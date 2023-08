Postobón recibe el reconocimiento por sus acciones entorno a la equidad de género

Por ser una empresa con capacidad de inspirar a personas e instituciones a transformar la sociedad y por sus acciones entorno a la equidad de género, Postobón, la compañía líder de bebidas en el país, recibió el Gran Reconocimiento Organización con Poder de Cambio hacia la Equidad de Género, el cual fue otorgado por la Fundación SHE IS.

El reconocimiento fue recibido por el presidente de Postobón, Miguel Fernando Escobar Penagos, durante la ceremonia de clausura de SHE IS Global Forum, evento que congregó a más de 2.000 personas y a conferencistas nacionales e internacionales para intercambiar conocimientos y generar conversaciones alrededor de la equidad de género.

Nuestra visión optimista nos mueve a actuar bajo criterios de equidad. Buscamos que los seres humanos y la naturaleza estén en el centro de nuestras acciones y, hoy, al recibir este galardón, ratificamos el compromiso de seguir contribuyendo al desarrollo del país con criterios de equidad, visión de género e inclusión social, lo cual es coherente con nuestro propósito superior, una invitación abierta a tomarnos la vida y avanzar hacia un mundo sostenible

Afirmó Miguel Fernando Escobar Penagos, presidente Postobón.

Según la Fundación SHE IS, Postobón fomenta la igualdad de género en su cadena de valor con acciones que inspiran a otros a actuar. La compañía concentra su atención no solo en el ámbito interno, sino también con poblaciones vulnerables como mujeres rurales, recicladoras, tenderas y madres cabeza de familia; niñas, adolescentes y mujeres indígenas y afrodescendientes, quienes son beneficiarias de los programas sociales que adelanta la organización.

Ejemplo de esto es el apoyo que brinda a las mujeres en sus programas con enfoque de desarrollo inclusivo. Es el caso del programa Hit Social Postobón, el cual vincula a 1.113 mujeres rurales. De ellas 662 son productoras de fruta de Bolívar, Risaralda, Cauca, Valle del Cauca, Santander, Huila, Cundinamarca y Tolima, quienes reciben apoyo directo en empoderamiento y liderazgo comunitario, con el fin de brindarles herramientas integrales que impulsen su progreso. El programa Hit Social las capacita y forma para que sean líderes de las asociaciones de fruta a las que pertenecen, participen en los órganos de gobierno y adquieran capacidades de gestión para reafirmar su decisión de hacer del campo su espacio de vida.

De igual forma, en el programa Faro Postobón, que trabaja con población recicladora bajo criterios de inclusión social en 21 departamentos y vincula a 5.850 recicladores de oficio, 59% mujeres, avanzan en la formulación de proyectos enfocados en las recicladoras para que incrementen sus ingresos económicos con alternativas complementarias a su oficio.

Asimismo, con el programa Cauca Tiene Norte, que concentra esfuerzos en la generación de oportunidades en los municipios de Caloto, Guachené y Puerto Tejada, Cauca, que han sido fuertemente golpeados por la violencia y el conflicto, Postobón contribuye al empoderamiento de jóvenes líderes con propósito para que sean agentes de cambio en sus comunidades.

De otro lado, la marca tiene programas sociales con enfoque educativo con un impacto relevante en la visión de equidad de género de la compañía. Gracias al programa MiBici Postobón se han entregado cerca de 15.000 bicicletas en zonas rurales de 23 departamentos, para el beneficio de un considerable grupo de niñas y adolescentes con lo cual se busca mitigar el riesgo de deserción escolar por la falta de transporte y recursos en la ruralidad. Por su parte, el programa MiPupitre Postobón ha entregado más de 45.000 pupitres escolares hechos con cajitas de Tetra Pak en cerca de 200 instituciones educativas públicas, lo cual le ha permitido a niñas, niños y adolescentes seguir tomándose la vida con el estudio.

Al interior de la organización, con su visión de equidad, la compañía definió una política de Género, Equidad y Diversidad, llamada “SERes”, una declaración que moviliza a sus más de 12.000 colaboradores bajo una perspectiva de sentido humano, empatía y optimismo, entendiendo que cada uno de sus empleados es un ser único, irrepetible y lleno de valor.

La Fundación SHE IS es aliada de Pacto Global y ONU Mujeres. Fue fundada en 2016 por Nadia Sánchez Gómez, reconocida líder en asuntos de equidad de género, innovación y emprendimiento, con el objetivo de empoderar a niñas y mujeres en condiciones de vulnerabilidad por medio del emprendimiento y la educación en ciencia y tecnología. En los últimos seis años ha beneficiado a más de 17.000 niñas y mujeres en Colombia, Perú, Ecuador, Costa Rica y República Dominicana.

También le puede interesar: ¿Por qué es importante incorporar la TV conectada a las estrategias de marketing?