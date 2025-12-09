Las tendencias de diseño y tecnología transforman el espacio laboral contemporáneo, Según Avigilon

Para muchos, la innovación dentro de los espacios de trabajo se basa únicamente en la compra de dispositivos de vanguardia para modernizar ciertos aspectos del día a día. Si bien no es una noción completamente equivocada, sí es una que ignora el resto de las tendencias en diseño y tecnología que permean el espacio laboral.

¿ En qué se enfocan las nuevas tendencias?

Estas tendencias no responden a la “modernización” por el hecho de sustituir lo antiguo, sino a la búsqueda de formas de satisfacer las nuevas demandas de los trabajadores, asegurando que la oficina no solo sea un lugar capaz de fomentar el desarrollo personal y profesional, sino también un espacio capaz de acelerar y sostener su propia transformación.

Por eso, estas tendencias tienen un enfoque que balancea la intervención tecnológica con el potencial humano, creando ventajas tangibles sobre el trabajo híbrido para fomentar la productividad en la oficina, pero siendo capaz de funcionar en armonía con este tipo de modelos para no disrumpir los paradigmas laborales modernos.

Las 5 tendencias más importantes desde Avigilon son:

Con esta finalidad, actualmente es posible encontrar 5 tendencias que están teniendo un impacto sustancial en el lugar de trabajo moderno:

1. Internet de las cosas (IoT)

El IoT se ha convertido en una de las prioridades de las empresas modernas ya que permite la interconexión entre prácticamente todos los dispositivos dentro de las instalaciones. Desde las alarmas y el sistema de acceso con tarjeta magnética, hasta ascensores y neveras inteligentes, el internet de las cosas permite que la empresa monitoree el uso de cada dispositivo, asegurando su funcionamiento óptimo y recopilando datos para mejorar la toma de decisiones.

2. Muebles ergonómicos

Durante décadas, el mobiliario de las oficinas era un pensamiento de último momento, con la mayoría de las empresas invirtiendo en estos sin pensar demasiado en el rol que estas cumplirían a lo largo de los años. Esto no solo trae como consecuencia una jornada de trabajo incómoda y menos productiva, sino también daños físicos con consecuencias a largo plazo.

Por eso, una de las tendencias más importantes es la compra de mobiliario ergonómico, cómodo y capaz de prevenir lesiones causadas por el uso continuado. No se trata de compras generalizadas, sino de una investigación profunda sobre el personal, el tipo de actividad que realiza cada trabajador, e incluso posibles necesidades especiales.

3. Adaptabilidad al trabajo remoto

Con cada vez más personas trabajando desde casa, ya sea por la implementación de un modelo híbrido, o por la inclusión de profesionales en el extranjero, las empresas se han visto obligadas a adaptarse al trabajo remoto. Esto implica la instalación de un internet de alta velocidad, la creación de salas de reuniones debidamente acondicionadas, e incluso la inversión en servidores propios para el almacenamiento y transferencia de información.

4. Sostenibilidad

La sostenibilidad no solo beneficia al medio ambiente, sino que también es una de las mejores opciones para ahorrar costos, redireccionando este capital para la realización de mejoras mucho más prioritarias. No solo se trata del uso de mobiliario de segunda mano o papel reciclado, sino también de la instalación de herramientas para la medición del uso de recursos, ayudando a su optimización para un mayor ahorro anual.

5. Espacios multifuncionales

Con el constante aumento en el precio de los bienes raíces, las empresas modernas cuentan con espacios de trabajo cada vez más limitados. Ante este fenómeno, son muchas las que ponen un esfuerzo adicional en el proceso de planificación y arquitectura para desarrollar espacios realmente multifuncionales.

El lugar de trabajo no ha parado de evolucionar desde su concepción, sin embargo, eventos como la pandemia han tenido un impacto imborrable en los paradigmas de desarrollo arquitectónico. Si bien lo que resta de la década promete cambios más sutiles a nivel global en lo que a oficinas se refiere, la realidad individual de las empresas demuestra que la mayoría todavía tiene mucho por hacer para adaptarse a las necesidades modernas.

