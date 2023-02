Agencia del año

D AVID Bogotá

DAVID Bogotá cerró 2012 con nueve empleados y hoy tiene el doble, con 2 millones de dólares en facturación, y supera en 24% su meta proyectada. En 2022, se consolidó como Agency of Record de Cerveza Aguila, Cerveza Poker, y de todo el portafolio de diversión de Alpina: Bon Yurt, Alpin, Alpinito, Yogo Yogo y Boggy. Su primera campaña Corona Natural Bar siguió conquistando nuevos mercados y llegó a Chile, Italia y Francia, y cerró siendo la única campaña de Latinoamérica ganadora en Effie Global.

Diptongo Media Group

Esta agencia pasó de generar 80 empleos directos en 2021 a más de 120 en 2022. Además, afianzó cuatro cuentas nuevas: Pony Malta en TikTok, Miniso, TBL Live y los lanzamientos Adidas 2022. Tuvo un incremento en ventas y rentabilidad de más del 40% y se consolidó como el único media group de Colombia, con departamentos integrados y crecimiento en Estados Unidos y México.

June&July

En 2022, esta agencia creció 300% como agencia independiente en un negocio muy competido; desde su creación, con tan solo dos personas hoy tiene más de 130 colaboradores. Además, ganó Cencosud (las cuatro marcas: Jumbo, Easy, Metro y Spid) y Toyota, dos grandes marcas en el negocio de publicidad en Colombia.

Leo Burnett

En 2022, Leo Burnett se destacó tanto como en años anteriores. Afianzó su estrategia de unir negocio y creatividad con campañas como TikTokmmertials de Davivienda, con la que posicionó una marca con más de 40 años en un espacio digital nuevo. La agencia también brilló en los Effie Awards y en El Ojo de Iberoamérica, donde se distinguió por su creatividad y se reafirmó como una de las agencias más importantes de la región.

Pangea Digital Marketing

En 2022, Pangea se posicionó a través del concepto de brandformance, con el que construyó una estrategia full funnel que consiste en usar la creatividad con el apoyo de resultados y el uso eficiente de los presupuestos. Se caracteriza por ser la opción ideal para crear un mix de medios para cualquier marca y se encarga desde la exposición hasta el branding, la conversión y la fidelización. En solo nueve años, esta agencia full experience compite con los grandes nombres del sector en el país.

Sancho BBDO

En 2022, Sancho BBDO ganó cuentas como Porkcolombia, Wompi, Viva, RCN y Tostao'. Así mismo, deslumbró en cada premio al ganar Agencia más efectiva en los Effie; Top 5 de las agencias más efectivas del mundo durante diez años; Agencia más creativa del país en ElDorado; premios por sus campañas en Cannes; Agencia número uno en el ranking Crema en Colombia; Best Agency to Work en Scopen 2022-23; y Agencia número uno de Scopen en Colombia.

Wunderman Thompson

En 2022, Wunderman Thompson creció 53% en ventas y ganó las cuentas de Snap Inc., Abbott, Pony Malta, Coinbase, DoorDash y Mall Plaza. Así mismo, ganó más de 30 premios nacionales e internacionales en festivales como El Ojo de Iberoamérica, ElDorado, Cannes, D&AD y Clio Awards. Ganó el premio SDG (Sustainable Development Goals) de la ONU y The One Show, en Nueva York, el cual fue entregado por primera vez a una agencia colombiana.