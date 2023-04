Mercedes-Benz anuncia el lanzamiento de su nueva submarca de vehículos eléctricos, Mercedes-EQ

En el marco de la celebración del Día Internacional de la Tierra, la marca Mercedes Benz realiza el lanzamiento de su nueva submarca de automóviles eléctricos, Mercedes-EQ, con el propósito de reducir considerablemente el impacto de la huella de carbono, bajo el lema “The only footprints that should remain”.

En esta ocasión, de la mano de Leo Burnett, la marca hace alusión a ejemplares de animales silvestres para transmitir su compromiso con el medio ambiente, sin dejar de lado los conceptos de lujo, tecnología y confort bajo los que se ha caracterizado Mercedes-Benz desde sus orígenes. Al respecto, Felipe González y Camilo Urrutia, directores creativos de Leo Burnett, están de acuerdo con que “este es un recurso que venimos trabajando desde la campaña anterior, el cual nos da ese diferencial contundente y mezcla muy bien lo que queremos hacer con la marca: redefinir el lujo”.

La nueva submarca de vehículos eléctricos lanzará al mercado colombiano sus modelos EQA 350 4MATIC y EQE 350+, dirigidas a personas con diferentes estilos de vida, las cuales ofrecen una movilidad 100% eléctrica que brindan beneficios como exención de emisiones, desplazamientos sin generación de mayores ruidos, una respuesta positiva en cuanto a potencia y aceleración, sensación de conducción novedosa y una forma vanguardista en el segmento de automóviles.

Mercedes Benz se ha propuesto electrificar todo su portafolio durante los próximos años para, de esta manera, asumir el liderazgo del sector y asegurar el camino hacia unas emisiones neutras de CO2. En este sentido, el trabajo en conjunto con Leo Burnett resulta un aliciente más para continuar acercándose a las audiencias con mensajes innovadores y efectivos que afiancen el posicionamiento de la marca.

“Hemos logrado tener una conexión increíble con nuestro cliente, entendiendo a profundidad cada brief y fomentando la creatividad enajenada al negocio. No se trata solo de pensar en vender carros, buscamos inspirar a las personas para que cambien su estilo de vida. Esa es la premisa principal que tenemos entre agencia y marca”, agregó Nathalia Castro, directora de cuenta de Leo Burnett.

Los talentos de la agencia encargados de planear y desarrollar esta campaña son Juan Cortés ,Nicolás Acuña, Juan Pablo Morales, Natalia Bolívar, Ítalo Martínez, y Camila Pardo, quienes conforman el equipo creativo; mientras que Santiago Barriga y Juan Camilo Lora, se desempeñan como ejecutivos de cuenta.

Ficha Técnica:

Título: The only footprints that should remain

Anunciante: Mercedes Benz Colombia

Producto: Mercedes EQ

Agencia: Leo Burnett

CEO: Olga lucia Villegas

VP Creativo: Mauricio Sarmiento

Director General Creativo: Juan Romero “TICO”

Director Creativo Copy: Felipe Gonzalez

Director Creativo Arte: Camilo Urrutia

Directores de Arte: Nicolás Acuña y Natalia Bolivar

Redactor: Juan Cortés, Camila Pardo, Juan Pablo Morales

Directora de cuenta: Nathalia Castro

Ejecutivo de cuenta: Santiago Barriga

Productora: The Pub

Productor Ejecutivo: Connie Gonzalez

País: Colombia

Fecha de emisión: 22 abril 2022

