blacksip, una empresa que se dedica a brindar asesoría de comercio electrónico y transformación digital, presenta diez consejos para que las empresas implementen el canal de e-commerce.

1. ¿Cuál es su propuesta de valor?

Para que su canal de e-commerce sea exitoso, es básico que cuente con una propuesta de valor muy clara. El punto de partida es revisar la propuesta de valor de la marca, para luego establecer la propuesta de valor específica del canal digital.

2. Un canal rentable es importante

Después de definir el valor que el canal de ventas e-commerce de su empresa les ofrecerá a sus visitantes, es necesario proyectar la rentabilidad del canal. Estos son elementos claves para determinarla.

a. El costo fijo y variable de la plataforma de e-commerce.

b. El costo de la empresa de servicios digitales, quien implementa y opera el canal.

c. Los costos asociados a la logística (almacenaje, alistamiento, proveedor logístico, logística inversa).

d. Los recursos tecnológicos y el personal para servicio al cliente.

e. Las tarifas de la pasarela de pagos.

f. La inversión en marketing digital para llevar tráfico relevante a la tienda web.

3. Escoger la plataforma de tecnología es como escoger la tienda física

Los costos y servicios que ofrece una plataforma de e-commerce, que es equivalente al espacio que necesita para montar una tienda física, son relevantes. Existen soportes ideales para cada compañía, por lo tanto, a menos que existan necesidades puntuales, crear una a la medida resulta negativo en términos de costo y eficiencia.

4. Su mayor aliado será su partner digital

Cuando haya decidido cuál será su plataforma de e-commerce, tendrá que encontrar una empresa de servicios digitales para que implemente su sitio web en ella. Hay cuatro factores para tener en cuenta al momento de escoger al partner ideal:

a. Experiencia completa en e-commerce, orientada a generar ventas.

b. Experiencia tanto en la implementación como en la operación del canal e-commerce.

c. Experiencia con empresas/productos de diferentes categorías.

d. Certificación en analítica digital y herramientas de medición.

5. Para encarrilar su negocio determine la pasarela de pagos idónea

Es importante conseguir un proveedor que gestione los pagos de su tienda web. La pasarela de pagos gestiona todas sus transacciones (es su datafono virtual), para que los usuarios puedan pagar de forma segura, con diferentes métodos.

6. Abra la mente a una nueva logística

Los modelos logísticos del retail físico no se adaptan al retail digital. Las dinámicas son diferentes. El cambio más evidente se refiere al número, la cantidad y la frecuencia con que tienen que manejarse los pedidos. Los canales de e-commerce perciben muchos pedidos pequeños (los que hace cada consumidor final) y esto implica cambios en el proceso, en los costos, en los proveedores y en las instalaciones necesarias. Además, en e-commerce hay un costo adicional de logística inversa que no se tiene en retail tradicional y que debe ser tenido en cuenta

Así mismo, escoger bien al proveedor de transportes es un componente esencial de este proceso. Es importante lograr un contrato muy claro, que le permita a su empresa cumplir con las expectativas de los consumidores y con la promesa de valor de su canal e-commerce.

7. Cree un área de servicio al cliente

En el comercio físico, no resulta esencial contar con un área de servicio al cliente. En e-commerce, por el contrario, no hay puntos de contacto directos con el cliente. Los consumidores no interactúan con los productos en directo y no cuentan con representantes de ventas que resuelvan sus dudas de manera presencial. Por esto, resulta esencial contar con canales de servicio al cliente que permitan generar tranquilidad en los usuarios y resolver todas sus dudas con rapidez y eficacia. Contar con múltiples canales de comunicación puede ayudar a suplir la presencia de un representante de la marca en persona.

8. Exhibir los productos es igual de importante

Como en e-commerce la relación del comprador con los productos no es presencial, hay necesidades especiales en la manera de presentar lo que su empresa ofrece. La percepción de valor en sus productos y la confianza que genera su marca dependen directamente de la calidad del diseño de su web.

9. El diseño y el e-commerce son amigos

Diseñar un sitio web enfocado en las ventas implica construir una experiencia de compra que logre enamorar a los visitantes de sus productos, y que sea eficiente y fácil. Acuérdese que el principal motivo para que no se realice una compra web es que el usuario no encuentra el producto. Las dinámicas de las compras digitales implican ponerse en los zapatos del usuario online y analizar cómo sería su interacción lógica con los productos. Esto implica trabajar en:

a. Que el usuario pueda encontrar fácilmente lo que busca.

b. Exhibir el producto de la mejor manera posible.

c. Cerrar la transacción con un proceso de checkout simple y fluido.

d. Optimizar el diseño para su posicionamiento en motores de búsqueda (SEO).

10. El tráfico debe representarse en ventas

Una vez que su canal de e-commerce ha sido implementado, es necesario conseguir tráfico relevante que pueda convertirse en ventas. El hecho de que su marca ya tenga un buen posicionamiento entre sus segmentos objetivo a nivel offline, no significa que vaya a ser exitosa a nivel online: vender en e-commerce implica destinar esfuerzos a construir una estrategia de marketing digital que sea efectiva y esté enfocada en generar ventas.

