Llega a Medellín la segunda versión de WOBI On Leadership (WOL)

Por segundo año consecutivo llega a Medellín el mejor evento de liderazgo del país WOBI on Leadership, un foro donde se reúnen líderes de todas las industrias, que buscan desarrollar las cualidades de liderazgo transformadoras que se necesitan para provocar un cambio positivo en las organizaciones. El evento, organizado por WOBI, presentado por la Alcaldía de Medellín y en Asocio con COMFAMA, se llevará a cabo los días 5 y 6 de diciembre en Plaza Mayor.

Este año participarán siete conferencistas destacados a nivel internacional por su liderazgo en los diferentes ámbitos como: Álex Rovira, uno de los mayores expertos en psicología del liderazgo; Welby Altidor, ex Director Creativo del Circo del Sol; Jesús Cochegrus, emprendedor y experto en innovación; Luis Álvarez, líder deportivo; Catalina Escobar, experta en emprendimiento social; Stephen Ritz, el maestro de Bronx County Nueva York y finalista del Global Teacher Prize Award 2015 y Leena Rinne, Vicepresidenta de Consultoría en Franklincovey.

Los participantes de WOL 2018 podrán encontrar en las charlas las distintas ópticas del liderazgo: creativo, deportivo, de innovación, de servicio al cliente, social. Adicionalmente podrán tener una visión de cómo debe ser el liderazgo en una compañía a través de distintos caminos.

“hace unos años, decidimos realizar un evento WOBI en Medellín por la importancia de la región y su sector empresarial, las grandes empresas del país nacieron y hoy tienen sus oficinas en Medellín. Antioquia es un departamento que lidera la economía del país y por eso hemos desarrollado esta experiencia de dos días para motivar a todos aquellos presidentes, gerentes y , directivos empresariales que están interesados en fortalecer su conocimiento y experiencia, para así guiar e inspirar mejor a las personas y a los equipos que los rodean”, aseguró Martha Lucía Maldonado, vocera de WOBI Colombia.

Speakers:

Álex Rovira, uno de los mayores expertos en Psicología del Liderazgo autor de “LA BUENA SUERTE” e impulsor del self management. Reconocido internacionalmente como impulsor del Self Management y uno de los mayores expertos en Psicología del Liderazgo. Es autor de 16 libros, entre los que se encuentran: “La Brújula Interior”, “Los Siete Poderes”, y “La Buena Suerte”, que ha sido un éxito sin precedentes en la literatura de no ficción en idioma español. Álex Rovira se ha convertido en uno de los conferencistas y escritores de mayor reconocimiento internacional.

Welby Altidor, como Director Creativo en el Cirque du Soleil, Welby Altidor supervisó el desarrollo diario de espectáculos innovadores y proyectos especiales de una de las empresas internacionales más creativas. Su libro “Creative Courage” revela cómo lograr innovar a través de la colaboración y los fracasos planeados para aplicarlo en los negocios y en la vida cotidiana. Actualmente se desempeña como Director Creativo en Cityneon donde dirige los proyectos de empresas líderes en entretenimiento a nivel mundial como Marvel de Disney y Jurassic Park de Universal Studios.

Publicidad

Jesús Cochegrus, emprendedor y experto en innovación y liderazgo. Entre 2010 y 2012, fue Director de Kaxan, que se convirtió en la primera empresa mexicana en ser aceptada como Desarrollador Autorizado para Nintendo Wii, XBOX y PlayStation 3. Encabezó el proyecto “Taco Master”, el videojuego móvil que conquistó el número 1 en iTunes México y otros países de Latinoamérica. En 2001, Jesús fundó eMotion Interactive, empresa que ha desarrollado proyectos nacionales e internacionales para empresas como Nike, Coca-Cola, Continental Corporation, Cadbury Schweppes y SIEMENS, entre otras.

También le puede interesar: Así celebró P&M el Día del Publicista 2018

Luis Álvarez, líder deportivo. Conocido como el hombre de acero mexicano: triatleta, alpinista, empresario, conferencista. Es el único atleta que ha participado en más de 160 Ironman en la historia. También conquistó las 7 montañas más altas del mundo. Ha trabajado por 35 años en la industria automotriz, desempeñando exitosamente diversos puestos ejecutivos y directivos, incluyendo la Dirección General de SAG-MECASA, líder mundial en fabricación de tanques de combustibles y partes de aluminio para clientes como Daimler, BMW, Navistar, Ford, General Electric, Merdeces-Benz, Volvo, Porsche, Bugah, Maybach, Rolls-Royce, Boeing y KTM.

Stephen Ritz, Maestro de Bronx County, Nueva York, que está llevando una doble revolución en la educación y la renovación urbana. Aprovechando la tecnología de vanguardia más su propia visión extraordinaria, los alumnos de Ritz y su comunidad han desarrollado una serie de granjas en el centro de la ciudad y, al mismo tiempo, han logrado un extraordinario rendimiento académico. Ritz fue nombrado recientemente uno de los 10 finalistas del Global Teacher Prize Award 2015.

eena Rinne, Vicepresidenta de Consultoría en Franklincovey. Previo a su rol actual, Leena colaboró como consultora, entrenadora y escritora con cientos de clientes de FranklinCovey en todo el mundo. Es coautora del libro bestselling del periódico Wall Street Journal “The 5 Choices: The Path to Extraordinary Productivity”, y además es coautora del anticipado bestseller de FranklinCovey, tentativamente titulado “Winning Customer Loyalty”, cuya publicación está planeada para el otoño de 2018. Leena inició su carrera con FranklinCovey como International Business Partner para Europa, Oriente Medio y África.

Catalina Escobar, experta en emprendimiento social. Catalina es reconocida por liderar uno de los casos más exitosos de Fundaciones en Colombia: La Juanfe. Fue la primera representante de habla hispana en llegar al ‘Top 10’ de héroes de CNN en 2012, y recibió del gobierno la Orden Nacional al Mérito en grado Cruz de Plata. Ha salvado la vida de más de 4.200 niños menores de dos años con lo cual ha disminuido en un 81% la mortalidad infantil en Cartagena. De manera disruptiva el modelo 360 grados de La Juanfe ha logrado trabajar con 3,400 niñas y jóvenes embarazadas para convertirlas en mujeres empoderadas y generadoras de ingresos.

Las entradas a este evento se podrán adquirir a través de la página: www.wobi.com o http://leadership.wobi.com/med/index.html o llamando al teléfono +57 (1) 6181007 en la ciudad de Bogotá o al celular 318 3285417

LOS EVENTO WOBI EN COLOMBIA

Para el año 2019, WOBI trae al país 4 eventos con el objetivo de ofrecer contenido de negocios pertinente a todos los niveles empresariales de la compañía:

Wobi on Digital Transformation : 14 de Marzo, Plaza Mayor, Medellín

World Business Forum: 5 y 6 de junio, Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, Bogotá

Wobi on Family Business : 23 de octubre, Bogotá

World Leadership Forum: 26 y 27 de noviembre, Plaza Mayor, Medellín.

Comentarios