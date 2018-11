Me uno al pacto: la nueva campaña de Diageo

Diageo, una de las compañías de licores premium más grande del mundo, presenta en Colombia su campaña Me uno al pacto (Join the pact), con la que busca abordar la problemática sobre conducir en estado de embriaguez. La iniciativa, que ya se ha realizado en otros países, fue lanzada en el marco de la versión XVI del Salón del Automóvil en el pabellón de Toyota, aliado de la iniciativa.

Me uno al pacto

El objetivo de Me uno al pacto es generar consciencia en los consumidores sobre la importancia de no conducir cuando consuman bebidas alcohólicas. Con esta campaña, Diageo espera que durante esta Navidad y todo 2019, más de 30.000 colombianos firmen el pacto de no conducir cuando consuman alcohol.

“Lo que buscamos es generar un movimiento alrededor de este mensaje para que todos los colombianos sean conscientes y celebren su vida y la de los demás de manera responsable, especialmente en esta temporada Navideña”, explicó Viviana Rengifo, gerente de comunicaciones y responsabilidad social de Diageo, quien además resaltó la importancia de aliados como Toyota, marca con la que la iniciativa logró 5.000 firmas en el stand del Salón del Automóvil.

La iniciativa busca recaudar, a 2025, cincuenta millones de compromisos, crear conciencia entre cien millones de personas, educar a 100.000 conductores y reducir las muertes por conducción en estado de embriaguez en un 20% en países donde Diageo opera.

“Somos conscientes de que hay quienes abusan del consumo de alcohol, provocando daños a sí mismos, a su entorno y a la sociedad. Por esto, Diageo trabaja en el fomento de una actitud de consumo responsable”, concluyó Viviana.

